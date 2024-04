Scopri le nuove offerte Vodafone Internet seconda casa per una connessione in fibra FTTH o FWA anche con chiamate incluse a meno di 21 euro al mese

Sempre più italiani si sono resi conto che è conveniente avere un’offerta fisso attiva anche nella propria seconda casa. Anche quando si è in vacanza, infatti, non si smette di aver bisogno di una connessione veloce e stabile per collegare anche più dispositivi in contemporanea, per esempio per guardare una serie TV su Netflix o lavorare da remoto connessi in Hotspot con lo smartphone, evitando consumare tutto il traffico dati incluso nella propria offerta di telefonia mobile.

In questo senso Vodafone dalla scorsa settimana ha scelto di venire incontro alle esigenze dei clienti lanciando due nuove offerte per la rete fissa specifiche per le seconde case. Le offerte Vodafone Internet seconda casa sono disponibili dal 14 aprile solo per chi ha già attiva una connessione con l’operatore.

Vodafone Internet seconda casa: le offerte di aprile 2024

Offerte fisso di Vodafone per la seconda casa Casa Wireless 4G/5G seconda casa Internet Unlimited seconda casa Navigazione fino a 300 Mbps in FWA fino a 2,5 Gbps in FTTH Chiamate a consumo illimitate con acquisto online Costo mensile 20,90 €/mese per chi ha già la rete fissa 20,90 €/mese per chi ha già la rete fissa Attivazione 39,90 € 39,90 €

Vodafone per la seconda casa permette di accedere in base alla copertura disponibile a diverse tipologie di connessione. Con la fibra FTTH (Fiber to the Home) permette di navigare alla massima velocità grazie a un collegamento diretto tra il modem finale dell’utente e la stazione di trasmissione di base. In alternativa viene proposta una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download a seconda della distanza tra l’abitazione e la cabina stradale.

Se la vostra seconda casa si trova in un piccolo Comune che non è raggiunto dalle tradizionali reti terrestri, in questo caso è disponibile una connessione in fibra misto radio o FWA (Fixed Wireless Access). Questa tecnologia è in grado di raggiungere anche luoghi piuttosto remoti in quanto combina la fibra ottica con una trasmissione del segnale in 4G o 5G tramite la rete mobile di Vodafone. Le nuove offerte Vodafone Internet seconda casa sono quindi le seguenti:

Internet Unlimited Seconda Linea

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate (con acquisto online)

Vodafone Station con Wi-Fi Optimizer

Attivazione (5 euro al mese per 24 mesi già inclusi nel canone mensile)

Il prezzo è di 20,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

Casa Wireless 5G (Indoor od outdoor) Seconda Linea

navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA 5G

chiamate a consumo

Vodafone Station con Wi-Fi Optimizer

Attivazione (5 euro al mese per 24 mesi già inclusi nel canone mensile)

Il prezzo è di 20,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro. Per avere chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali basta aggiungere 3 euro al mese. Se prevista la copertura outdoor, i tecnici di Vodafone provvederanno all’installazione di una piccola antenna da esterno che verrà posizionata nel modo migliori per ricevere il segnale, solitamente su balconi o tetti.

Alla vostra offerta Vodafone Internet seconda casa potete anche aggiungere il Super Wi-Fi 6 Extender per migliorare la qualità della connessione. Il dispositivo riduce il rischio di interferenze e congestioni e con la tecnologia Easy Mesh il segnale viene potenziato fino a raggiungere tutte le stanze della casa e navigare senza rallentamenti o cadute anche con le porte chiuse. L’app Vodafone Station vi permette di verificare lo stato di tutti i dispositivi collegati e la qualità della connessione. Il Super Wi-Fi 6 Extender costa 2,99 euro al mese ma i primi 2 mesi sono gratis per chi attiva una nuova linea. Il contributo per l’attivazione è di 99 cent.

Se ancora non avete la rete fissa con Vodafone per la prima casa potete attivare:

Internet Unlimited

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

Vodafone Station con Wi-Fi Optimizer

Attivazione (5 euro al mese per 24 mesi già incluso nel canone mensile)

I primi 2 mesi sono gratis, poi si rinnova a 27,90 euro al mese con prezzo bloccato 24 mesi. Altrimenti il costo per la fibra è di 24,90 euro al mese. Acquistandola online il contributo per l’attivazione è di 19,95 euro al mese, invece di 39,90 euro.

Se siete già clienti di Vodafone per il mobile il prezzo per la rete fissa diventa di 22,90 euro al mese con attivazione a 39,90 euro. I clienti convergenti con Infinito Insieme potete avete Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi. Per il pagamento si può scegliere tra domiciliazione in bolletta o addebito su carta di credito, borsellino co conto corrente.

Altre offerte fisso interessanti per la seconda casa ad aprile 2024

Offerte per la seconda casa Fastweb Casa Light FWA Super Fibra di WindTre TIM WiFi Power FWA Navigazione fino a 1 Gbps in Ultra FWA fino a 2,5 Gbps in FTTH fino a 100 Mbps in FWA Chiamate non incluse illimitate a consumo (illimitate a 2 ) Costo mensile 24,95 €/mese 24,99 €/mese

22,99 €/mese per i già clienti mobile 24,90 €/mese

19,90 €/mese per chi è anche cliente mobile Attivazione Gratis 39,99 € 39,90 €

Altre offerte per la seconda interessanti disponibili ad aprile sono:

Fastweb Casa Light FWA

navigazione fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA

modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6 incluso

installazione antenna

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 24,95 euro al mese senza vincoli. Potete provarla per un mese e decidere poi se continuare con l’operatore o richiedere il recesso online senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute. All’offerta potete aggiungere anche un Wi-Fi Booster per potenziare la portata del segnale al costo di 3 euro al mese.

Super Fibra di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

possibilità di abbinare Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potrete attivare l’offerta di WindTre a 24,99 euro al mese, invece di 26,99 euro. Per i già clienti mobile, invece, il prezzo per la fibra è di 22,99 euro al mese con 12 mesi di Amazon Prime inclusi.

TIM WiFi Power FWA

navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA

chiamate a 19 cent al minuto e 19 cent di scatto alla risposta (chiamate illimitate a 2 euro al mese fino al 27/4/24)

Modem FWA autoinstallante (in caso di Kit Fwa Indoor)

Il prezzo è di 24,90 euro al mese mentre per chi è cliente di TIM anche per il mobile il costo per la rete fissa è di 19,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro. Il clienti convergenti possono poi attivare gratis TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM, anche se non intestate al titolare della connessione fissa.