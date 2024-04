Scegliere WINDTRE per la connessione Internet casa può rappresentare la soluzione giusta. I vantaggi proposti dall'operatore sono diversi. Da questa settimana, ad esempio, per tutti i nuovi clienti e non solo per chi ha già una SIM WINDTRE, c'è la possibilità di ottenere 12 mesi di Amazon Prime grati s (dal valore di 49,99 euro) con l'attivazione dell'offerta Super Fibra. Ecco i dettagli completi.

Con WINDTRE è ora possibile accedere a una nuova versione di Super Fibra, l’offerta con cui l’operatore propone ai nuovi clienti la possibilità di accedere a Internet ad alta velocità da casa, tramite rete in fibra ottica FTTH oppure fibra mista rame FTTC.

Grazie all’offerta in corso, infatti, per tutti i nuovi clienti (e non solo per i già clienti WINDTRE di rete mobile) c’è la possibilità di attivare un nuovo abbonamento ottenendo 12 mesi di Amazon Prime gratis, in modo da sfruttare, senza costi, tutti i vantaggi del servizio in abbonamento di Amazon e accedere anche a Prime Video.

Per i dettagli completi sull’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Super Fibra di WINDTRE con Amazon Prime in regalo: ecco l’offerta di Aprile 2024

Da questa settimana, l’offerta fibra di WINDTRE è diventata più interessante. Per tutti gli utenti che scelgono l’operatore c’è ora la possibilità di accedere ad Amazon Prime, il servizio di Amazon che include Prime Video, le consegne in 1 giorno gratuite e molti altri vantaggi.

Con Super Fibra di WINDTRE è possibile accedere a un abbonamento che comprende:

la linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali una connessione senza limiti tramite rete i n fibra ottica FTTH con velocità massima di 2,5 Gigabit in download oppure tramite fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Megabit

in download oppure tramite fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Megabit il modem Wi-Fi 6 incluso nel prezzo (il costo di 5,99 euro al mese per 48 mesi è incluso nel canone)

(il costo di 5,99 euro al mese per 48 mesi è incluso nel canone) 12 mesi di Amazon Prime gratis , senza alcun obbligo di rinnovo, in modo da risparmiare 49,99 euro per l’accesso al servizio

, senza alcun obbligo di rinnovo, in modo da risparmiare 49,99 euro per l’accesso al servizio Wi-Fi Calling incluso nel prezzo

L’offerta proposta da WINDTRE prevede un costo di:

27,99 euro al mese per tutti i nuovi clienti

per tutti i nuovi clienti 22,99 euro al mese per i già clienti WINDTRE di rete mobile che possono ottenere Giga illimitati per la propria offerta (è possibile abbinare alla linea fissa fino a 3 SIM su cui avere Giga illimitati

Le offerte proposte dall’operatore prevedono attivazione gratuita. Come detto in precedenza, nel canone è incluso il costo del modem Wi-Fi che, quindi, non prevede alcun addebito aggiuntivo mantenendo attivo l’abbonamento con l’operaotre per tutti i 48 mesi. Per tutti i dettagli sulla promozione e per richiederne l’attivazione online basta seguire il link qui di sotto.

Le offerte mobile di WINDTRE

Per passare a WINDTRE è possibile scegliere tra varie offerte di telefonia mobile, in modo da sfruttare al massimo i servizi proposti dall’operatore. Per un quadro completo sulle offerte disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it tramite il box riportato di seguito. Le offerte mobile di WINDTRE partono da 6,99 euro al mese.

Per tutti i nuovi clienti c’è la possibilità di ottenere minuti illimitati, 50 SMS e 150 GB. Il costo, però, cambia in base all’operatore di provenienza:

7,99 euro al mese con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali

con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali 10,99 euro al mese con portabilità da TIM, Vodafone, Very Mobile, ho. Mobile e Kena Mobile

Per tutte le altre offerte basta seguire il link seguente:

