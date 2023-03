Si può attivare una eSIM con Iliad a Marzo 2023?

Ecco le ultime notizie su quando arriveranno l' eSIM Iliad in Italia. Inoltre, tutti i dettagli sui vantaggi delle schede digitali, come attivarle e acquistarle

I mesi passano e per gli utenti italiani la possibilità di acquistare una eSIM Iliad diventa sempre più un miraggio. L’operatore di telefonia mobile con il marchio Free Mobile permette ai suoi clienti in Francia di acquistare una scheda digitale fin dal 2020. L’anno successivo il CEO della divisione italiana, Benedetto Levi, aveva dichiarato durante una diretta su Clubhouse che sebbene la domanda per questa tecnologia fosse ancora troppo bassa nel nostro Paese l’eSIM sarebbero arrivate entro qualche mese. Le promesse non sono state mantenute nonostante le conferme da parte di Xavier Niel, CEO di Free Mobile, e infatti ancora oggi non sappiamo se e quando Iliad avvierà la commercializzazione in Italia dell’eSIM.

Tutte le novità sull’eSIM Iliad e le offerte di marzo 2023

offerte mobile di Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Voce illimitati 20 MB in 4G/4G+ 4,99 euro 2 Giga 100 illimitati 100 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 3 Flash 130 illimitati 120 GB in 4G/4G+ 8,99 euro 4 Giga 150 illimitati 150 GB in 4G/4G+/5G 9,99 euro 5 Dati 300 illimitati 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

L’eSIM è una evoluzione delle SIM tradizionali, di cui condivide alcune caratteristiche. Le SIM digitali infatti dispongono di un codice univoco di identificazione (ICCID) e di sistemi di protezione (PIN e PUK). I vantaggi che portano sono però moltissimi. Il più immediato è la possibilità di avere due numeri di telefono sullo stesso dispositivo. L’eSIM inoltre non si possono danneggiare, smagnetizzare e perdere e sono nettamente più ecologiche rispetto alla loro controparte fisica.

In attesa di sapere quando arriveranno le Iliad eSIM possiamo dire con ragionevole certezza che l’operatore low cost permetterà di abbinarle a una qualsiasi delle sue offerte di telefonia mobile e che molto probabilmente avranno lo stesso prezzo della loro controparte fisica. La stessa strategia è stata infatti adottata da altri operatori low cost come Spusu e Very Mobile. Oggi il listino di tariffe di Iliad comprende:

1. Voce con minuti e SMS illimitati e 20 MB per navigare in 4G o 4G+ a 4,99 euro al mese per sempre. In Ue sono disponibili tutti i minuti e MB in roaming inclusi nell’offerta

2. Giga 100 con minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G o 4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. In Ue sono disponibili 8 GB in roaming

3. Flash 130 con minuti e SMS illimitati e 130 GB per navigare in 4G o 4G+ a 8,99 euro al mese per sempre. In Ue sono disponibili 9 GB in roaming. Questa offerta, salva proroghe da parte di Iliad, si può attivare solo fino al 9/3/23

4. Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 4G/4G+ o 5G con adeguata copertura (sono oltre 3.000 i Comuni raggiunti da Iliad) e uno smartphone compatibile a 9,99 euro al mese per sempre. In Ue sono disponibili 10 GB in roaming.

5. Dati 300 con chiamate a 28 cent al minuto, SMS a 28 cent e 300 GB per navigare in 4G o 4G+ a 13,99 euro al mese. In Ue sono disponibili 13 GB in roaming.

Per tutte le offerte l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro una tantum. Iliad non prevede vincoli o costi nascosti. E’ quindi possibile recedere dal contratto in ogni momento senza il pagamento di penali o ulteriori spese per la disattivazione della linea. In più in tutte le promozioni sono inclusi i servizi di base come segreteria telefonica e Hotspot per condividere la connessione con un altro dispositivo.

Per gestire la vostra offerta dovete accedere con le credenziali fornite dall’operatore via email all’Area Personale da mobile o web. Da qui potete monitorare credito e consumi, gestire le deviazioni di chiamata, acquistare una ricarica, richiedere uno smartphone a rate o il passaggio a Giga 150 senza costi aggiuntivi.

Attivare l’offerta 5G di Iliad con pagamento automatico consente di avere anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica dello stesso operatore. Con IliadBox potete navigare sulla rete fissa fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) e avere inclusi anche chiamate illimitate, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito.

Il prezzo per i clienti mobile di Iliad con offerta da 9,99 euro e pagamento automatico attivo è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il costo per l’installazione è invece di 39,99 euro. Potete anche aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per ampliare la portata del segnale wireless (1,99 euro al mese ciascuno) o la protezione di McAfee per tutti i dispositivi connessi e profili personalizzati per tutti i membri della famiglia (2,99 euro al mese.

I clienti di Iliad da almeno tre mesi possono poi abbinare alla loro offerta anche l’acquisto di uno smartphone. Si può scegliere se pagarlo in un’unica soluzione o rate con vincolo di 30 mesi. Nel secondo caso è previsto il pagamento di un anticipo, che varia a seconda del modello e del taglio di memoria. Attualmente con Iliad potete acquistare tutti i più recenti modelli di iPhone. La spedizione è gratuita e avviene con corriere entro pochi giorni lavorativi.

Chi attiva le offerte smartphone incluso ma cambia operatore o recede dalla promozione prima dei 30 mesi dovrà comunque corrispondere le rate residue più quella finale. Entro 14 giorni dal ritiro è possibile invece esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnarlo all’operatore senza costi aggiuntivi.

eSIM Iliad: come acquistarle e attivarle

Si diceva che l’eSIM Iliad non sono ancora in commercio ma basandoci sulle scelte degli altri operatori possiamo ipotizzare come si potranno prima acquistare e attivare. Non ci sono dubbi che l’operatore consentirà di comprare l’eSIM anche online completando la procedura di registrazione. In questa fase è possibile richiedere anche la portabilità del numero, che verrà eseguita gratuitamente da Iliad entro un massimo di tre giorni lavorativi.

L’operatore low cost spedisce gratuitamente le SIM tradizionali direttamente a casa tramite corriere o posta. L’eSIM invece si scaricano sul telefono come un qualsiasi file inquadrando un apposito QR Code con la fotocamera dello smartphone. E’ molto probabile che Iliad allegherà il codice nell’email di riepilogo dell’ordine. Fatto questo si dovrà poi procedere alla videoidentificazione. Questa procedura serve a confermare l’identità dell’intestatario della SIM e consiste nel realizzare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento. In tutto bastano 3 minuti per completarla.

Al momento invece non possiamo sapere se l’operatore permetterà di sostituire gratuitamente una SIM fisica con un’eSIM, anche se è probabile che sarà questa la politica adottata dal marchio francese. Altri operatori low cost infatti consentono la sostituzione gratuita come Very Mobile e Spusu.