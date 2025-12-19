- Plenitude Fibra include una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH a 16,90 €/mese per 36 mesi
- Super Smart Casa di Optima include una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH a 19,90 €/mese per 12 mesi
Ci sono offerte Internet casa sotto i 20 euro al mese? Scopri come avere una connessione Internet affidabile e veloce al prezzo più basso
Nel corso degli anni il prezzo medio per la connessione Internet domestica è andato calando con il passare del tempo. Oggi infatti si possono trovare anche offerte Internet casa sotto i 20 euro al mese ma per poterle attivare servono particolari condizioni. Sul mercato ci sono comunque soluzioni alternative che vi permettono di navigare alla massima velocità su più dispositivi in contemporanea a basso prezzo.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le offerte per la rete fissa dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la promozione più conveniente per le vostre esigenze di connettività.
|Caratteristiche
|Plenitude Fibra
|Super Casa Smart di Optima
|Costi
|
|
|Servizi inclusi
|
|
|Chi può attivarla?
|
|
Le offerte Internet casa sotto i 20 euro al mese ad oggi non sono molte. Attualmente potete quindi scegliere tra:
L’offerta di Plenitude costa 16,90 euro al mese per 36 mesi, invece di 24,90 euro al mese, in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. In caso di migrazione della linea esistente non si potrà mantenere il numero telefonico fisso.
Con DAZN MyClubPass potete vedere tutte le partite solo della propria squadra del cuore di Serie A Enilive, gli highlight di tutti gli incontri del campionato e contenuti esclusivi. Il codice ricevuto per email è anche cedebile a terzi.
Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »
L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. L’offerta è però riservata a chi attiva la fibra contestualmente a una fornitura Luce e/o Gas con Optima ed è disponibile, salvo proroghe, fino al 4/1/26.
Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G chiamata Optima Super 250 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.
Attiva Super Casa Smart Fibra »
Alla rete fissa potete aggiungere anche:
|Offerte fibra convenienti
|Costi
|Servizi inclusi
|Sky WiFi + Sky TV
|
|
|
IliadBox di Iliad
|
|
|
Super Fibra di WindTre
|
|
|Fastweb Casa Start
|
|
|Casa Start di Vodafone
|
|
Con una spesa poco superiore ai 20 euro al mese si possono comunque trovare offerte fibra convenienti con inclusa una connessione in fibra FTTH e in molti casi anche con chiamate illimitate e attivazione gratis. Le tariffe più convenienti sono spesso quelle in convergenza con un’offerta di telefonia mobile. Di seguito avete una descrizione dettagliata delle offerte Internet casa al prezzo più basso che potete attivare comodamente online sul comparatore di SOStariffe.it.
L’offerta di Sky WiFi costa 20,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, per i già clienti di Sky TV o 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando il pacchetto per la pay TV a 9 euro al mese. L’offerta nel secondo caso è scontata con vincolo di permanenza di 18 mesi e il prezzo totale per fibra più TV è quindi di 29,90 euro al mese per 18 mesi. Il contributo per l’attivazione è gratis per la fibra mentre quello per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro, invece di 99 euro.
L’offerta di Iliad costa 21,99 euro al mese per sempre in abbinamento a un’offerta mobile da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con inclusi minuti e SMS illimitati e fino a 300 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e pagamento automatico. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo fino alle 10.00 del 30/12/25.
Per accedere allo sconto per clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi a partire da 31,98 euro al mese per sempre.
Potete poi costruire il vostro Iliadclub abbinando alla fibra altre 4 SIM di amici e parenti e ottenere per tutti fino a 600 GB in 5G fino a 2 Gbps e 30 GB per navigare in roaming in Ue.
Attiva IliadBox per clienti mobile »
Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, i già clienti di WindTre per il mobile possono attivare la fibra al prezzo scontato di 22,99 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis solo online.
Attiva Super Fibra di WindTre »
L’offerta di Fastweb Casa costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, abbinando alla fibra una delle offerte di Fastweb Mobile con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone a partire da 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.
Attiva Fastweb Casa Start + mobile »
All’offerta fibra potete anche aggiungere:
L’offerta di Vodafone costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, per i già clienti dell’operatore per la telefonia mobile o abbinando alla fibra una SIM Voce e Dati con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 SMS a 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.
Insieme alla fibra potete attivare contestualmente Fastweb Energia Flat con uno sconto di 18 euro al mese.
Attiva Casa Start per clienti mobile »