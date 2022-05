PosteCasa Ultraveloce , la proposta di Poste Italiane per la connessione Internet di casa tramite rete in fibra ottica FTTH, è disponibile in offerta a prezzo ridotto fino alla fine del mese di maggio. Per tutti i nuovi clienti che richiedono il nuovo abbonamento in fibra ottica proposto da Poste, infatti, c'è la possibilità di sfruttare uno sconto a tempo indeterminato sul canone mensile. L'offerta in questione è ora disponibile a 19,90 euro al mese, esclusivamente richiedendo l'attivazione online.

PosteCasa Ultraveloce: fibra ottica in sconto a 19,90 euro al mese per sempre

Poste lancia una nuova offerta imperdibile dedicata a PosteCasa Ultraveloce. Grazie alla nuova promozione, valida fino al prossimo 31 maggio, è possibile attivare un nuovo abbonamento per la connessione Internet di casa tramite rete in fibra ottica con un canone scontato a tempo indeterminato e senza alcuna limitazione rispetto alla versione precedente dell’offerta. Si tratta, al momento, di una delle migliori proposte per la connessione Internet di rete fissa, sia in termini di contenuti che in termini di costi.

Vediamo i dettagli dell’offerta e come fare ad attivarla direttamente online:

PosteCasa Ultraveloce in offerta a 19,90 euro al mese

L’OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA PosteCasa Ultraveloce connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega

connessione illimitata tramite rete PosteMobile (accessibile grazie alla chiavetta USB inclusa nel prezzo) per navigare anche fuori casa 19,90 euro al mese a tempo indeterminato

attivazione di 19,90 euro una tantum

La nuova offerta di Poste Italiane è davvero imperdibile. Attivando online PosteCasa Ultraveloce entro la fine del mese di maggio 2022, infatti, è possibile sfruttare una promozione molto conveniente che garantisce uno sconto sul canone mensile a tempo indeterminato. L’offerta in questione include:

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload

PosteCasa Ultraveloce è disponibile in offerta, a prezzo scontato (sia per il canone che per l’attivazione) per tutti i nuovi clienti che scelgono l’attivazione online. L’offerta proposta da Poste, infatti, presenta un canone di 19,90 euro al mese, valido per tutta la durata contrattuale, a tempo indeterminato. Da notare, inoltre, che il contributo di attivazione è scontato a 19,90 euro invece che 49 euro.

Per attivare la proposta di Poste è possibile affidarsi ad una semplice procedura online che prevede, come passaggio iniziale, la verifica della copertura e poi l’attivazione del contratto. L’offerta è attivabile fino al prossimo 31 maggio 2022. Per maggiori dettagli è possibile seguire il link qui di sotto:

Scopri PosteCasa Ultraveloce a 19,90 euro al mese»

Le alternative all’offerta di Poste: ecco le migliori offerte Internet casa di maggio 2022

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Fibra Aruba connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1.000 Mega 17,69 euro al mese per 12 mesi, poi 26,47 euro al mese Illumia Wifi connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1.000 Mega 19,90 euro al mese per 12 mesi, poi 26,99 euro al mese Super Fibra di WINDTRE linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1.000 Mega; un anno di Amazon Prime gratis 22,99 euro al mese per clienti WINDTRE mobile o 26,99 euro al mese per chi non è cliente WINDTRE mobile Internet Unlimited di Vodafone linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1000 Mega 24,90 euro al mese Fastweb Casa Light linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 2.500 Mega 25,95 euro al mese

La proposta di Poste è sicuramente tra le migliori offerte del momento. Non si tratta, però, dell’unica offerta disponibile da tenere in considerazione. Le opportunità per attivare una nuova connessione Internet per la casa ad alta velocità sono diverse. Per un quadro completo sulle offerte è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it.

Tra le offerte più interessanti del momento c’è Fibra Aruba. L’offerta proposta dall’operatore include una connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1.000 Mega al costo di 17,69 euro al mese per i primi 12 mesi (poi 26,47 euro al mese) e con attivazione gratuita. È disponibile anche l’offerta Fibra Aruba All In con linea telefonica e chiamate gratis oltre che modem Wi-Fi incluso al costo di 19,89 euro al mese per 12 mesi (poi 29,90 euro).

Scopri Fibra Aruba »

Una delle migliori proposte arriva da Illumia che mette a disposizione il piano Illumia Wifi. L’offerta dell’operatore include una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega. Il costo periodico è di 19,90 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 26,99 euro al mese. È previsto un contributo di attivazione di 39,99 euro che viene azzerato per i già clienti luce e gas di Illumia.

Scopri Illumia Wifi »

Da valutare anche Super Fibra di WINDTRE. La proposta dell’operatore include la linea telefonica ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega. Per tutti i nuovi clienti c’è anche un anno di Amazon Prime gratis. Il costo dell’offerta è di 26,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro e modem Wi-Fi incluso nel canone. Da notare, però, che per i già clienti WINDTRE è previsto uno sconto extra sul canone mensile che si riduce a 22,99 euro al mese oltre alla possibilità di ottenere Giga illimitati gratis per lo smartphone.

Scopri Super Fibra di WINDTRE »

Da valutare anche Internet Unlimited di Vodafone. L’offerta dell’operatore, infatti, include la linea telefonica con chiamate gratis e una connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 2.500 Mega. Il costo è di 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Da notare, però, che l’offerta per i già clienti Vodafone mobile è scontata a 19,90 euro al mese, senza ulteriori modifiche ai contenuti. È possibile personalizzare l’abbonamento con la Vodafone TV (che aggiunge NOW e Amazon Prime) a partire da 12 euro al mese.

Scopri qui Internet Unlimited di Vodafone »

Anche Fastweb si ritaglia il suo spazio tra le migliori offerte del momento con Fastweb Casa Light. L’offerta in questione include la linea telefonica fissa ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega. Il costo è di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Da notare che è possibile passare a Fastweb anche con il proprio numero di cellulare ed ottenere una SIM con minuti illimitati e 150 GB in 4G e 5G a 7,95 euro al mese.

Scopri Fastweb Casa Light »