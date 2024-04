Con la promozione WindTre GO gli ex clienti possono avere minuti illimitati e fino a 150 GB in 5G a meno di 6 euro al mese . Scopri come attivarla ad aprile

Promozione Windtre GO per vecchi clienti: 150 Giga 5G a 5,99€ ad aprile 2024

WindTre sta cercando di convincere alcuni suoi ex clienti a ritornare all’ovile con la promozione WindTre GO. In realtà si tratta di due tariffe distinte che si possono attivare solo se si ha concesso il trattamento dei dati personali ai fini commerciali prima di lasciare l’operatore di telefonia mobile e dopo aver ricevuto l’SMS dedicato. Se ci sono queste condizioni, basta recarsi in un negozio di WindTre per l’acquisto della SIM e la richiesta di portabilità del numero, che viene eseguita gratuitamente da qualsiasi gestore entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Promozione WindTre GO: come attivarla ad aprile 2024

Le offerte WindTre per ex clienti Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile GO 150 XS 5G (fino al 17/4/24) minuti illimitati e 50 SMS + 150 GB in 5G 5,99 €/mese GO 200 XXS 5G (fino al 23/4/24) minuti illimitati e 50 SMS + 200 GB in 5G 4,99 €/mese

La prima promozione WindTre GO è stata purtroppo disponibile solo fino al 17/4/24 e si trattava di un’offerta 5G per navigare alla massima velocità fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. La seconda offerta WindTre è invece disponibile in versione ancora più “light” e include anch’essa la navigazione in 5G. Questa offerta, invece, è disponibile fino al 23/4/24. La scadenza potrebbe però variare in quanto è personalizzata in base all’ex cliente.

GO 150 XS 5G

minuti illimitati e 50 SMS

150 GB in 5G alla massima velocità

alla massima velocità Ti ho cercato

Segreteria telefonica

Il prezzo è di 5,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Una volta esaurito il bundle previsto dall’offerta, ogni SMS costerà 29 cent mentre potrete continuare a navigare al costo di 99 cent per 1 GB.

GO 200 XXS 5G

minuti illimitati e 50 SMS

200 GB in 5G

Il prezzo è di 4,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Questa offerta è disponibile fino al 23/4/24.

Altre offerte interessanti di WindTre per chi passa all’operatore arrivando da Iliad o alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operator) selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri che si possono attivare in questi giorni sono:

Giga illimitati

minuti illimitati

Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps

Il prezzo è di 10,99 euro al mese senza vincoli. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite.

75 Giga

minuti illimitati

75 GB in 4G

Il prezzo è di 7,99 euro al mese senza vincoli. Il contributo per l’attivazione è di 4,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite.

150 Giga

minuti illimitati

150 GB in 4G

Il prezzo è di 10,99 euro al mese senza vincoli. Il contributo per l’attivazione è di 4,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Questa offerta è riservata a chi arriva da TIM, Vodafone, Very Mobile, ho. Mobile e Kena Mobile.

Vi ricordiamo che da novembre 2022 per le nuove attivazione di offerte per mobile e rete fissa è presente una clausola sull’adeguamento dei prezzi in base all’inflazione. In relazione a questa procedura, tra i provvedimenti previsti dall’AGCOM (Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni), rientra quello per cui l’adeguamento non potrà avvenire in prima applicazione entro i 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Non bisogna poi dimenticare che i già clienti di WindTre per il mobile possono accedere a uno sconto di 4 euro al mese sulla offerta fibra dell’operatore e navigare alla massima velocità in FTTH (Fiber to the Home) in tutte le principali città italiane. In alternati si può attivare in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download a seconda della distanza tra l’abitazione e la cabina stradale.

Super Fibra

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

possibilità di abbinare Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potrete attivare la rete fissa al prezzo di 24,99 euro al mese, invece di 26,99 euro, o 22,99 euro al mese con 12 mesi di Amazon Prime inclusi per i già clienti mobili.

Alcune offerte 5G alternative selezionate con il comparatore di SOStariffe.it ad aprile 2024

Offerte 5G Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Speed 5G 120 di 1Mobile minuti illimitati e 50 SMS + 120 GB in 5G 7,90 €/mese Fastweb Mobile minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G 7,95 €/mese Spusu 5G 150 minuti illimitati e 50 SMS + 150 GB in 5G 7,98 €/mese per sempre Giga 180 di Iliad minuti e SMS illimitati + 180 GB in 5G 9,99 €/mese per sempre TIM 5G Power Smart minuti illimitati e 1000 SMS + 50 GB in 5G primo mese gratis, poi 14,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica

Se state pensando di cambiare operatore o tariffa 5G potete confrontare gratuitamente le migliori soluzioni disponibili sul mercato con il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per costruire il vostro personale profilo di consumo e trovare così la promozione più adatta alle vostre esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Ecco quindi descritte nel dettaglio alcune delle migliori offerte 5G con almeno 50 GB inclusi:

Speed 5G 120 di 1Mobile

minuti illimitati e 50 SMS

120 GB in 5G sulla rete di Vodafone

Il prezzo è di 7,90 euro al mese per l’offerta di 1Mobile ma il primo mese è gratis con richiesta di portabilità. Il contributo per l’attivazione è di 5 euro o di 7 euro per chi attiva un nuovo numero. Acquistando la tariffa online, SIM e spedizione sono gratis.

Spusu 5G 150

2000 minuti e 500 SMS

150 GB in 5G

300 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 8,44 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,98 euro al mese per sempre per l’offerta di Spusu. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere direttamente online un’eSIM senza costi aggiuntivi o cambiare offerta in qualsiasi momento. I Gigabyte di riserva non hanno scadenza e si possono accumulare fino al limite massimo previsto dal piano.

Giga 180 di Iliad

minuti e SMS illimitati

180 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre per l’offerta di Iliad. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Altrimenti potete richiedere anche online un’eSIM al costo di 9,99 euro.

Attivando questa offerta o qualsiasi altro piano da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito avrete uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra ottica. L’operatore low cost propone una connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON con inclusi chiamate illimitate, attivazione e oggi anche un modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito. Per i già clienti mobile il prezzo è di 19,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione della linea è di 39,99 euro. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/6/24.

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB in 5G

9 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 7,95 euro al mese senza vincoli per l’offerta di Fastweb Mobile. Non c’è contributo per l’attivazione ma la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita entro un massimo di 5 giorni lavorativi. In negozio potete invece richiedere un’eSIM allo stesso prezzo. Per l’attivazione dell’offerta potrete poi effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

50 GB in 5G

18 GB per il roaming nei Paesi Ue (altrimenti 16 GB con credito residuo)

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 14,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito con TIM Ricarica Automatica per l’offerta di TIM. Il primo mese è gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, così come l’attivazione. Se sceglie l’addebito su credito residuo il prezzo è di 16,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. La spedizione è gratuita. Altrimenti si può richiedere in negozio un’eSIM al costo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta si può effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID.

I clienti di TIM con attiva un’offerta dati da 9,99 euro al mese hanno uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra chiamata TIM WiFi Power Smart. Al costo di 24,90 euro al mese con domiciliazione o conto online avrete una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH, chiamate illimitate (solo con acquisto online), modem TIM Hub+ Executive e Navigazione Sicura. Il contributo per l’attivazione è gratis.

I clienti di TIM per la rete fissa e mobile possono poi avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) insieme a 6 GB in più al mese per il roaming in Ue con l’attivazione di TIM Unica Power. La promozione costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, ma abbinando 3 SIM entro il 27/4/24 il prezzo è azzerato. Sono inclusi anche altri vantaggi come sconti su alcuni modelli di smartphone e 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità (poi 6,99 euro al mese).

