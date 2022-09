Postemobile, non funziona Internet: le soluzioni di Settembre 2022

Siete un cliente PosteMobile e avete problemi a navigare su mobile o fisso? Ecco la guida per quando PosteMobile Internet non funziona di SOStariffe.it

PosteMobile è il primo operatore di telefonia mobile virtuale nato in Italia per numero di SIM attive e da qualche tempo si è ritagliato uno spazio importante anche nel mercato della rete fissa. Negli anni il gestore si è dimostrato piuttosto affidabile ma a tutti i suoi clienti almeno una volta è capitato di non riuscire a navigare su Internet su cellulare o PC. Nella maggior parte dei casi basta effettuare qualche piccola verificare e modificare qualche impostazione dello smartphone o del modem per riattivare la connessione anche senza particolari competenze informatiche. Cosa fare quindi quando PosteMobile Internet non funziona? La nostra guida vi fornisce tutte le soluzioni a qualsiasi problema con Internet abbiate difronte.

PosteMobile: Internet non funziona su cellulare

Problemi con Internet su mobile Soluzioni Assenza di segnale Verificare che ci sia copertura da parte dell’operatore

Verificare che la connessione dati sia attiva

Provare a spostarsi verso una zona aperta e libera da interferenze

Attivare, attendere qualche secondo e poi disattivare nuovamente la modalità Aereo per forzare la ricerca della rete Giga inclusi esauriti Per continuare a navigare si può acquistare l’opzione Giga Extra e avere 1 GB a 1,99 euro o si deve attendere il rinnovo successivo del piano Configurare APN su Android Cliccare su Impostazioni

Wireless e Reti

Altro

Altre Impostazioni/Altre reti

Reti Mobili

Nomi punti di accesso/Profili

Opzioni

Nuovo APN/aggiungi APN Per alcuni terminali le voci in menu potrebbero essere le seguenti: Cliccare su Impostazioni

Connessioni

Reti Mobili

Profili

Aggiungi Impostazioni

Rete e Internet

Rete Mobile

Profili

Aggiungi Inserire: Nome: PosteMobile WAP

APN: wap.postemobile.it

Tipo APN: scrivere “default” o selezionare “internet”

Attivare il profilo (selezionando quello appena inserito) Configurare APN su iOS Cliccare su Impostazioni

Cellulare

Opzioni Dati Cellulare

Rete Dati Cellulare

Inserire nel campo APN: wap.postemobile.it Configurare automaticamente la rete su Android Cliccare su Impostazioni

Connessioni

Reti mobili

Operatori di rete

Attivare “Automatica” Configurare automaticamente la rete su iOS Cliccare su Impostazioni

Cellulare

Selezione rete

Attivare “Automatica”

Se non riuscite a navigare su mobile è possibile che semplicemente non ci sia copertura da parte dell’operatore o che abbiate disattivato per errore la connessione dati. Nel secondo caso è sufficiente accedere alle impostazioni del vostro telefono e attivarla nella sezione Cellulare > Dati cellulare su iPhone o Rete Internet > Connessione dati su Android. Vi ricordiamo che Postemobile blocca la navigazione Internet quando si esauriscono i Gigabyte inclusi nella propria offerta per evitare spese non necessarie.

Solitamente quando ci sono problemi con il segnale basta spegnere e riaccendere il telefono o riavviarlo. La soluzione più drastica se proprio non avete altra scelta è quella di ripristinare le impostazioni di rete. Questa procedura comporta però la disattivazione della connessione alle reti Wi-Fi conosciute e l’abbinamento ai dispositivi dotati di Bluetooth. Dopo il ripristino dovrete quindi reinserire la password del Wi-Fi e connettere nuovamente cuffie, altoparlanti, etc.

I problemi di connessione possono derivare anche da una non corretta configurazione dell’APN, ovvero il sistema utilizzato dal telefono per collegarsi alla rete dell’operatore. Solitamente le impostazioni si attivano automaticamente quando si inserisce la SIM nel cellulare ma se l’operazione non è andata a buon fine si può accedere all’Area Personale sul sito di Postemobile con le proprie credenziali e poi alla sezione Configurazioni e Aggiornamento > Area di Autoconfigurazione. Il servizio è disponibile solo per chi ha acquistato un telefono a rate o con pagamento in un’unica soluzione con Postemobile. In alternativa si possono inserire i parametri manualmente.

Postemobile: Internet non funziona su fisso

Problemi con Internet su fisso Soluzioni Impossibile connettersi Verificare il corretto collegamento del modem e le spie luminose

Verificare che il problema non sia nel dispositivo utilizzato per la navigazione provando a connettersi in Wi-Fi con un altro terminale (smartphone, tablet, etc.). Se così fosse provare ad aggiornare il sistema operativo o la scheda di rete e disattivare i programmi di sicurezza

Spegnere il modem, attendere qualche minuto e riaccenderlo Segnale debole Riposizionare il modem mettendolo nella zona più centrale della casa e sollevato da terra di circa 1 metro. Evitare di chiuderlo nei mobili e di porlo vicino a dispositivi che possono creare interferenze come finestre, muri spessi, microonde, etc.

Valutare l’acquisto di un ripetitore Wi-Fi o di un sistema Mesh

La maggior parte dei modem inclusi nelle offerte Internet casa di PosteMobile si configurano automaticamente. Basta collegarli a una presa di corrente per iniziare a navigare. Se il problema non è nel dispositivo utilizzato per navigare è molto probabile che sia invece nel modem. Controllate quindi che il cavo dell’alimentazione sia correttamente inserito e subito dopo le spie luminose sul router:

Modem WIFI ZTE MF286R

Simbolo del Wi-Fi spento: il Wi-Fi non funziona correttamente o è disabilitato

Simbolo 3G/4G di colore rosso: il modem è acceso ma non è registrato in rete o la SIM non è presente

Simbolo SIG spento: nessun segnale o la SIM non è inserita

Per riportare il modem alle impostazioni di fabbrica potete premere il tasto RESET nella parte superiore del dispositivo per almeno 5 secondi con un oggetto appuntito.

Modem WIFI D-LINK DWR-960

Simbolo POWER spento: il modem è spento o l’alimentatore non funziona correttamente

Simbolo 2,4 GHz spento: il Wi-Fi è disabilitato

Simbolo 5 GHz spento: il Wi-Fi è disabilitato

Simbolo LAN spento: il cavo Ethernet non è connesso

Simbolo INTERNET di colore rosso fisso: nessun servizio di rete o SIM inserita

Simbolo delle tre tacche del segnale spento: nessun segnale o la SIM non è inserita

Per riportare il modem alle impostazioni di fabbrica potete premere il tasto RESET nella parte inferiore del dispositivo per almeno 3 secondi con un oggetto appuntito.

Se il Wi-Fi non funziona potete sempre navigare collegando il dispositivo al modem tramite un cavo Ethernet, possibilmente di categoria Cat-5. Se invece il segnale sembra non raggiungere alcune stanze della casa potete potenziarlo acquistando un ripetitore Wi-Fi o un sistema Mesh per costruire una rete più stabile in tutta l’abitazione.

Postemobile: Internet non funziona per un down della rete

Postemobile essendo un operatore virtuale si appoggia alla rete di Vodafone per erogare i suoi servizi di telefonia mobile. Il gestore invece per la linea fissa propone perlopiù offerte FWA (Fixed Wireless Access), che prevedono un primo collegamento in fibra ottica e poi un ponte radio per raggiungere il modem finale dell’utente. PosteMobile comunque prevede anche un’offerta per navigare sulla rete FTTH (Fiber to the Home) dove c’è adeguata copertura.

Cosa fare quando la rete subisce un down, ovvero un guasto talmente grave da non permettere la navigazione su Internet? Purtroppo, in questo caso l’unica soluzione è attendere che i tecnici dell’azienda provvedano a individuare la natura del disservizio per poi risolverlo. Per accelerare le operazioni potete segnale i problemi di connessione a PosteMobile chiamando il servizio clienti.

Sui canali ufficiali dell’operatore sui social network, ed in particolare Twitter e Facebook, potete trovare aggiornamenti puntuali sullo stato dei lavori di risoluzione del down. In alternativa potete consultare il sito downdetector.it per conoscere se effettivamente la rete è crollata e confrontare la vostra esperienza con quella di altri clienti.

In caso di down comunque non è possibile navigare solo per un breve lasso di tempo, nell’ordine di qualche ora, e in aree ristrette. Il disservizio al massimo riguarda un quartiere o una città.

PosteMobile, Internet non funziona: come chiedere assistenza

Se i problemi con Internet persistono si consiglia di rivolgersi al servizio clienti dell’operatore chiamando dal proprio numero il 160. Il servizio è gratuito e attivo tutti i giorni dalle 7:00 alle 24:00. Potete inoltre richiedere supporto via chat sul sito o app Postemobile tutti i giorni dalle 8:00 alle 24:00. In alternativa potete scrivere una mail all’indirizzo postemobilecasa@postemobile.it o assistenzaclientifibra@postepay.it se avete attivato l’offerta Postecasa Ultraveloce.

