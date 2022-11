Rete Fastweb Mobile non funziona: soluzioni o alternative di Novembre 2022

Quando la rete Fastweb Mobile non funziona non bisogna farsi prendere dal panico. Ecco per voi una la guida completa per riprendere a navigare di SOStariffe.it

Se non riuscite a navigare su mobile e siete clienti di Fastweb Mobile non dovete necessariamente affrettarvi a trovare un modo per contattare l’assistenza. In molti casi potete ripristinare la connessione alla rete Fastweb Mobile semplicemente cambiando qualche impostazione dello smartphone. Non serve nemmeno avere particolari competenze nel campo della tecnologia per tornare a navigare con la propria offerta di telefonia mobile.

Cosa fare quando la rete Fastweb Mobile non funziona: le soluzioni di novembre 2022

Problemi con la rete Fastweb Mobile Soluzioni Credito residuo insufficiente Attivare la ricarica automatica

Acquistare una ricarica manuale Giga esauriti Per continuare a navigare potete: attirare 1 GB extra a 6 euro al mese (per un massimo di 10 volte in un mese)

attivare l’opzione 10 Giga+ dall’area clienti MyFastweb (10 GB aggiuntivi ogni mese al costo di 6 euro) Connessione dati non attiva Per attivare la connessione dati: iPhone Aprire il Centro di controllo scorrendo con le dita dalla parte alta dello schermo verso il basso

Se non attiva cliccare sull’icona a forma di antenna cellulare Android Aprire il Centro di controllo scorrendo con le dita dalla parte alta dello schermo verso il basso

Se non attiva cliccare sull’icona “Con, dati” con due frecce che puntano in direzioni diverse APN non configurato correttamente iPhone Cliccare su Impostazioni > Cellulare > Reti dati e cellulare > Alla voce APN inserire “apn.fastweb.it” Android Cliccare su Impostazioni > Connessione > Reti mobili > Profili > Aggiungi > Inserire “apn.fastweb.it” alla voce Nome e APN, sotto Tipo APN deve comparire “default, supl, mms, dun” > Cliccare sull’icona dei tre puntini e poi Salva In alternativa: Inviare un SMS gratuito con scritto “WEB” al 4040

Utilizzare il tool di autoconfigurazione automatica di Fastweb dalla sezione Assistenza sul sito Attivare la configurazione automatica della rete iPhone Cliccare su Impostazioni > Cellulare > Selezione rete > Attivare “Automatica” Android Cliccare su Impostazioni > Connessioni > Reti mobili > Operatori di rete > Attivare “Automatica” Ripristinare le impostazioni di rete iPhone Cliccare su Impostazioni >Generali > Trasferisci o inizializza iPhone > Ripristina > Ripristina impostazioni rete Android Cliccare su Impostazioni > Gestione dispositivo o Generale > Connessione condivisione o Backup e ripristino > Ripristina impostazioni di rete> Ripristina impostazioni Segnale assente Spostarsi in una zona libera da ostacoli come montagne, grandi edifici o qualunque cosa possa creare interferenze

Forzare la ricerca della rete attivando la modalità Aereo. Attendere qualche secondo e poi disattivarla nuovamente Down della rete In questo caso si può solo aspettare che Fastweb risolva il problema. Potete comunque segnale il problema all’operatore tramite gli appositi canali di contatto e seguire l’evoluzione della situazione della rete sui social di Fastweb o siti come downdetector.it

Se non avete sufficiente credito sulla SIM non potete navigare sulla rete Fastweb Mobile. Il problema si risolve comunque facilmente acquistando una ricarica tramite le diverse modalità messe a disposizione dell’operatore:

Acquistando una carta ricaricabile in tutti i rivenditori autorizzati nei tagli da 5,10, 15, 25 o 50 euro

Dall’area clienti MyFastweb cliccando sul bottone Ricarica e inserendo il codice segreto a 16 cifre sulla carta ricaricabile

Chiamando il numero gratuito 4046 digitando il codice segreto a 16 cifre sulla carta ricaricabile. E’ possibile ricaricare anche il numero di un amico

Dall’area clienti MyFastweb cliccando sul bottone Ricarica con carta di credito. Un SMS vi avvierà quando il credito sarà trasferito sulla SIM

Presso un ATM Bancomat e homebanking del Gruppo Intesa Sanpaolo

Presso un ATM Bancomat di Unicredit

Presso un ATM Postamat e negli Uffici Postali

Negli esercizi che espongono il marchio PUNTOLIS, Mooney e SnaiPay

Ci possono poi essere problemi con la rete Fastweb Mobile perché il telefono non è correttamente configurato. Senza aver attivato la connessione dati non è infatti possibile navigare e lo stesso avviene se i parametri dell’APN non sono impostati. Per quanto riguarda quest’ultimo, solitamente le impostazioni si configurano in automatico non appena si inserisce la SIM nel telefono ma in un secondo momento si possono comunque inserire manualmente i parametri corretti. Nella maggior parte dei casi comunque è sufficiente spegnere e riaccendere lo smartphone o riavviarlo per tornare a navigare normalmente.

Per quanto riguarda il ripristino delle impostazioni di rete, dovete considerarla la soluzione estrema in quanto eseguendo questa operazione perdere la connessione automatica alle reti Wi-Fi conosciute e l’abbinamento ai dispositivi Bluetooth. Entrambi i collegamenti andranno poi re-impostati manualmente.

Se il segnale è assente dovete invece assicurarvi che ci sia copertura da parte dell’operatore. La rete Fastweb Mobile raggiunge in 4G la quasi totalità della popolazione italiana e in 5G le città di Milano, Bologna, Roma, Napoli e altri grandi centri. L’obiettivo dell’operatore è arrivare a una copertura del 90% con le reti di ultima generazione entro il 2025. Per navigare in 5G serve anche uno smartphone compatibile.

In ogni caso se avete bisogna di assistenza per la rete Fastweb Mobile potete chiamare il servizio clienti al numero gratuito 192 193. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 24:00. Se siete all’estero il numero di riferimento è invece il +39 3730004193. Per ottenere assistenza via chat potete scrivere su WhatsApp al numero 375.6497700. All’inizio si porrà il quesito all’assistente personale di Fastweb, che vi guiderà attraverso i percorsi del Supporto Fastweb, ma si potrà in ogni momento chiedergli di parlare con un operatore in carne ed ossa. Sempre dal Supporto Fastweb potete chiedere di essere ricontattati nel più breve tempo possibile o fissando un appuntamento telefonico nell’orario che si preferisce.

Rete Fastweb Mobile non funziona? Le offerte alternative di novembre 2022

Offerte alternative a Fastweb Mobile Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 2 Very 4,99 di Very Mobile illimitati 30 GB in 4G fino a 30 Mbps 4,99 euro 3 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro 4 ho. 5,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro 5 Kena 6,99 130 GB di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 130 GB in 4G fino a 60 Mbps 6,99 euro 6 Go 150 Flash+ Digital Easy Pay di WindTre minuti illimitati e 200 SMS 150 GB in 4G 8,99 euro 7 Giga 120 di Iliad illimitati 120 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 8 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile illimitati 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 9,99 euro 9 Vodafone Silver con prezzo bloccato 24 mesi illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro 10 TIM WONDER Six illimitati 100 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro

Se per voi la rete Fastweb Mobile non è sufficiente potete sempre cambiare operatore. Il marchio italiano non pone vincoli e quindi consente di recedere dal piano quando si vuole senza penali o costi aggiuntivi. In più potete richiedere al nuovo gestore la portabilità per mantenere gratuitamente il vostro numero di telefono. Le miglori offerte dle mese sono:

1. Entry di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro con spedizione gratuita. La prima ricarica è gratuita. L’offerta include anche 50 elicoin (altrettanti se ne ricevono ad ogni rinnovo) oltre al servizio Run with Me per ottenere altre monete digitali semplicemente camminando e l’app Elisium per acquistare contenuti come esperienze uniche come i VIP.

Attiva Entry di Elimobile »

2. Very 5,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 5,99 euro al mese. Attivazione e spedizione sono gratuite. E’ richiesta la portabilità del numero da Fastweb Mobile. Fino al 28 novembre è incluso anche un buono Amazon da 10 euro

Confronta le offerte di Very Mobile »

3. Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese per sempre. Nell’offerta sono inclusi anche 100 GB di riserva da usare quando si esauriscono quelli inclusi e il servizio Riserva Dati per trasformare i minuti, SMS e Giga non utilizzati nel mese in traffico dati aggiuntivo a partire dal rinnovo successivo

Confronta le offerte di Spusu »

4. ho. 5,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e upload a 5,99 euro al mese. SIM e attivazione sono gratuite ma si deve acquistare una ricarica da 6 euro per coprire il primo rinnovo. E’ richiesta la portabilità del numero da Fastweb Mobile. Con Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare l’offerta per 30 giorni e se poi non soddisfatti richiedere online il rimborso di tutte le spese

Attiva ho. 5,99 »

5. Kena 6,99 130GB di Kena Mobile con minuti illimitati, 500 SMS e 130 GB in 4G fino a 60 Mbps a 6,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. E’ richiesta la portabilità del numero da Fastweb Mobile.

Attiva Kena 6,99 130GB »

6. Go 150 Flash+ Digital Easy Pay di WindTre con minuti illimitati e 200 SMS e 150 GB in 4G a 8,99 euro al mese. La SIM è gratuita mentre l’attivazione da 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese.

Confronta le offerte di WindTre »

7. Flash 120 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G/4G+ o 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro.

8. Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 20 euro con 20 euro di traffico incluso.

Attiva Creami Extra WOW 150 di PosteMobile »

9. Vodafone Silver con prezzo bloccato per 24 mesi di Vodafone con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese. E’ richiesta la portabilità del numero da Fastweb Mobile. Scegliendo Smart Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, si accede anche gratuitamente agli sconti e vantaggi di Vodafone Club oltre ad avere 10 GB aggiuntivi e navigazione 5G.

Confronta le offerte di Vodafone »

10. TIM Wonder Six di TIM con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G. Primo mese attivazione sono gratuiti per chi acquista l’offerta online, che poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico residuo. E’ richiesta la portabilità del numero da Fastweb Mobile. Chi è già cliente di TIM per la rete fissa può avere Giga illimitati attivando gratuitamente TIM Unica. La promozione è valida fino a quando si mantiene la connessione di casa e prevede il pagamento con domiciliazione in bolletta.

Attiva TIM Wonder Six »