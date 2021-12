La nuova indagine dell'Osservatorio SOStariffe.it si concentra sulle tariffe dual fuel per le forniture di luce e gas. Queste soluzioni tariffarie sono una delle opzioni a disposizione degli utenti per dare un taglio alle bollette di luce e gas. Scegliendo le soluzioni dual fuel, infatti, si attiva una tariffa luce ed una tariffa gas con lo stesso fornitore per accedere a condizioni agevolate per la fornitura. L'indagine conferma come attivando tariffe luce e gas separate, quindi rivolgendosi a due fornitori differenti, il risparmio risulta essere sensibilmente maggiore.

Tariffe dual fuel non convengono più: meglio scegliere operatori diversi per luce e gas

Per dare un taglio alle bollette di luce e gas è possibile affidarsi alle tariffe dual fuel. Queste soluzioni prevedono l’attivazione di una tariffa luce e di una tariffa gas con lo stesso fornitore. Di norma, puntare sulle tariffe dual fuel consente di accedere a condizioni agevolate per le forniture energetiche e, quindi, ad una riduzione delle bollette e ad un risparmio rispetto alla spesa che si sosterrebbe restando nel mercato tutelato.

La nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it va a fotografare le attuali tariffe dual fuel presenti sul mercato. L’obiettivo dello studio è quello di valutare la reale convenienza di queste offerte in rapporto al risparmio garantito rispetto al mercato tutelato. Secondo i risultati dell’indagine, optando per soluzioni dual fuel è possibile ottenere un buon risparmio annuale rispetto al mercato tutelato ma scegliendo le migliori offerte luce e gas in modo separato il risparmio risulta essere maggiore.

Ecco i risultati dell’indagine:

Cosa sono e come funzionano le tariffe dual fuel per luce e gas

Le tariffe dual fuel sono una delle principali soluzioni del mercato energetico e rappresentano una strada da seguire per ottenere un risparmio rispetto al mercato tutelato. Il funzionamento delle tariffe dual fuel è molto semplice. In pratica, la scelta di queste tariffe comporta l’attivazione contestuale di una fornitura di energia elettrica e di una fornitura di gas naturale con lo stesso gestore. In questo modo, di solito, è possibile accedere a condizioni agevolate per la fornitura come, ad esempio, uno sconto sul prezzo dell’energia.

Scegliere le promozioni che consentono l’accesso a tariffe dual fuel consente anche di sfruttare ulteriori vantaggi. Ad esempio, con le tariffe di questo tipo è possibile accedere a bonus aggiuntivi come, ad esempio, buoni sconto da utilizzare presso store partner del proprio gestore. Generalmente, scegliendo lo stesso fornitore per luce e gas è possibile gestire in modo più semplice la fornitura. Da notare, inoltre, che attivando le tariffe dual fuel, di solito, la bolletta viene unificata contenendo sia la fattura della luce che quella del gas.

Quando si risparmia con le offerte dual fuel

L’indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it ci conferma come la scelta di tariffe dual fuel garantisca un risparmio netto rispetto al mercato tutelato. Lo studio ha preso in considerazione le 5 offerte dual fuel più convenienti del Mercato Libero a dicembre 2021 per un profilo di consumo “standard” (consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica con potenza impegnata di 3 KW e consumo annuo di 1000 m3 di gas naturale per una fornitura attiva nel comune di Milano).

In media, le tariffe dual fuel più convenienti consentono di ridurre la spesa per luce e gas. La spesa annuale media risulta essere, considerando le offerte di dicembre 2021, pari a 563 euro all’anno per l’energia elettrica e 952 euro all’anno per il gas naturale. Si tratta di un taglio rispetto alla spesa registrata attualmente nel mercato tutelato. I dati dell’Osservatorio confermano, infatti, che la spesa è inferiore di 218 euro all’anno rispetto al servizio di Maggior Tutela. Il risparmio è di 30 euro sull’energia elettrica e di ben 188 euro sul gas naturale.

Con le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero il risparmio è superiore

Scegliere il Mercato Libero consente di dare un taglio netto alle bollette. Optare per tariffe “non dual fuel” è la scelta vincente. L’Osservatorio di SOStariffe.it, infatti, conferma che attivare le tariffe luce e gas in modo indipendente, senza scegliere lo stesso gestore in modo obbligato ma puntando sulle soluzioni più convenienti, è la mossa giusta. In questo modo, infatti, è possibile dare un taglio netto alle spese e massimizzare il risparmio rispetto al servizio di Maggior Tutela.

L’indagine, infatti, conferma che il profilo di consumo “standard” considerato in precedenza può ridurre al minimo la spesa per le bollette scegliendo in modo indipendente le tariffe. Il risparmio annuale rispetto al mercato tutelato è di 448 euro (considerando le offerte del mese di dicembre 2021). Di conseguenza, optando per tariffe “non dual fuel” è possibile ottenere un risparmio maggiore di 230 euro all’anno rispetto alle tariffe “dual fuel”.

Ricordiamo che per individuare le migliori tariffe del momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi mobili. Basterà inserire una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato in bolletta e può anche essere calcolato con il tool integrato nel comparatore) per individuare rapidamente le tariffe migliori da attivare.

