Il periodo natalizio è tra i migliori per chi cerca un’offerta di telefonia mobile a basso prezzo ma con inclusi tanti Gigabyte per navigare su Internet e servizi aggiuntivi interessanti. Gli operatori infatti approfittano delle feste per lanciare promozioni che, sebbene con una scadenza relativamente ravvicinata, sono tra le più convenienti sul mercato.

Per confrontare le migliori offerte mobile sotto i 10 euro al mese potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Cliccando sul tasto di seguito avrete le informazioni che vi servono per selezionare la soluzione perfetta per le vostre esigenze ed abitudini di consumo e poi attivarla comodamente online.

Migliori offerte mobile sotto i 10 euro al mese tra cui scegliere a dicembre 2025

Offerte di Natale Costi Minuti, SMS e Gigabyte Creami EXTRA WOW 50 di PosteMobile 4,95 €/mese per sempre

Attivazione a 10 € minuti e SMS illimitati + 50 GB in 4G fino a 300 Mbps Super Mobile Smart di Optima Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione 5G fino a 2 Gbps a 1,95 €/mese ma primo mese gratis Very 4,99 di Very Mobile

4,99 €/mese per sempre

un mese in omaggio

Attivazione gratis minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G fino a 30 Mbps ho. 5,95 di ho. Mobile

5,95 €/mese

un mese in omaggio

Attivazione a partire da 2,99 € minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese 5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile

5,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica CoopVoce EVO 200 6,90 €/mese per sempre

primo mese e attivazione gratis minuti illimitati e 1000 SMS + 200 GB in 4G+ fino a 300 Mbps Spusu 200 XL 5G 7,89 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps + 400 GB di riserva

Tra le migliori offerte mobile sotto i 10 euro al mese troviamo soluzioni con inclusi anche minuti illimitati e fino a 200 GB in 5G alla massima velocità. In alcuni casi l’attivazione è gratis.

Chi deve cambiare operatore ma non vuole perdere il proprio numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita dal nuovo gestore gratuitamente entro pochi giorni lavorativi.

Ecco quindi alcune delle migliori offerte mobile sotto i 10 euro al mese disponibili sul comparatore di SOStariffe.it:

Creami EXTRA WOW 50 di PosteMobile

minuti e SMS illimitati

50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download sulla rete di Vodafone

fino a 300 Mbps in download sulla rete di Vodafone 6,24 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo per l’offerta di PosteMobile è di 4,95 euro al mese, invece di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro, a cui aggiungere altri 10 euro di ricarica comprensiva del primo canone. La SIM e spedizione sono gratis. Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/1/26.

Al costo di 3 euro al mese potete poi attivare l’opzione 5G con inclusa la navigazione in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con copertura in tutte le principali città italiane.

Vi ricordiamo che il definitivo passaggio di PosteMobile sulla rete di TIM avverrà dal 2026.

Super Mobile Smart di Optima Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in Ue

5 euro di ricarica per ogni amico che passa a Optima

Per l’offerta di Optima Mobile il costo è di 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro una tantum, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis.

Al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis, potete aggiungere l’opzione 5G con inclusa la navigazione in 5G fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città italiane.

Very Esclusiva 4,99 di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G fino a 30 Mbps in download sulla rete di WindTre

fino a 30 Mbps in download sulla rete di WindTre 6,3 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo per l’offerta di Very Mobile è di 4,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi ed effettuare la verifica dell’identità con SPID. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 6/1/26.

Può attivarla chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri.

Al costo di 99 cent al mese, ma con primo mese gratis, potete attivare l’opzione Very Full Speed 5G con inclusa la navigazione in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. La stessa funzione è già inclusa in Very Plus insieme a Giga aggiuntivi, sconti e promozioni sempre al costo di 99 cent al mese, acquistandola entro l’8/1/26, ma con primo mese gratis.

ho. 5,95 di ho. Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps in download sulla rete di Vodafone 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

per navigare in roaming in Ue ho. Il Turbo con incluso il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

Il costo per l’offerta di ho. Mobile è di 5,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 7/1/26.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con l’operatore low cost oppure richiedere il recesso direttamente online senza costi aggiuntivi o penali, ottenendo anche il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad, TIM, WindTre o alcuni operatori virtuali selezionati come Very Mobile, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri. Per i clienti di Vodafone e Fastweb Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro.

La SIM e spedizione sono gratis ma in alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro una tantum. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Al costo di 1,29 euro al mese potete aggiungere l’opzione ho. Il Turbo con inclusa la navigazione in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città italiane. In assenza di copertura è prevista una connessione in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ insieme a vantaggi come sconti e promozioni al costo di 1,99 euro al mese.

5,99 200GB Limited Edition di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM + 100 GB con autoricarica

fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM + con autoricarica 8 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo per l’offerta di Kena Mobile è di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Può attivarla chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da Iliad, Fastew Mobile o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, ho. Mobile e altri.

Le prestazioni prevista per la navigazione su Internet sono le stesse previste dalle offerte 5G “di base” di TIM.

CoopVoce EVO 200

minuti illimitati e 1000 SMS

200 GB in 4G fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in Ue e Uk per i primi 30 giorni

fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in Ue e Uk per i primi 30 giorni 13 GB per navigare in roaming in Ue dopo 30 giorni

Per l’offerta di CoopVoce il prezzo è di 6,90 euro al mese per sempre ma il primo mese e attivazione sono gratis. Anche SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è possibile ritirarla in uno dei 900 punti vendita di Coop. L’operatore low cost vi permette poi di richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi e di effettuare la verifica dell’identità tramite SPID.

La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 7/1/26.

I clienti di CoopVoce possono utilizzare fin da subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione una quantità di Gigabyte per navigare in Europa stabilita in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH). Nel caso di CoopVoce EVO 200 sono disponibili 13 GB per il roaming. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 16 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Con il servizio di Autoricarica con la spesa vengono convertiti in automatico in ricariche telefoniche tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa.

Spusu 200 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS in Italia

1000 minuti in Ue e Uk

200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre 400 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 9,95 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Il costo per l’offerta di Spusu è di 7,98 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM anche online e cambiare offerta una volta al mese. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/12/25.

I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

