Da diverso tempo si parla del debutto dell’eSIM Iliad in Italia, anche se le ultime notizie ufficiali sul tema risalgono ancora al 2021. All’epoca il CEO della divisione italiana, Benedetto Levi, aveva affermato durante una sessione live sul social Clubhouse che l’operatore di telefonia mobile avrebbe lanciato l’eSIM nel nostro Paese solo quando la domanda sarebbe stata sufficientemente elevata. Allo stesso tempo aveva lasciato intendere che le schede digitali sarebbero arrivate da lì a pochi mesi ma così non è stato.

L’eSIM Iliad sono già disponibili in Francia ma potrebbero arrivare in Italia entro l’estate o primi mesi dell’autunno quando Apple presenterà il suo nuovo iPhone 15. Alcuni rumors piuttosto credibili infatti confermano che lo smartphone prevederà solo l’utilizzo dell’eSIM. Il dispositivo di Cupertino è tra i più richiesti dagli utenti di tutto e ciò potrebbe quindi costringere Iliad ad accelerare i tempi per il lancio delle sue schede digitali. Non bisogna poi dimenticare che l’operatore low cost è da diverso tempo partner di distribuzione di Apple e con le sue offerte smartphone incluso permette di associare a una qualsiasi delle sue offerte il pagamento a rate di iPhone.

eSIM Iliad: le migliori offerte dell’operatore low cost di aprile 2023

Offerte Iliad a cui associare l’eSIM Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile 1 Voce minuti e SMS illimitati + 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro 2 Flash 120 minuti e SMS illimitati + 120 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 3 Giga 150 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G/4G+/5G 9,99 euro 4 Dati 300 minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

L’eSIM Iliad come quelle di altri operatori permetteranno di utilizzare due numeri di telefono sullo stesso cellulare e disporranno di un codice univoco di riconoscimento (ICCID) e di sistemi per l’autenticazione sicura (PIN e PUK). In più non si potranno smagnetizzare, danneggiare o perdere in quanto si scaricano come un qualsiasi file direttamente sullo smartphone. Le schede digitali sono inoltre più ecologiche in quanto non prevedono spedizione.

Al momento non possiamo sapere se Iliad richiederà un qualche tipo di costo per l’eSIM o la sostituzione di una scheda tradizionale ma è ragionevole pensare che potranno essere associate a qualsiasi offerta dell’operatore low cost. Tutte le tariffe sono senza vincoli o costi nascosti. Ciò significa che si potranno disattivare quando si vuole senza spese aggiuntive o penali e che includono tutti i servizi di base, a partire dalla segreteria telefonica fino all’Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. Inoltre dato che Iliad non prevede le rimodulazioni il prezzo delle promozioni è fissato per sempre.

Le offerte di Iliad che si possono attivare ad aprile sono le seguenti:

1. Voce con minuti e SMS illimitati e 40 MB in 4G/4G+ a 4,99 euro al mese per sempre. In Ue si possono utilizzare tutti i minuti e Megabyte inclusi per chiamare e navigare in roaming.

2. Flash 120 con minuti e SMS illimitati e 120 GB per navigare in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. In Ue si possono utilizzare fino a 8 GB per navigare in roaming. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/4/23

3. Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. In Ue si possono utilizzare fino a 10 GB per navigare in roaming. Se avete attivato un’altra offerta di Iliad potete richiedere di passare a Giga 150 senza costi aggiuntivi dall’Area Personale in ogni momento.

4. Dati 300 con chiamate a 28 cent al minuto, SMS a 28 cent e 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese. In Ue si possono utilizzare fino a 13 GB per navigare in roaming.

Tutte le offerte di Iliad hanno un costo per la SIM di 9,99 euro una tantum mentre l’attivazione è gratuita. L’operatore dispone di una copertura del 99% della popolazione italiana in 4G/4G+ e con la sua offerta 5G in oltre 3.000 Comuni.

Come avere uno sconto sulla rete fissa di Iliad

Se acquistate Giga 150 con pagamento automatico avrete incluso anche uno sconto sull’offerta fibra ottica di Iliad. Con la rete fissa dell’operatore low cost al prezzo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, potrete navigare senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH (Fiber to the Home) con l’integrazione della tecnologia EPON. L’offerta chiamata Iliad Box include anche chiamate illimitate, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. L’attivazione è di 39,99 euro una tantum.

Fin dalla fase di registrazione potete aggiungere fino a quattro Wi-Fi Extender per potenziare il segnale e portarlo in ogni angolo della casa (1,99 euro al mese ciascuno) o la protezione di McAfee per tutti i dispositivi connessi alla rete a 2,99 euro al mese. La copertura è oggi garantita da Open Fiber, i cui tecnici vi contatteranno per l’installazione della linea, e da qualche mese anche da Fiber Cop. Potete verificare la copertura gratis su SOStariffe.it.

Le offerte smartphone incluso di Iliad

Chi ha acquistato una SIM di Iliad da almeno 3 mesi con pagamento automatico su carta di credito o debito con sistema di sicurezza 3D Secure può scegliere di aggiungere all’offerta anche le rate per l’acquisto di un iPhone. In questo caso è previsto un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi e il pagamento di un anticipo, che dipende dal modello e dal taglio di memoria desiderato. Il telefono vi verrà spedito gratuitamente entro pochi giorni lavorativi direttamente a casa.

Se passate ad altro operatore o disattivare l’offerta prima dei 30 mesi dovrete corrispondere all’operatore tutte le rate residue. Iliad comunque consente di pagare in un’unica soluzione in ogni momento senza penali. Potete invece esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal ritiro dello smartphone. In questo caso potrete restituire il telefono a Iliad senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

Come acquistare le offerte di Iliad

Potete confrontare le offerte di Iliad con quelle di altri operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro strumento gratuito permette di avere una panoramica dettagliata delle tariffe più convenienti in base alle vostre reali esigenze e abitudini di consumo. Tramite un link diretto con il sito dell’operatore low cost potrete poi attivarle comodamente online.

A questo punto vi verrà richiesto di registrarvi inserendo alcuni dati personali e se volete mantenere il vostro numero di telefono se arrivate da un altro operatore. La portabilità è gratuita e richiede un massimo di tre giorni lavorativi per essere completata. La SIM viene tradizionale viene spedita gratuitamente tramite posta o con corriere in pochi giorni lavorativi. Nel primo caso non c’è obbligo di firma in quanto la SIM è consegnata direttamente nella cassetta delle lettere. Con spedizione via corriere dovrete invece essere presenti alla consegna in quanto l’operatore non prevede la delega. Al corriere dovrete fornire un documento d’identità e una sua copia fronte/retro.

In futuro è probabile che l’eSIM Iliad si potranno scaricare sul telefono grazie a un QR Code inviato via email. La procedura dovrebbe essere identica anche con acquisto da Simbox.

Per completare l’attivazione dovrete poi effettuare la video identificazione. L’operazione è necessaria affinché l’operatore low cost possa verificare l’identità dell’intestatario della SIM e prevede di registrare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento seguendo le indicazioni sullo schermo. In tutto serviranno meno di 3 minuti.

Nel caso in cui abbiate bisogno di assistenza potete contattare il servizio clienti di Iliad al 177. La telefonata è gratuita chiamando dal proprio numero mentre il servizio è disponibile dal lunedì alla domenica, inclusi i festivi, dalle 8 alle 22.