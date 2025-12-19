Le offerte Internet casa sotto i 20 euro: le soluzioni più convenienti di dicembre 2025

Internet Casa
di Matteo Testa

Ci sono offerte Internet casa sotto i 20 euro al mese? Scopri come avere una connessione Internet affidabile e veloce al prezzo più basso

In 30 sec.
Offerte Internet casa a meno di 20 euro al mese a settembre 2025
  1. Plenitude Fibra include una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH a 16,90 €/mese per 36 mesi
  2. Super Smart Casa di Optima include una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH a 19,90 €/mese per 12 mesi
Le offerte Internet casa sotto i 20 euro: le soluzioni più convenienti di dicembre 2025

Nel corso degli anni il prezzo medio per la connessione Internet domestica è andato calando con il passare del tempo. Oggi infatti si possono trovare anche offerte Internet casa sotto i 20 euro al mese ma per poterle attivare servono particolari condizioni. Sul mercato ci sono comunque soluzioni alternative che vi permettono di navigare alla massima velocità su più dispositivi in contemporanea a basso prezzo.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le offerte per la rete fissa dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la promozione più conveniente per le vostre esigenze di connettività.

Scopri le offerte fibra »

Offerta Internet casa sotto i 20 euro al mese: le migliori di dicembre 2025

Caratteristiche Plenitude Fibra Super Casa Smart di Optima
Costi
  • 16,90 €/mese per 36 mesi
  • Attivazione a 39
  • 19,90 €/mese per un anno, poi 9,90 €/mese
  • Attivazione a 29,90
Servizi inclusi
  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH
  • modem di ultima generazione
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem a 3,95 €/mese
  • Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero
  • buono Amazon da 49,90
Chi può attivarla?
  • in convergenza con un’offerta Luce e/o Gas
  • in convergenza con un’offerta Luce e/o Gas

Le offerte Internet casa sotto i 20 euro al mese ad oggi non sono molte. Attualmente potete quindi scegliere tra:

Plenitude Fibra

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON
  • modem di ultima generazione
  • 3 mesi di DAZN MyClubPass entro il 31/12/25

L’offerta di Plenitude costa 16,90 euro al mese per 36 mesi, invece di 24,90 euro al mese, in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. In caso di migrazione della linea esistente non si potrà mantenere il numero telefonico fisso.

Con DAZN MyClubPass potete vedere tutte le partite solo della propria squadra del cuore di Serie A Enilive, gli highlight di tutti gli incontri del campionato e contenuti esclusivi. Il codice ricevuto per email è anche cedebile a terzi.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Super Casa Smart di Optima

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH (Fiber to the Home)
  • chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)
  • modem a 3,95 euro al mese
  • buono Amazon da 49,90 euro

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. L’offerta è però riservata a chi attiva la fibra contestualmente a una fornitura Luce e/o Gas con Optima ed è disponibile, salvo proroghe, fino al 4/1/26.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G chiamata Optima Super 250 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Alla rete fissa potete aggiungere anche:

  • teleconsulto medico a 1,99 euro al mese
  • assistenza h24 a 6,99 euro al mese
  • consulenza legale a 4,99 euro al mese
Verifica la tua copertura
Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL
Abbiamo preso in carico la tua richiesta!
Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

Offerte fibra al prezzo più basso di ottobre 2025

Offerte fibra convenienti Costi Servizi inclusi
Sky WiFi + Sky TV
  • 20,90 €/mese per 18 mesi abbinata a Sky TV
  • 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV
  • Attivazione gratis + 19 € per Sky Smart
  • navigazione illimitata fino a 1 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Sky WiFi Hub
  • Sky TV a 9 €/mese per 18 mesi
  • buono Amazon da 100 per i già clienti Sky TV entro il 21/12/25
IliadBox di Iliad
  • 21,99 €/mese per sempre abbinata a un piano mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico
  • navigazione illimitata fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON
  • chiamate illimitate
  • modem con supporto al Wi-Fi 7
Super Fibra di WindTre
  • 22,99 €/mese per i già clienti mobile
  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 €/mese per 48 mesi già inclusi nel canone mensile)
  • Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia
  • 12 mesi di Amazon Prime
Fastweb Casa Start
  • 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile con Giga illimitati in 5G a partire da 9,95 €/mese
  • navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6
  • attivazione
Casa Start di Vodafone
  • 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile
  • Attivazione gratis
  • navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem con Wi-Fi ottimizzato

Con una spesa poco superiore ai 20 euro al mese si possono comunque trovare offerte fibra convenienti con inclusa una connessione in fibra FTTH e in molti casi anche con chiamate illimitate e attivazione gratis. Le tariffe più convenienti sono spesso quelle in convergenza con un’offerta di telefonia mobile. Di seguito avete una descrizione dettagliata delle offerte Internet casa al prezzo più basso che potete attivare comodamente online sul comparatore di SOStariffe.it.

Sky WiFi + Sky TV

  • navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Sky Wifi Hub con tecnologia Wi-Fi 6
  • buono Amazon da 100 euro entro il 21/12/25 (solo già clienti Sky TV)

L’offerta di Sky WiFi costa 20,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, per i già clienti di Sky TV o 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando il pacchetto per la pay TV a 9 euro al mese. L’offerta nel secondo caso è scontata con vincolo di permanenza di 18 mesi e il prezzo totale per fibra più TV è quindi di 29,90 euro al mese per 18 mesi. Il contributo per l’attivazione è gratis per la fibra mentre quello per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro, invece di 99 euro.

IliadBox di Iliad

  • connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON (Fiber to the Home)
  • chiamate illimitate
  • modem con supporto al Wi-Fi 7

L’offerta di Iliad costa 21,99 euro al mese per sempre in abbinamento a un’offerta mobile da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con inclusi minuti e SMS illimitati e fino a 300 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e pagamento automatico. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo fino alle 10.00 del 30/12/25.

Per accedere allo sconto per clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi a partire da 31,98 euro al mese per sempre.

Potete poi costruire il vostro Iliadclub abbinando alla fibra altre 4 SIM di amici e parenti e ottenere per tutti fino a 600 GB in 5G fino a 2 Gbps e 30 GB per navigare in roaming in Ue.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Super Fibra di WindTre

  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)
  • Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia
  • 12 mesi di Amazon Prime
  • possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, i già clienti di WindTre per il mobile possono attivare la fibra al prezzo scontato di 22,99 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis solo online.

Attiva Super Fibra di WindTre »

Fastweb Casa Start

  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6
  • attivazione
  • corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, abbinando alla fibra una delle offerte di Fastweb Mobile con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone a partire da 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

All’offerta fibra potete anche aggiungere:

  • Opzione Plus con Assistenza Plus e tutti i vantaggi di Fastweb UP Plus per viaggi & mobilità, fitness, shopping, cinema e un concorso per vincere i biglietti per le grandi partite di calcio a 3 euro al mese
  • Fastweb Protect per la sicurezza online di tutta la famiglia con inclusa una polizza assicurativa Wallife contro le frodi online che vi rimborsa in caso di perdite economiche al costo di 3 euro al mese

Vodafone Casa Start

  • navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem con WiFi ottimizzato

L’offerta di Vodafone costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, per i già clienti dell’operatore per la telefonia mobile o abbinando alla fibra una SIM Voce e Dati con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 SMS a 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Insieme alla fibra potete attivare contestualmente Fastweb Energia Flat con uno sconto di 18 euro al mese.

Attiva Casa Start per clienti mobile »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Le offerte Internet casa sotto i 20 euro: le soluzioni più convenienti di dicembre 2025
Internet Casa
angle-right
CoopVoce EVO 200: attivazione e primo mese gratis con la promo di Natale
CoopVoce
angle-right
Come seguire la Serie A nel 2026: le offerte DAZN e TIMVISION a confronto
DAZN
angle-right
Smartphone a rate con Iliad: i modelli in sconto di dicembre 2025 per nuovi e già clienti
Iliad
angle-right
Passa a Optima Mobile: 150 GB a meno di 5 euro al mese, ma solo per pochi giorni
Telefonia Mobile
angle-right
Come funziona Iliadclub: fino a 600 GB collegando fisso e mobile
Iliad
angle-right
DAZN anticipa il Natale: upgrade gratuito a Family per dicembre 2025
DAZN
angle-right
Conto a canone zero e interessi fino al 3,25%: ecco la promo di ViViBanca
Conti Correnti
angle-right
ho. Mobile diventerà un marchio Fastweb: cosa cambia per nuovi e già clienti
ho.
angle-right
DAZN presenta il Pass Giornata: come funziona, quanto costa e chi può attivarlo
DAZN
angle-right
Le nostre Guide
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a dicembre 2025
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore dicembre 2025: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
PosteMobile Internet non funziona: cosa fare su mobile e linea casa
di Alessandro Voci
angle-right
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.