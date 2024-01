Scopri le migliori offerte per una SIM per antifurto di gennaio. Tutti i dettagli sulle tariffe solo dati per la domotica dei principali operatori di telefonia mobile

Oggi anche i sistemi di allarme sono diventati “intelligenti” e si possono gestire con grande comodità da remoto tramite uno smartphone. Potrete quindi ricevere notifiche su potenziali intrusioni direttamente sul telefono oppure richiedere assistenza e altre funzioni senza interagire fisicamente con il dispositivo di sicurezza. Per funzionare però gli allarmi smart necessitano di una SIM per antifurto in modo che possono connettersi a Internet e quindi ad altri dispositivi.

Confronta le offerte solo dati »

SIM per antifurto: le migliori offerte di gennaio 2024

Offerte per antifurto Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Smart Security di WindTre 50 minuti e 250 SMS + 500 MB in 4G 24,99 €/anno (circa 2,08 €/mese) ConME Casa di CoopVoce 50 minuti e 200 SMS + 200 MB in 4G 2,5 €/mese Internet ho. Things di ho. Mobile 50 minuti e 500 SMS + 500 MB in 4G 2,99 €/mese TIM Home Connect 50 minuti e 100 SMS + 200 MB in 4G 3 €/mese o 36 €/24mesi Super 20 di PosteMobile chiamate e SMS a consumo + 20 GB in 4G+ 4 €/mese Vodafone Easy Control 50 minuti e 100 SMS + 200 MB in 4G 4,99 €/mese

Una SIM per antifurto solitamente include una piccola quantità di minuti e SMS, necessari per comunicare con l’utente in caso di necessità, e una quantità sufficiente di traffico dati per la connessione a Internet dell’allarme. Diversi operatori attualmente dispongono di offerte per i dispositivi connessi e per confrontarle tra loro potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per trovare la soluzione migliore per le vostre esigenze di sicurezza.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

1. Smart Security di WindTre

50 minuti e 250 SMS

500 MB in 4G fino a 128 Kbps

fino a 128 Kbps Blocco dei servizi a sovrapprezzo

Notifica SMS di servizio anche verso il numero di un altro operatore

L’offerta di WindTre costa 24,90 euro l’anno. Il contributo per l’attivazione è di 4,99 euro mentre la SIM costa 10 euro. La spedizione è gratuita.

Scopri le offerte di WindTre »

2. ConME Casa di CoopVoce

50 minuti e 200 SMS

200 MB in 4G fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload

L’offerta di CoopVoce costa 2,5 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

Scopri le offerte di CoopVoce »

3. Internet ho. Things

50 minuti e 500 SMS

500 MB in 4G fino a 30 Mbps

L’offerta di ho. Mobile costa 2,99 euro al mese, a cui dovrete aggiungere 3 euro per una ricarica da cui verrà scalato il primo rinnovo. Il contributo per l’attivazione è di 9 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per un mese e decidere poi se continuare con l’operatore o richiedere online con due clic il recesso senza costi aggiuntivi insieme al rimborso di tutte le spese sostenute.

Se avete esaurito i minuti, SMS o traffico dati incluso nel piano potete utilizzare il servizio Riparti per aprire un nuovo ciclo mensile dell’offerta in qualsiasi momento allo stesso prezzo. Altrimenti, le chiamate sono tariffate a 19 cent al minuto e gli SMS a 29 cent.

Scopri le offerte di ho. Mobile »

4. TIM Home Connect

50 minuti e 100 SMS

200 MB in 4G

L’offerta di TIM costa 3 euro al mese o 36 euro per 24 mesi, poi si rinnova a 3 euro al mese. Il contributo per l’attivazione dell’offerta mensile è di 5 euro mentre diventa gratuito con quella con vincolo di 24 mesi.

Scopri le offerte di TIM »

5. Super 20 di PosteMobile

chiamate a 18 cent al minuto e SMS a 18 cent

20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 4,23 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di PosteMobile costa 4 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione. La SIM costa 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica.

Attiva Super 20 di PosteMobile »

6. Vodafone Easy Control

50 minuti e 100 SMS

200 MB in 4G

L’offerta di Vodafone costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 5 euro. La SIM è gratuita acquistandola online.

Scopri le offerte di Vodafone »

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

« notizia precedente Rinnovabili in UE: numeri record per l’eolico notizia successiva »