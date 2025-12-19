Fibra Iliad a 21,99 euro al mese per sempre: ultimi giorni per attivare la promo

Iliad
di Matteo Testa

La fibra Iliad ancora per qualche giorno è disponibile a 21,99 euro al mese per sempre e include una connessione fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON e chiamate illimitate. Scopri come avere lo sconto sulla rete fissa

In 30 sec.
L'offerta fibra di Iliad a dicembre 2025
  1. Sono inclusi una connessione senza limiti in fibra FTTH EPON fino a 5 Gbps, chiamate illimitate e modem Wi-Fi 7
  2. Il prezzo è di 21,99 €/mese per sempre in convergenza con un'offerta mobile
Fibra Iliad a 21,99 euro al mese per sempre: ultimi giorni per attivare la promo

Siete ancora in tempo per attivare la fibra Iliad al prezzo di 21,99 euro al mese fisso per sempre. Lo sconto sull’offerta fibra è però disponibile solo in convergenza con alcune offerte di telefonia mobile di Iliad. In più, la scadenza si avvicina e quindi vi conviene affrettarvi.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori proposte per la rete fissa dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più economica per permettere a tutta la famiglia di navigare su Internet con un segnale stabile e veloce.

Confronta le offerte fibra »

Fibra Iliad a prezzo scontato: come attivarla a dicembre 2025

Offerte fibra di Iliad IliadBox IliadBox Super
Costi
  • 25,99 €/mese
  • 21,99 €/mese con attiva offerta mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico
  • Installazione linea a 39,99
  • 34,99 €/mese
  • 29,99 €/mese con attiva offerta mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico
  • Installazione linea a 39,99
Servizi inclusi
  • navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in FTTH EPON
  • chiamate illimitate
  • attivazione
  • modem con supporto al Wi-Fi 7
  • navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in FTTH EPON
  • chiamate illimitate
  • attivazione
  • modem con supporto al Wi-Fi 7
  • 2 Wi-Fi Extender
  • saponetta Wi-Fi con SIM da 350 GB in 4G
  • McAfee Multi Access
  • 6 mesi di Le Chat Pro

L’offerta per la fibra Iliad prevede un collegamento in fibra FTTH (Fiber to the Home) potenziato dalla tecnologia EPON (Ethernet Passive Optical Network). La rete dell’operatore low cost nel 2024 è stata premiata come la più veloce in Italia dalla società di analisi indipendente nPerf. Per attivarla vi basta collegarvi al sito di Iliad e cliccare su “Fibra” > “Scopri” in corrispondenza del box riferito alla soluzione che preferite.

Dopo aver verificato la copertura, dovrete effettuare la registrazione inserendo alcuni dati personali e un documento in corso di validità tra carta d’identità, patente o passaporto. In alternativa potete verificare gratis la copertura anche su SOStariffe.it.

Se volete mantenere il vostro numero fisso dovrete rispondere “” alla domanda “Hai già una linea attiva?” per richiede la portabilità ad Iliad. Fatto questo potrete quindi scegliere un numero temporaneo da utilizzare in attesa del completamento del trasferimento. Dovete poi inserire il codice di migrazione composto da 15.19 caratteri che trovate nell’ultima bolletta del vostro attuale operatore.

Iliad vi richiederà di corrispondere il contributo per l’attivazione con carta di pagamento per completare la registrazione. A questo punto riceverete un’email di conferma dell’acquisto e le credenziali per accedere all’Area Personale sul sito e app Iliad per gestire la nuova linea. Entro pochi giorni verrete rincontattati dall’operatore low cost via SMS o una chiamata per fissare l’appuntamento per l’installazione della fibra Iliad. Durante l’intervento è possibile richiedere, se previsti dal partner tecnico, servizi aggiuntivi come il ribaltamento prese o il prolungamento ottico.

IliadBox include:

  • navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON
  • chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali
  • modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito

Il prezzo è di 25,99 euro al mese per sempre ma diventa di 21,99 euro al mese per sempre per chi ha attivo contestualmente un piano mobile da 9,99 euro al mese o 11,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Per ottenere lo sconto per i clienti convergenti dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Il costo totale per l’offerta convergente è quindi a partire da 31,98 euro al mese. L’offerta, salvo ulteriori proroghe, è disponibile fino alle 10.00 del 30/12/25.

Il modem IliadBox Wi-Fi 7 si può spegnere senza staccare la spina grazie al pulsante ON/OFF e con la modalità Sleeping è in grado di ridurre il consumo di energia elettrica.

Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender per ampliare la copertura e raggiungere ogni angolo della casa (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e McAfee Multi Access per la protezione di tutti i terminali della famiglia (2,99 euro al mese).

Con Iliadclub potete poi abbinare alla linea altre 4 SIM dell’operatore low cost di amici e parenti per ottenere tutti fino a 600 GB in 5G alla massima velocità e 30 GB per navigare in roaming in Ue e Uk.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

IliadBox Super rispetto all’offerta base include anche 2 Wi-Fi Extender, saponetta Wi-Fi con SIM dati da 350 GB in 4G disponibili in Italia, McAfee Multi Access e 6 mesi di Le Chat Pro di Mistral (poi si rinnova in automatico, salvo disdetta, a 18,29 euro al mese o al diverso costo previsto da Mistral AI). Il prezzo è di 34,99 euro al mese o 29,99 euro al mese per sempre per chi ha attivo un piano mobile da 9,99 euro al mese o 11,99 euro al mese con pagamento automatico. Nel secondo caso l’offerta convergente ha un costo totale a partire da 39,98 euro al mese.

Vi ricordiamo poi che chi attiva la fibra Iliad può partecipare a un concorso che più volte al mese mette in palio i biglietti VIP con hospitality per vedere le partite della propria squadra del cuore di Serie A.

Verifica la tua copertura
Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL
Abbiamo preso in carico la tua richiesta!
Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

Iliad fibra: le offerte per la rete fissa a prezzo scontato a dicembre

Offerte di Iliad Costi Minuti, SMS e Gigabyte
TOP 250 Plus
  • 9,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99 €
  • minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 25 GB extra in Ue
TOP 3oo Plus
  • 11,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99 €
  • minuti e SMS illimitati + 300 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 30 GB extra in Ue

Per ottenere lo sconto sulla fibra Iliad oggi potete scegliere tra le due offerte 5G dell’operatore low cost e poi selezionare il pagamento automatico. Tutte le tariffe di Iliad per il mobile sono senza vincoli né costi nascosti. In qualsiasi momento potete quindi cambiare offerta gratis, passando a una promozione con più Giga inclusi a un prezzo uguale o superiore, o recedere senza costi aggiuntivi o penali.

Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamenteentro da Iliad un massimo di tre giorni lavorativi.

In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro una tantum. Potrete poi effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione. Le due offerte da abbinare alla linea fissa per avere lo sconto sulla fibra Iliad sono le seguenti:

TOP 250 Plus

  • minuti e SMS illimitati
  • 250 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 25 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino alle 15.00 del 15/1/26.

Attiva TOP 250 Plus di Iliad »

TOP 300 Plus

  • minuti e SMS illimitati
  • 300 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 30 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino alle 15.00 del 15/1/26.

Attiva TOP 300 Plus di Iliad »

Per entrambe le offerte il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum mentre SIM e spedizione sono gratis.

I clienti di Iliad navigano in 4G/4G+ con una copertura superiore al 99% del territorio italiano. Con le sue offerte 5G, invece, è prevista una velocità in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in oltre 7.000 Comuni.

L’integrazione della tecnologia VoLTE vi permette poi di effettuare chiamate con audio in altissima qualità anche mentre navigate su Internet e utilizzate le app in contemporanea.

Iliad blocca in automatico la connessione quando si esauriscono i Giga inclusi nelle sue offerte. Attivando l’opzione “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” potete però riprendere a navigare in qualsiasi momento al costo di 90 cent ogni 100 MB. Superata invece la soglia di traffico dati prevista per il roaming in Ue e Regno Unito, viene applicata la tariffa extrasoglia di 0,1586 cent/MB.

Infine, in caso di credito insufficiente per il rinnovo del piano, è prevista la tariffazione base di 28 cent al minuto per le chiamate, 28 cent per SMS e 90 cent per 100 MB. Ogni MMS, non incluso nell’offerta, costa 49 cent.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Fibra Iliad a 21,99 euro al mese per sempre: ultimi giorni per attivare la promo
Iliad
angle-right
Le offerte Internet casa sotto i 20 euro: le soluzioni più convenienti di dicembre 2025
Internet Casa
angle-right
CoopVoce EVO 200: attivazione e primo mese gratis con la promo di Natale
CoopVoce
angle-right
Come seguire la Serie A nel 2026: le offerte DAZN e TIMVISION a confronto
DAZN
angle-right
Smartphone a rate con Iliad: i modelli in sconto di dicembre 2025 per nuovi e già clienti
Iliad
angle-right
Passa a Optima Mobile: 150 GB a meno di 5 euro al mese, ma solo per pochi giorni
Telefonia Mobile
angle-right
Come funziona Iliadclub: fino a 600 GB collegando fisso e mobile
Iliad
angle-right
DAZN anticipa il Natale: upgrade gratuito a Family per dicembre 2025
DAZN
angle-right
Conto a canone zero e interessi fino al 3,25%: ecco la promo di ViViBanca
Conti Correnti
angle-right
ho. Mobile diventerà un marchio Fastweb: cosa cambia per nuovi e già clienti
ho.
angle-right
Le nostre Guide
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a dicembre 2025
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore dicembre 2025: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
PosteMobile Internet non funziona: cosa fare su mobile e linea casa
di Alessandro Voci
angle-right
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.