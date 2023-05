Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il mercato degli smartphone è stato dominato per anni da pochi produttori come Apple, Samsung e Nokia. Col tempo però sono emersi nuovi competitor dalla Cina che hanno scelto di proporre cellulari con Android come sistema operativo a prezzi molto competitivi. Il primo a conquistare una visibilità internazionale è stato Huawei, a cui sono seguiti marchi come Xiaomi, ZTE, OPPO, Realme e molti altri. Ecco quindi le caratteristiche, punti di forza e debolezza dei migliori smartphone economici dalla Cina.

Migliori smartphone economici di maggio 2023

Migliori smartphone cinesi Caratteristiche tecniche TCL 403 Schermo da 6″

processore Quad Core da 2 GHz

2 GB di RAM

32 GB di memoria espandibile

batteria da 3.000 mAh Realme C30 Schermo da 6,5″

processore Unisoc T612

3 GB di RAM

32 GB di memoria espandibile

batteria da 5.000 mAh OPPO Reno8 T Schermo da 6,4″ AMOLED

processore MediaTek Helio G99 octa core

8 GB di RAM

128 GB di memoria

batteria da 5.000 mAh Xiaomi 12 Lite Schermo da 6,55″ AMOLED

processore Snapdragon 778G octa core

8 GB di RAM

128 – 256 GB di memoria

batteria da 4.300 mAh

Di seguito ecco i migliori smartphone economici cinesi per rapporto qualità prezzo:

1. TCL 403 è uno smartphone dal prezzo molto basso che sebbene abbia un design semplice si dimostra un prodotto con caratteristiche tecniche sufficienti per chi non ha troppe pretese. Dotato di un display da 6″, integra un processore Quad Core da 2 GHz, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria espandibile tramite microSD. La batteria è di 3.000 mAh.

2. Realme C30 è il cellulare ideale per chi non vuole spendere troppo. Il dispositivo integra uno schermo da 6,5″ (1600 x 720 pixel) LCD HD+, processore Unisoc T612, GPU Mali-G57 più 3 GB di RAM e 32 GB di ROM espandibile con microSD fino a 1 TB. La batteria è di 5.000 mAh.

3. OPPO Reno8 T è già un modello di fascia superiore agli altri e che dispone di alcune caratteristiche da prodotto top di gamma come la fotocamera posteriore da 100 Megapixel. Lo smartphone offre uno schermo da 6,4″ in tecnologia AMOLED con frequenza d’aggiornamento di 90 Hz, processore MediaTek Helio G99 octa core con processo produttivo a 6 nm e frequenza di picco di 2,2 GHz, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria è di 5.000 mAh.

4. Xiaomi 12 Lite come il precedente modello è uno smartphone più costoso ma decisamente superiore per caratteristiche tecniche. Dotato di uno schermo da 6,55″ Full HD+ (1080 x 2400 pixel) in tecnologia AMOLED, integra anche un processore Snapdragon 778G octa core da 6 nm, GPU Adreno 642L, 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. La fotocamera principale è da 108 Megapixel mentre la batteria è di 4.300 mAh con sistema di ricarica rapida.

Migliori smartphone economici: le offerte per averli a rate a maggio 2023

Le offerte a cui abbinare uno smartphone a rate Minuti, SMS e Gigabyte Costo Fastweb Mobile minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB in 5G 7,95 €/mese Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 5G 11,95 €/mese TIM 5G Power Smart minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica 14,99 €/mese RED Pro di Vodafone minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G 14,99 €/mese Di Più Full 5G di WindTre minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G con Priority Pass 14,99 €/mese

Molti dei migliori smartphone economici si possono acquistare a rate con gli operatori di telefonia mobile. Per confrontare le offerte più interessanti dei principali gestori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Grazie al nostro strumento potete infatti avere tutte le informazioni che vi servono per scegliere la proposta più conveniente in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le offerte smartphone incluso prevedono tutte un vincolo di permanenza minimo e in alcuni casi anche il pagamento di un anticipo, che dipende dal modello e dal taglio di memoria desiderato. Con TIM potete ad esempio acquistare Realme C30 a 99,90 euro o Xiaomi Redmi 9A a 89,90 euro.

La consegna è gratuita e si completa entro pochi giorni lavorativi. Per il pagamento potete fare richiesta anche per un finanziamento TIMFin (TAEG 0,00%, salvo approvazione) con vincolo di 30 mesi o con addebito in bolletta per i già clienti fisso. Per il finanziamento è previsto solo l’uso della carta di credito. Non sono invece accettate carte prepagate o di debito, anche se abilitate agli acquisti online.

Una delle migliori offerta a cui abbinare uno smartphone è TIM 5G Power Smart con inclusi minuti e SMS illimitati e 50 GB per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica. Il prezzo è di 14,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che l’acquistano online il primo mese è gratuito, così come l’attivazione. In Ue avete a disposizione fino a 14 GB per la navigazione in roaming. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Nell’offerta avete anche inclusi l’accesso prioritario alla rete dell’operatore, 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi.

Attiva TIM 5G Power Smart

Se siete già clienti di TIM per a rete fissa con l’attivazione di TIM Unica Power potete avere anche Giga illimitati per le SIM di tutta la famiglia (massimo sei anche se non intestate al titolare della connessione di casa) a 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. La promozione include anche 3 mesi di TIMVISION con Netflix e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 12,99 euro al mese) o con Disney+ (poi si rinnova a 9,99 euro al mese) e la possibilità di acquistare due smartphone al prezzo uno o di acquistare una seconda SIM con TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese. Avete anche uno sconto del 15% su una spesa di 99 euro sullo store digitale di HP.

Con Fastweb potete avere Xiaomi Redmi A2 a 3 euro al mese per 24 rate più 19 euro di anticipo. Le migliori offerte di questo operatore sono:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. In Ue avete a disposizione fino a 8 GB per la navigazione in roaming.

Attiva Fastweb Mobile »

Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB anche in 5G a 11,95 euro al mese. In Ue avete a disposizione fino a 10 GB per la navigazione in roaming.

Attiva Fastweb Mobile Maxi »

Per entrambe le tariffe l’attivazione è di 10 euro mentre la SIM viene consegnata gratuitamente a casa entro pochi giorni lavorativi. Avete anche inclusi i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy, che vi permetteranno di ottenere nuove competenze digitali utili a farvi notare dalle aziende.

Le offerte con smartphone incluso di Vodafone prevedono invece un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi ma sempre con consegna gratuita in tutta Italia nei giorni lavorativi. Grazie al servizio Vodafone Smart Change potete poi far valutare un vecchio cellulare per darlo poi in permuta. Fatto questo si può scegliere se ricevere un addebito pari al valore del dispositivo direttamente su conto corrente o uno sconto sulle rate per l’acquisto di un nuovo modello.

Vodafone ad esempio propone Oppo A77 5G a 7,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo. Una delle sue migliori offerte è RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB per navigare in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. Il sistema di pagamento con addebito automatico su conto corrente o carta di credito permette non solo di evitare di acquistare una ricarica manuale ogni mese per il rinnovo dell’offerta ma anche di accedere gratis a tutti i vantaggi del Vodafone Club come Giga aggiuntivi e sconti sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore.

Confronta le offerte Vodafone per il mobile »

I clienti di Vodafone per il mobile possono poi avere la linea fissa dell’operatore a un prezzo ancora più vantaggioso. Per loro Internet Unlimited costa 22,99 euro al mese senza vincoli. L’offerta include navigazione illimitata fino a 2,5 Gbp in download in FTTH o fino a 300 Mbps in download in FTTC (fibra misto rame), modem con Wi-Fi Optimizer e l’attivazione da 5 euro al mese per 24 rate.

Attiva Internet Unlimited per già clienti mobile »

Per tutti gli altri Internet Unlimited costa 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese, ma con chiamate incluse se acquistata online.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

WindTre prevede solo il ritiro in negozio ma permette di scegliere tra un vincolo di 24 o 30 mesi. In più potete avere incluso con lo smartphone anche un’assicurazione contro il furto che può coprire fino al 90% del valore del dispositivo. Con il servizio di trade-in Smartphone Reload Exchange potete ricevere un buono d’acquisto fino a 800 euro.

Una delle sue migliori offerte è Di Più Full 5G con minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e 100 GB per navigare in 5G con Priority Pass. Il costo è di 14,99 euro al mese con Easy Pay. Nell’offerta avete inclusi anche la possibilità di contattare senza attese il servizio clienti al 159, blocco dei servizi a sovraprezzo e uno smartphone Motorola Moto G53 5G. La SIM costa 10 euro mentre l’attivazione da 49,99 euro si può dividere acquistando l’offerta online in 24 rate da 2,08 euro al mese. Con questo operatore potete avere OPPO Reno 8 Lite 5G a partire da 1,99 euro al mese per 24 rate.

Confronta le offerte di WindTre »

Anche i clienti mobile di WindTre possono attivare le sue offerte fibra ottica a un prezzo più basso. Per loro Super Fibra costa 22,99 euro al mese, invece di 26,99 euro al mese. La tariffa include navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, modem Wi-Fi 6, Giga illimitati per tutte le SIM di WindTre della famiglia e 6 mesi di Amazon Prime. Al costo di 33,99 euro al mese con Super Fibra & Netflix potete avere anche un abbonamento standard a Netflix per guarda film e serie TV in HD su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità. Per entrambe le offerte l’attivazione è di 19,99 euro.

Scopri Super Fibra per già clienti mobile »