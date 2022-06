Miglior carta di credito gratuita: come individuarla a Giugno 2022

Canone annuale gratuito o con costi molto bassi, zero commissioni su pagamenti e prelievi con costi bassi e attenzione a quale sia il fido mensile di spesa: ecco i tre criteri cardine per scegliere una carta di credito vantaggiosa. Per trovare l'offerta migliore di Giugno 2022 c'è il comparatore di SOStariffe.it .

Con il boom degli acquisti online trainato dalla pandemia, la carta di credito è diventata sempre più uno strumento indispensabile per effettuare pagamenti e transazioni, siano essi fisici o virtuali. Per scegliere le carte di credito che attraggono il maggior risparmio a Giugno 2022, è bene affidarsi al comparatore online per carte di credito di SOStariffe.it. Questo strumento digitale e gratuito, che è disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per sistemi operativi iOS e Android, aiuta i consumatori a confrontare le promozioni messe a disposizione dagli istituti di credito e individuare quella che più è in linea con le proprie esigenze.

I conti correnti online che offrono le carte più convenienti a Giugno 2022

CARTA DI CREDITO DETTAGLI DELL’OFFERTA Cartaimpronta One – Webank il canone annuale è gratuito

il limite di spesa mensile è compreso tra un minimo di 500 euro e un massimo di 7.800 euro Carta Mastercard Gold – Conto Corrente Arancio di ING il canone è gratuito a fronte di spese mensili che ammontano ad almeno 500 euro. Altrimenti, la carta costa 24 euro all’anno

il limite di spesa mensile raggiunge i 1.500 euro Mediolanum CreditCard – SelfyConto Mediolanum il canone costa 1 euro al mese (12 euro all’anno)

la carta ha un tetto di spesa di 1.500 euro al mese

Di seguito analizziamo nel dettaglio ciascuna delle tre carte di credito che il comparatore di SOStariffe.it considera tra le opzioni più vantaggiose per chi vuole avere a portata di mano una carta a zero spese (o a un canone molto basso) a Giugno 2022. Passeremo sotto la lente d’ingrandimento non solo le caratteristiche delle carte di credito stesse, ma anche i principali vantaggi dei conti correnti a cui sono legate.

Conto Webank

Nella classifica delle top offerte di Giugno 2022, la carta di credito proposta da Webank si assicura un posto tra le prime posizioni. La banca con “patente” 100% digitale del gruppo BPM offre ai propri clienti Cartaimpronta One, una carta a saldo a canone gratuito che fissa a 300 euro il prelievo massimo giornaliero così come un tetto di spesa mensile tra un minimo di 500 euro e un massimo di 7.800 euro.

Ecco le altre caratteristiche di Cartaimpronta One:

appartiene al circuito Visa o Mastercard ;

o ; può essere utilizzata per spese in Italia e all’estero;

non prevede alcuna commissione sui pagamenti in area euro . In caso di diversa valuta, si applica una maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% che varia da Paese a Paese;

sui pagamenti in . In caso di diversa valuta, si applica una maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% che varia da Paese a Paese; assicura il pagamento contactless senza PIN per importi fino a 25 euro;

fornisce un’esperienza di shopping online in sicurezza grazie al 3D Secure Code tramite autorizzazione SMS e codice E-PIN;

grazie al 3D Secure Code tramite autorizzazione SMS e codice E-PIN; permette la domiciliazione di utenze e pagamenti ricorrenti, così come consente la procedura per la ricarica del cellulare o il noleggio dell’auto.

Cartaimpronta One è legata al conto online di Webank, la cui attivazione sarà a zero spese fino al 30 settembre 2022. Tra i principali vantaggi di tale conto corrente c’è la possibilità di ottenere gratuitamente una carta di debito internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat), con collegamenti a Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay e nessuna commissione per i pedaggi autostradali con FastPay.

Il conto corrente online di Webank racchiude anche le seguenti funzionalità:

bonifici ordinari in Italia e area Sepa;

pagamenti MAV e RAV;

modelli di F23 e F24;

ricarica cellulare.

Clicca al link di seguito per conoscere ulteriori dettagli sulla soluzione di Webank:

SCOPRI CONTO WEBANK »

Conto Corrente Arancio di ING

Anche la proposta di ING, gruppo bancario olandese, sale sul podio della convenienza a Giugno 2022 con la soluzione Carta Mastercard Gold. Si tratta di una carta di credito a saldo che prevede un canone gratuito per quanti accumulino spese per almeno 500 euro al mese. Nel caso ciò non avvenga, la carta avrà un canone annuo di 24 euro al mese. Con Carta Mastercard Gold, inoltre, il prelievo giornaliero non può superare i 600 euro, mentre il fido mensile si attesta sui 1.500 euro.

Tra le ulteriori specifiche della carta di credito si annoverano:

l’attivazione della stessa con accredito di stipendio, o pensione, o con saldo disponibile di almeno 3.000 euro;

il collegamento con Apple Pay e Google Pay;

la possibilità di rimborso rateale di una o più operazioni in 3, 6, 9, 12 mesi per una somma minima di 200 euro e massima di 3.000 euro (con pagamenti di tassi di interesse).

Carta Mastercard Gold è legata al Conto Corrente Arancio, il cui canone è gratuito per coloro che dirotteranno qui l’accredito dello stipendio/pensione o che garantiranno entrate di almeno 1.000 euro al mese. Non solo: i clienti che attiveranno il Conto Corrente Arancio potranno beneficiare gratis sia di una carta di debito appartenente al circuito Mastercard, sia di una carta prepagata Mastercard virtuale.

Clicca al link di seguito per conoscere ulteriori dettagli sulla soluzione di ING:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »

SelfyConto di Mediolanum

Anche Mediolanum CreditCard, la carta di credito proposta da banca Mediolanum, è un magnete del risparmio grazie al suo canone annuo che ammonta a 12 euro (1 euro al mese). Questo strumento di pagamento elettronico, legato al conto SelfyConto, appartiene al circuito Visa o MasterCard, ha un plafond di 1.500 euro al mese ed è personalizzabile: il cliente può sceglierne il colore preferito, inserendo anche una propria foto.

Mediolanum CreditCard dà accesso, tra l’altro, a:

pagamenti attraverso Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay;

rateizzazione dei pagamenti per acquisti dai 250 ai 2.400 euro;

impostazione di un limite di acquisto e attivazione di un servizio alert per tenere sotto controllo le spese;

per tenere sotto controllo le spese; selezione delle aree geografiche dove abilitare i pagamenti;

blocco temporaneo di 48 ore in caso di smarrimento tramite App.

Mediolanum CreditCard è abbinata al conto corrente online SelfyConto. I nuovi clienti che lo attiveranno entro il 13 luglio 2022 (accreditandovi lo stipendio o la pensione) riceveranno in regalo un buono Amazon da 100 euro.

È bene ricordare che SelfyConto è sempre a canone zero per gli under 30. Per i nuovi clienti over 30, invece, è a zero spese solo per il primo anno di attivazione. Al termine dei 12 mesi, saranno addebitati 3,75 euro al mese. In via promozionale fino al 31 dicembre 2023, però, tale canone potrà essere azzerato nei seguenti casi:

sottoscrivendo un prestito o un mutuo o un prodotto assicurativo di protezione;

se si è titolari di un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro.

Tra i “benefit” di SelfyConto ci sono anche l’assegnazione di una carta di debito a canone gratuito (pagamenti con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e circuito FastPat), la possibilità di effettuare bonifici online gratuiti, così come il prelievo bancomat da altra banca gratuito in zona euro.

Clicca al link di seguito per conoscere ulteriori dettagli sulla soluzione di Mediolanum:

Scopri Selfyconto Mediolanum »

Carte American Express a zero spese: le offerte di Giugno 2022

CARTE AMERICAN EXPRESS VANTAGGIOSE CARATTERISTICHE Carta Blu canone annuale gratis (promo fino al 26 luglio )

) tetto personalizzabile di 5.000 euro al mese

reddito minimo annuale di 11.000 euro lordi

2% di Cashback sugli acquisti effettuati con la carta nei primi 6 mesi dall’emissione Carta Verde quota gratuita il primo anno. Dal secondo anno in poi, il canone mensile è di 6,50 euro

limite di spesa non prefissato

reddito annuale di almeno 11.000 euro lordi

possibilità di accumulo punti attraverso il Club Membership Rewards (1 punto per ogni euro speso) Carta Oro quota gratuita il primo anno. Dal secondo anno in poi, il canone mensile è di 14 euro

massimale di spesa mensile illimitato

reddito minimo di 25.000 euro lordi l’anno

250 euro di sconto sugli acquisti con carta spendendo 4 mila euro nei primi 6 mesi di attivazione

Fra le numerose carte di credito proposte da American Express ce ne sono due a canone gratuito con servizi vantaggiosi. Ce ne sono anche altre due che hanno il canone gratuito per i primi dodici mesi e poi un canone mensile.

Tutte le quattro carte di American Express hanno alcune caratteristiche comuni:

fido illimitato (anche se American Express si riserva in alcuni casi la possibilità di verificare i requisiti reddituali e l’andamento dei pagamenti o la spesa effettuata);

carte virtuali o fisiche con esito immediato;

carte dotate di tecnologia contactless.

Carta Blu American Express

Carta Blu American Express è una carta associata ad Apple Pay la cui attivazione può avvenire in modalità a rate (o revolving) o a saldo.

Oltre alle peculiarità elencate in tabella, la Carta Blu propone le seguenti promozioni alla sua attivazione, valide fino al 26 luglio 2022:

riaccredito del 2% sugli acquisti effettuati con Carta Blu nei primi 6 mesi dall’emissione e registrati in estratto conto. (Al superamento di tale soglia, il riaccredito sarà pari allo 0,5%);

con Carta Blu nei primi 6 mesi dall’emissione e registrati in estratto conto. (Al superamento di tale soglia, il riaccredito sarà pari allo 0,5%); quota gratuita ogni anno per i nuovi clienti che non siano stati titolari di una Carta American Express negli ultimi dodici mesi.

Clicca al link di seguito per conoscere ulteriori dettagli sulla Carta Blu:

Scopri Carta Blu American Express »

Carta Verde American Express

Come mostrato nella tabella, Carta Verde American Express prevede un canone gratuito il primo anno, che sale però a 6,50 euro al mese dal secondo anno in poi. Carta verde è sia fisica che virtuale, associata a Apple Pay e con esito immediato.

Tra le sue caratteristiche principali, ci sono:

il limite di spesa non prefissato;

un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro per richiederla.

Clicca al link di seguito per conoscere ulteriori dettagli sulla Carta Verde:

Scopri Carta Verde American Express »

Carta Oro American Express

Riassunte nella tabella le sue caratteristiche più importanti, va ricordato che Carta Oro è una carta a saldo, senza alcun limite di spesa prefissato e con un reddito annuale lordo richiesto per la sua emissione di 25 mila euro.

Ecco la promozione legata all’attivazione della Carta Oro e valida fino al 26 luglio:

250 euro di sconto sugli acquisti effettuati con la carta spendendo 4.000 euro nei primi sei mesi di attivazione;

con la carta spendendo 4.000 euro nei primi sei mesi di attivazione; quota gratuita per il primo anno solo per richieste di attivazione effettuate online. Dal secondo anno il canone della carta è fissato in 14 euro al mese (168 euro all’anno).

Clicca al link di seguito per conoscere ulteriori dettagli sulla Carta Oro:

Scopri Carta Oro American Express »