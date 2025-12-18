CoopVoce EVO 200 include minuti illimitati e 200 GB a meno di 7 euro al mese e prezzo fisso per sempre . Non solo, il primo mese e attivazione gratis ma solo per poco tempo. Scopri come attivarla

CoopVoce per Natale ha lanciato sul mercato una delle offerte di telefonia mobile con il miglior rapporto qualità prezzo. Attivando CoopVoce EVO 200 avrete inclusi minuti illimitati e 200 GB a meno di 7 euro al mese. L’aspetto più interessante è che il primo mese e attivazione sono gratis. Trattandosi un’offerta flash, CoopVoce EVO 200 sarà disponibile solo per un periodo limitato di tempo.

CoopVoce EVO 200 con primo mese e attivazione gratis: prezzo e caratteristiche a dicembre 2025

CoopVoce EVO 200 Costi Costi 6,90 €/mese per sempre

primo mese e attivazione gratis Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 1000 SMS + 200 GB in 4G fino a 150 Mbps utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per 30 giorni Chi può attivarla? nuovi e già clienti entro il 7/1/26

CoopVoce EVO 200 come tutte le altre offerte dell’operatore low cost non prevede né vincoli né costi nascosti. CoopVoce poi assicura che non verranno applicate rimodulazioni in futuro e quindi il prezzo è fisso per sempre. Potete poi richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi ed effettuare la verifica dell’identità tramite SPID.

CoopVoce EVO 200 include minuti illimitati e 1000 SMS più 200 GB in 4G fino a 150 Mbps a 6,90 euro al mese per sempre. Il primo mese e attivazione sono gratis. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 7/1/26.

I clienti di CoopVoce possono utilizzare fin da subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione una quantità di Gigabyte per navigare in Europa stabilita in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH). Nel caso di CoopVoce EVO 200 sono disponibili 13 GB per il roaming. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 16 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Attiva EVO 200 di CoopVoce »

Chi passa a CoopVoce e vuole mantenere il proprio numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete ritirarla personalmente presso uno dei 900 punti vendita di Coop in tutta Italia.

CoopVoce si appoggia alla rete di Vodafone permettendo ai suoi clienti di navigare in 4G fino a 150 Mbps in download. A breve l’operatore low cost dovrebbe devuttare sul mercato con le sue offerte 5G.

Con il servizio di Autoricarica con la spesa tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche.

Un’altra offerta interessante di CoopVoce si chiama EVO 10 ed include minuti illimitati e 1000 SMS più 10 GB in 4G fino a 150 Mbps utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni di permanenza all’estero, in seguito sono previsti 8 GB al mese in Europa. Il prezzo è di 4,90 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro e comprende la spedizione della SIM.

Attiva EVO 10 di CoopVoce »

Le migliori offerte di Natale a dicembre 2025

Offerte di Natale Costi Minuti, SMS e Gigabyte Creami EXTRA WOW 50 di PosteMobile 4,95 €/mese per sempre

Attivazione a 10 € minuti e SMS illimitati + 50 GB in 4G fino a 300 Mbps ho. 5,95 di ho. Mobile

5,95 €/mese

un mese in omaggio

Attivazione a partire da 2,99 € minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese 5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile 5,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Very 5,99 di Very Mobile 5,99 €/mese per sempre

un mese in omaggio

Attivazione gratis minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G fino a 30 Mbps Flash 5G 260 XMas Edition di 1Mobile

primo rinnovo gratis , poi 4,99 per un mese , poi 8,99 €/mese

, poi , poi Attivazione gratis con portabilità minuti illimitati e 60 SMS + 260 GB in 5G fino a 2 Gbps

Sono molte le offerte di telefonia mobile di Natale tra cui scegliere. Con meno di 6 euro al mese sono infatti disponibili offerte 5G con inclusi minuti illimitati e fino a 300 GB, anche con attivazione gratis.

Creami EXTRA WOW 50 di PosteMobile include minuti e SMS illimitati più 50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download sulla rete di Vodafone. Avete inclusi anche 6,24 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 4,95 euro al mese, invece di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro, a cui aggiungere altri 10 euro di ricarica comprensiva del primo canone. La SIM e spedizione sono gratis.

Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/1/26.

Potete poi aggiungere l’opzione 5G per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con copertura in tutte le principali città italiane al costo di 3 euro al mese.

Vi ricordiamo che dal 2026 avverrà il definitivo passaggio di PosteMobile dalla rete di Vodafone a quella di TIM.

Attiva Creami EXTRA WOW 50 »

ho. 5,95 di ho. Mobile include minuti illimitati e 200 SMS più 100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download sulla rete di Vodafone. Avete inclusi anche un mese in omaggio e 7,6 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 5,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 7/1/26.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con l’offerta oppure richiedere il recesso direttamente online senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad, TIM, WindTre o alcuni operatori virtuali selezionati come Very Mobile, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri. Per i clienti di Vodafone e Fastweb Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro.

La SIM e spedizione sono gratis ma in alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro una tantum. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Acquistando l’opzione ho. Il Turbo potete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città italiane e in assenza di adeguata copertura in 4G fino a 300 Mbps in download al costo di 1,29 euro al mese. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ insieme a vantaggi come sconti e promozioni al costo di 1,99 euro al mese.

Attiva ho. 5,95 »

5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile include minuti illimitati e 200 SMS più 200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM. Le prestazioni sono le stesse previste dalle offerte 5G “di base” di TIM. Attivando il servizio di autoricarica avrete inclusi altri 100 GB al mese. Sono poi previsti 8 GB per navigare in roaming in Ue.

Il prezzo è di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Potete effettuare la verifica dell’identità anche con SPID.

L’offerta è riservata a chi attiva un nuovo numero o con richiesta di portabilità da Iliad, Fastweb Mobile o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, ho. Mobile e altri.

Attiva Kena 5,99 Limited Edition »

Very 5,99 di Very Mobile include minuti e SMS illimitati più 150 GB in 5G fino a 30 Mbps in download sulla rete di WindTre. Sono previsti anche 7,6 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 5,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi ed effettuare la verifica dell’identità con SPID.

L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri.

Attivando l’opzione Very Full Speed 5G potete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 99 cent al mese ma con primo mese gratis. La stessa funzione è già inclusa in Very Plus insieme a Giga aggiuntivi, sconti e promozioni sempre al costo di 99 cent al mese, acquistandola entro l’8/1/26, ma con primo mese gratis.

Attiva Very 4,99 »

Flash 5G 260 XMas Edition di 1Mobile include minuti illimitati e 60 SMS più 260 GB in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone. Il primo rinnovo è gratis, poi costa 4,90 euro per un mese. Successivamente l’offerta si rinnova a 8,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis con portabilità da qualsiasi operatore così come la SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM.

Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 12/1/26.

Attiva Speed 5G di 1Mobile »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

