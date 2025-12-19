La fibra Iliad ancora per qualche giorno è disponibile a 21,99 euro al mese per sempre e include una connessione fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON e chiamate illimitate. Scopri come avere lo sconto sulla rete fissa

Siete ancora in tempo per attivare la fibra Iliad al prezzo di 21,99 euro al mese fisso per sempre. Lo sconto sull’offerta fibra è però disponibile solo in convergenza con alcune offerte di telefonia mobile di Iliad. In più, la scadenza si avvicina e quindi vi conviene affrettarvi.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori proposte per la rete fissa dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più economica per permettere a tutta la famiglia di navigare su Internet con un segnale stabile e veloce.

Fibra Iliad a prezzo scontato: come attivarla a dicembre 2025

Offerte fibra di Iliad IliadBox IliadBox Super Costi 25,99 €/mese

21,99 €/mese con attiva offerta mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico

con attiva offerta mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico Installazione linea a 39,99 € 34,99 €/mese

29,99 €/mese con attiva offerta mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico

con attiva offerta mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico Installazione linea a 39,99 € Servizi inclusi navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in FTTH EPON

chiamate illimitate

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi 7 navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in FTTH EPON

chiamate illimitate

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi 7

2 Wi-Fi Extender

saponetta Wi-Fi con SIM da 350 GB in 4G

McAfee Multi Access

6 mesi di Le Chat Pro

L’offerta per la fibra Iliad prevede un collegamento in fibra FTTH (Fiber to the Home) potenziato dalla tecnologia EPON (Ethernet Passive Optical Network). La rete dell’operatore low cost nel 2024 è stata premiata come la più veloce in Italia dalla società di analisi indipendente nPerf. Per attivarla vi basta collegarvi al sito di Iliad e cliccare su “Fibra” > “Scopri” in corrispondenza del box riferito alla soluzione che preferite.

Dopo aver verificato la copertura, dovrete effettuare la registrazione inserendo alcuni dati personali e un documento in corso di validità tra carta d’identità, patente o passaporto. In alternativa potete verificare gratis la copertura anche su SOStariffe.it.

Se volete mantenere il vostro numero fisso dovrete rispondere “Sì” alla domanda “Hai già una linea attiva?” per richiede la portabilità ad Iliad. Fatto questo potrete quindi scegliere un numero temporaneo da utilizzare in attesa del completamento del trasferimento. Dovete poi inserire il codice di migrazione composto da 15.19 caratteri che trovate nell’ultima bolletta del vostro attuale operatore.

Iliad vi richiederà di corrispondere il contributo per l’attivazione con carta di pagamento per completare la registrazione. A questo punto riceverete un’email di conferma dell’acquisto e le credenziali per accedere all’Area Personale sul sito e app Iliad per gestire la nuova linea. Entro pochi giorni verrete rincontattati dall’operatore low cost via SMS o una chiamata per fissare l’appuntamento per l’installazione della fibra Iliad. Durante l’intervento è possibile richiedere, se previsti dal partner tecnico, servizi aggiuntivi come il ribaltamento prese o il prolungamento ottico.

IliadBox include:

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali

modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito

Il prezzo è di 25,99 euro al mese per sempre ma diventa di 21,99 euro al mese per sempre per chi ha attivo contestualmente un piano mobile da 9,99 euro al mese o 11,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Per ottenere lo sconto per i clienti convergenti dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Il costo totale per l’offerta convergente è quindi a partire da 31,98 euro al mese. L’offerta, salvo ulteriori proroghe, è disponibile fino alle 10.00 del 30/12/25.

Il modem IliadBox Wi-Fi 7 si può spegnere senza staccare la spina grazie al pulsante ON/OFF e con la modalità Sleeping è in grado di ridurre il consumo di energia elettrica.

Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender per ampliare la copertura e raggiungere ogni angolo della casa (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e McAfee Multi Access per la protezione di tutti i terminali della famiglia (2,99 euro al mese).

Con Iliadclub potete poi abbinare alla linea altre 4 SIM dell’operatore low cost di amici e parenti per ottenere tutti fino a 600 GB in 5G alla massima velocità e 30 GB per navigare in roaming in Ue e Uk.

IliadBox Super rispetto all’offerta base include anche 2 Wi-Fi Extender, saponetta Wi-Fi con SIM dati da 350 GB in 4G disponibili in Italia, McAfee Multi Access e 6 mesi di Le Chat Pro di Mistral (poi si rinnova in automatico, salvo disdetta, a 18,29 euro al mese o al diverso costo previsto da Mistral AI). Il prezzo è di 34,99 euro al mese o 29,99 euro al mese per sempre per chi ha attivo un piano mobile da 9,99 euro al mese o 11,99 euro al mese con pagamento automatico. Nel secondo caso l’offerta convergente ha un costo totale a partire da 39,98 euro al mese.

Vi ricordiamo poi che chi attiva la fibra Iliad può partecipare a un concorso che più volte al mese mette in palio i biglietti VIP con hospitality per vedere le partite della propria squadra del cuore di Serie A.

Iliad fibra: le offerte per la rete fissa a prezzo scontato a dicembre

Offerte di Iliad Costi Minuti, SMS e Gigabyte TOP 250 Plus 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 25 GB extra in Ue TOP 3oo Plus 11,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 300 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 30 GB extra in Ue

Per ottenere lo sconto sulla fibra Iliad oggi potete scegliere tra le due offerte 5G dell’operatore low cost e poi selezionare il pagamento automatico. Tutte le tariffe di Iliad per il mobile sono senza vincoli né costi nascosti. In qualsiasi momento potete quindi cambiare offerta gratis, passando a una promozione con più Giga inclusi a un prezzo uguale o superiore, o recedere senza costi aggiuntivi o penali.

Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamenteentro da Iliad un massimo di tre giorni lavorativi.

In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro una tantum. Potrete poi effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione. Le due offerte da abbinare alla linea fissa per avere lo sconto sulla fibra Iliad sono le seguenti:

TOP 250 Plus

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 25 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino alle 15.00 del 15/1/26.

TOP 300 Plus

minuti e SMS illimitati

300 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 30 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino alle 15.00 del 15/1/26.

Per entrambe le offerte il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum mentre SIM e spedizione sono gratis.

I clienti di Iliad navigano in 4G/4G+ con una copertura superiore al 99% del territorio italiano. Con le sue offerte 5G, invece, è prevista una velocità in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in oltre 7.000 Comuni.

L’integrazione della tecnologia VoLTE vi permette poi di effettuare chiamate con audio in altissima qualità anche mentre navigate su Internet e utilizzate le app in contemporanea.

Iliad blocca in automatico la connessione quando si esauriscono i Giga inclusi nelle sue offerte. Attivando l’opzione “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” potete però riprendere a navigare in qualsiasi momento al costo di 90 cent ogni 100 MB. Superata invece la soglia di traffico dati prevista per il roaming in Ue e Regno Unito, viene applicata la tariffa extrasoglia di 0,1586 cent/MB.

Infine, in caso di credito insufficiente per il rinnovo del piano, è prevista la tariffazione base di 28 cent al minuto per le chiamate, 28 cent per SMS e 90 cent per 100 MB. Ogni MMS, non incluso nell’offerta, costa 49 cent.

