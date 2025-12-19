Ci sono offerte Internet casa sotto i 20 euro al mese ? Scopri come avere una connessione Internet affidabile e veloce al prezzo più basso

Nel corso degli anni il prezzo medio per la connessione Internet domestica è andato calando con il passare del tempo. Oggi infatti si possono trovare anche offerte Internet casa sotto i 20 euro al mese ma per poterle attivare servono particolari condizioni. Sul mercato ci sono comunque soluzioni alternative che vi permettono di navigare alla massima velocità su più dispositivi in contemporanea a basso prezzo.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le offerte per la rete fissa dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la promozione più conveniente per le vostre esigenze di connettività.

Offerta Internet casa sotto i 20 euro al mese: le migliori di dicembre 2025

Caratteristiche Plenitude Fibra Super Casa Smart di Optima Costi 16,90 €/mese per 36 mesi

Attivazione a 39 € 19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese

, poi Attivazione a 29,90 € Servizi inclusi navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH

modem di ultima generazione navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e a con buono Amazon da 49,90 € Chi può attivarla? in convergenza con un’offerta Luce e/o Gas in convergenza con un’offerta Luce e/o Gas

Le offerte Internet casa sotto i 20 euro al mese ad oggi non sono molte. Attualmente potete quindi scegliere tra:

Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

3 mesi di DAZN MyClubPass entro il 31/12/25

L’offerta di Plenitude costa 16,90 euro al mese per 36 mesi, invece di 24,90 euro al mese, in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. In caso di migrazione della linea esistente non si potrà mantenere il numero telefonico fisso.

Con DAZN MyClubPass potete vedere tutte le partite solo della propria squadra del cuore di Serie A Enilive, gli highlight di tutti gli incontri del campionato e contenuti esclusivi. Il codice ricevuto per email è anche cedebile a terzi.

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH (Fiber to the Home)

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

buono Amazon da 49,90 euro

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. L’offerta è però riservata a chi attiva la fibra contestualmente a una fornitura Luce e/o Gas con Optima ed è disponibile, salvo proroghe, fino al 4/1/26.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G chiamata Optima Super 250 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Alla rete fissa potete aggiungere anche:

teleconsulto medico a 1,99 euro al mese

assistenza h24 a 6,99 euro al mese

consulenza legale a 4,99 euro al mese

Offerte fibra al prezzo più basso di ottobre 2025

Offerte fibra convenienti Costi Servizi inclusi Sky WiFi + Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi abbinata a Sky TV

abbinata a Sky TV 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV Attivazione gratis + 19 € per Sky Smart navigazione illimitata fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV a 9 €/mese per 18 mesi

a 9 €/mese per 18 mesi buono Amazon da 100 € per i già clienti Sky TV entro il 21/12/25 IliadBox di Iliad

21,99 €/mese per sempre abbinata a un piano mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico navigazione illimitata fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7 Super Fibra di WindTre

22,99 €/mese per i già clienti mobile navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 €/mese per 48 mesi già inclusi nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime Fastweb Casa Start 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile con Giga illimitati in 5G a partire da 9,95 €/mese navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione Casa Start di Vodafone 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile Attivazione gratis navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi ottimizzato

Con una spesa poco superiore ai 20 euro al mese si possono comunque trovare offerte fibra convenienti con inclusa una connessione in fibra FTTH e in molti casi anche con chiamate illimitate e attivazione gratis. Le tariffe più convenienti sono spesso quelle in convergenza con un’offerta di telefonia mobile. Di seguito avete una descrizione dettagliata delle offerte Internet casa al prezzo più basso che potete attivare comodamente online sul comparatore di SOStariffe.it.

Sky WiFi + Sky TV

navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky Wifi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

buono Amazon da 100 euro entro il 21/12/25 (solo già clienti Sky TV)

L’offerta di Sky WiFi costa 20,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, per i già clienti di Sky TV o 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando il pacchetto per la pay TV a 9 euro al mese. L’offerta nel secondo caso è scontata con vincolo di permanenza di 18 mesi e il prezzo totale per fibra più TV è quindi di 29,90 euro al mese per 18 mesi. Il contributo per l’attivazione è gratis per la fibra mentre quello per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro, invece di 99 euro.

IliadBox di Iliad

connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON (Fiber to the Home)

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

L’offerta di Iliad costa 21,99 euro al mese per sempre in abbinamento a un’offerta mobile da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con inclusi minuti e SMS illimitati e fino a 300 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e pagamento automatico. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo fino alle 10.00 del 30/12/25.

Per accedere allo sconto per clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi a partire da 31,98 euro al mese per sempre.

Potete poi costruire il vostro Iliadclub abbinando alla fibra altre 4 SIM di amici e parenti e ottenere per tutti fino a 600 GB in 5G fino a 2 Gbps e 30 GB per navigare in roaming in Ue.

Super Fibra di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, i già clienti di WindTre per il mobile possono attivare la fibra al prezzo scontato di 22,99 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis solo online.

Fastweb Casa Start

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, abbinando alla fibra una delle offerte di Fastweb Mobile con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone a partire da 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

All’offerta fibra potete anche aggiungere:

Opzione Plus con Assistenza Plus e tutti i vantaggi di Fastweb UP Plus per viaggi & mobilità, fitness, shopping, cinema e un concorso per vincere i biglietti per le grandi partite di calcio a 3 euro al mese

con e tutti i vantaggi di per viaggi & mobilità, fitness, shopping, cinema e un concorso per vincere i biglietti per le grandi partite di calcio a Fastweb Protect per la sicurezza online di tutta la famiglia con inclusa una polizza assicurativa Wallife contro le frodi online che vi rimborsa in caso di perdite economiche al costo di 3 euro al mese

Vodafone Casa Start

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate illimitate

modem con WiFi ottimizzato

L’offerta di Vodafone costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, per i già clienti dell’operatore per la telefonia mobile o abbinando alla fibra una SIM Voce e Dati con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 SMS a 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Insieme alla fibra potete attivare contestualmente Fastweb Energia Flat con uno sconto di 18 euro al mese.

