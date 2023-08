Scopri come attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia e altri vantaggi anche gratis. L'offerta è riservata ai clienti fisso e mobile

TIM è tra gli operatori di rete fissa e telefonia mobile più vantaggiosi per coloro che intendono affidarsi a lui per chiamate e navigazione da casa e cellulare. I clienti convergenti possono infatti attivare a un piccolo costo mensile TIM Unica Power per avere Giga illimitati per qualsiasi offerta mobile dell’operatore. Non solo, il prezzo viene azzerato a particolari condizioni.

TIM Unica Power: tutti i dettagli ad agosto 2023

TIM Unica Power: tutti i dettagli ad agosto 2023

Caratteristiche TIM Unica Power Cosa include? Giga illimitati per tutti i telefoni della famiglia (massimo 6 SIM)

due smartphone al prezzo di uno e primo pagamento dopo un mese

3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime Chi può attivarla? Tutti i clienti di TIM per la rete fissa e mobile Quanto costa? 1,90 €/mese ma il prezzo è azzerato associando almeno 3 linee entro il 2/9/23

TIM Unica Power è un’offerta riservata ai clienti dell’operatore per la rete fissa e la telefonia mobile. Attivandola al costo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, potete avere non solo Giga illimitati per tutti gli smartphone della famiglia ma anche altri vantaggi come:

due smartphone al prezzo di uno e primo pagamento dopo un mese con la Promo 2×1. È previsto un vincolo di 24 mesi per la parte mobile

3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime, poi si rinnova a 9,99 euro al mese

una seconda SIM con offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese

TIM Junior con minuti illimitati verso due numeri, Giga illimitati e TIM Navigazione Sicura a 4.99 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese. L'offerta è riservata agli under 18

TIM 60+ con minuti, SMS e Giga illimitati, TIM Navigazione Sicura e Doctor TIM Mobile a 9.99 euro al mese, invece di 12,99 euro al mese. L'offerta è riservata agli over 60

TIM Voce WiFi per ricevere chiamate e telefonare gratis anche in assenza di segnale mobile se connessi alla rete Wi-Fi

sconto del 20% sul catalogo di gioielli di Kulto

Si possono avere Giga illimitati fino a 6 SIM, anche se non intestate al titolare della rete fissa, e il prezzo di TIM Unica Power è azzerato se si associano almeno 3 linee entro il 2 settembre 2023.

Le migliori offerte di TIM per la telefonia mobile di agosto 2023

Le offerte mobile di TIM Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile TIM Power Supreme Easy

minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM Young minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Smart minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese

Se siete clienti di TIM per la rete fissa ma non per il mobile potete scegliere tra tante offerte per tutti i gusti. Ad esempio chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Postemobile, Fastweb Mobile, Coop Voce e altri può attivare:

TIM Power Supreme Easy

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo) 8 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese ma con acquisto online il primo mese e attivazione sono gratis. È richiesta la portabilità del numero, che verrà eseguita gratuitamente da TIM entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Nel caso in cui abbiate esaurito i Giga inclusi nel piano si può continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB (massimo 1 GB di scorta). Se invece avete finito il traffico dati in roaming, la tariffa per navigare all’estero è di 0,213 cent al MB.

A prescindere dall’operatore di provenienza, invece, sono disponibili una serie di offerte 5G per navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload in tutte le grandi città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Genova, Bari, Venezia, Catania, Matera e tante altre ancora grazie al Vero 5G.

TIM 5G Power Famiglia

minuti e SMS illimitati

giga illimitati in 5G con TIM Unica Power, altrimenti 5 GB

Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma con acquisto online il primo mese e attivazione sono gratis. Questa offerta è riservata a chi ha già la rete fissa con TIM.

TIM Young 5G

minuti e SMS illimitati

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 20 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma con acquisto online il primo mese è gratis per i nuovi clienti così come l’attivazione. Questa offerta è riservata a chi ha massimo 25 anni compiuti e se l’acquistate in negozio utilizzando il codice promozionale di un amico che è già cliente di TIM riceverete un bonus di 10 euro. Potete poi arricchirla con una o più delle seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi al mese a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Giga illimitati in 5G a 1,99 euro al mese

TIM 5G Power Smart

minuti e SMS illimitati

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo a 16,99 euro al mese)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo a 16,99 euro al mese) 14 GB per il roaming nei Paesi Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi alla rete

Il prezzo è di 14,99 euro al mese ma con acquisto online il primo mese è gratis per i nuovi clienti così come l’attivazione.

Per tutte le offerte di TIM la SIM con acquisto online costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Come aggiungere uno smartphone a rate

Smartphone disponibili Prezzo a rate con TIM Prezzo di listino iPhone 14 a partire da 29 €/mese per 30 rate 1.029 € Samsung Galaxy Z Flip5 a partire da 26 €/mese per 30 rate 1.249 € Xiaomi 13 5G a partire da 26 €/mese per 30 rate 899,99 € OPPO Find N2 Flip a partire da 31 €/mese per 30 rate 1.199,99 €

Alla vostra SIM mobile potete scegliere di abbinare anche le rate per l’acquisto di un telefono di marchi molto richiesti come Apple, Samsung, Xiaomi e OPPO. TIM per le sue offerte smartphone incluso prevede un vincolo di permanenza mimino di 30 mesi e consente di pagare anche tramite un finanziamento TIMFin (TAEG – TAN 0,00%. salvo approvazione) con carta di credito. Non sono accettate carte prepagate o di debito, anche se abilitate agli acquisti online. I già clienti fisso possono scegliere l’addebito diretto in bolletta.

Con il servizio di trade-in TIM Rivaluta Smartphone potete far valutare un vecchio cellulare e darlo in permuta per ricevere uno sconto sul finanziamento. La spedizione del nuovo modello è gratuita ma per alcuni modelli è previsto anche il ritiro presso uno dei punti vendita di TIM.

Se si sceglie di cambiare operatore o recedere dall’offerta prima dei 30 mesi si dovranno comunque corrispondere all’operatore tutte le rate residue più quella finale. Potete pagare sia in un’unica soluzione sia continuando con la rateizzazione. Entro 14 giorni dalla consegna/ritiro dello smartphone potete invece esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnarlo a TIM insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

Le offerte fibra ottica di TIM ad agosto 2023

Caratteristiche Premium Base TIM WiFi Power Smart Qual è la velocità di navigazione? fino a 1 Gbps in download in FTTH fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Le chiamate sono incluse? Sì ma sono a consumo Sì e sono illimitate ma solo con acquisto online Qual è il costo mensile? 25,90 €/mese 25,90 €/mese per i già clienti mobile di TIM o 30,90 €/mese C’è un costo di attivazione? È già incluso 39,90 €

Se invece siete clienti di TIM per il mobile ma non per la rete fissa, per poter avere Giga illimitati su smartphone con TIM Unica Power potete scegliere tra le offerte fibra ottica dell’operatore. La fibra è disponibile in oltre 1,500 Comuni in tutta Italia e in base alla copertura potete accedere alla rete FTTH (Fiber to the Home) o quella in fibra misto rame – FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download a seconda della distanza tra l’abitazione e la cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Premium Base

navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download in FTTH

chiamate a 19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta con scatti anticipati di 60 secondi

attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 rate)

Il prezzo è di 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

TIM WiFi Power Smart

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive incluso (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Safe Web Plus

Il prezzo è di 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online ma per chi è già cliente di TIM per la telefonia mobile la rete fissa costa solo 25,90 euro al mese. L’attivazione è di 39,90 euro una tantum.

Chi ha una vecchia connessione in ADSL e decide di rottamarla insieme al modem riceve uno sconto di 120 euro per passare alla fibra fino a 2,5 Gbps suddivisi in 5 euro al mese per 24 rate.