Assicurazioni auto con scatola nera con portabilità dei dati telematici da una compagnia a un’altra per trovare ogni anno le offerte convenienti del mercato . È in arrivo una nuova norma per farti risparmiare sulla polizza Rc auto e trovare le alternative vantaggiose.

Abbassare i prezzi delle polizze auto e dare un giro di vite alle frodi sulle Rc auto. Sono questi i due obiettivi che il Governo punta a raggiungere con la nuova legge sulla concorrenza. E, per aiutare gli automobilisti a scegliere la compagnia assicurativa più conveniente, sarà inserita anche una norma che permetterà la portabilità dei dati telematici della scatola nera installata sui veicoli. Una procedura oggi non disponibile e che costringe gli automobilisti a rimanere con la stessa compagnia per beneficiare degli “sconti di buona condotta” che scattano dal secondo anno in avanti.

Assicurazioni auto con scatola nera: quali sono le novità in arrivo

LE DOMANDE LE RISPOSTE Che cos’è la scatola nera dell’auto? È un dispositivo elettronico montato sull’auto che, tramite un localizzatore GPS, registra i dati del veicolo (per esempio, la percorrenza) e la condotta dell’automobilista al volante, per esempio in caso di incidente La scatola nera è obbligatoria? L’obbligo di installare la scatola nera è sancito dall’UE solo per le auto di prima immatricolazione a partire dal 7 luglio 2024 Quanto costa montare la scatola nera sull’auto? Il costo dell’installazione è di circa 70 € ed è a carico della compagnia assicurativa. All’automobilista consente un risparmio da un minimo del 10% sulla polizza auto ma dal secondo anno Che cos’è la portabilità dei dati telematici della scatola nera? Ti permette di cambiare compagnia assicurativa ogni anno, beneficiando degli sconti legati alla tua buona condotta al volante

L’Ivass riscontra che la scatola nera riduce del 60% la probabilità di cambiare compagnia assicurativa. Il motivo? Il cosiddetto “effetto lock-in”. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni spiega che se sei un automobilista con un’assicurazione auto con scatola nera benefici di uno sconto (in media del 10% sul premio finale) solo dal secondo anno perché la riduzione di prezzo è legata al tuo stile di guida e alle tue percorrenze registrati durante l’anno precedente dalla black box. Ma questi dati non sono trasferibili da una compagnia a un’altra. Il risultato è che, per avere questo risparmio non cambi compagnia, ma così sei costretto a rinunciare alle offerte e promozioni concesse dalle società di assicurazioni ai nuovi clienti.

Per superare questo ostacolo e favorire la libera concorrenza, il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) chiede al governo di introdurre nel Ddl concorrenza una norma che permetta la portabilità dei dati della scatola nera da una compagnia a un’altra, cosicché l’automobilista possa scegliere ogni anno l’offerta più conveniente sul mercato senza perdere gli sconti previsti per la sua buona condotta al volante.

