Chiavette Internet ricaricabili senza abbonamento: le offerte di Dicembre 2022

Le chiavette Internet ricaricabili sono un ottimo sistema per avere sempre in tasca una connessione Internet. Basta inserirle in nella porta USB di un PC per collegare alla Rete anche altri dispositivi come smartphone e tablet in modalità wireless. Oggi la maggior parte degli operatori di telefonia mobile preferiscono proporre ai propri clienti altre soluzioni come i modem Wi-Fi 4G ma si può ancora trovare le chiavette Internet ricaricabili a prezzi vantaggiosi in abbinamento a un piano tutto incluso o ancora meglio solo dati.

Chiavette Internet ricaricabili con Vodafone: le offerte di dicembre 2022

Offerte solo dati di Vodafone Gigabyte Prezzo mensile Giga Speed 20 20 GB in 4G 9,99 euro Giga Speed 50 50 GB in 4G 13,99 euro

Vodafone non è tra gli operatori che permette di acquistare online le chiavette Internet ricaricabili ma in alternativa permette di abbinare alle sue offerte solo dati un modem Wi-Fi portatile che permette di avere una connessione fino a 150 Mbps in download per navigare con fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Il router è auto-configurante, ha un peso di appena 100 g ed è dotato di batteria interna. Basta accenderlo per iniziare subito a navigare e per ricaricarlo basta utilizzare l’apposito cavo incluso come avviene con gli smartphone. Il modem Wi-Fi portatile viene consegnato gratuitamente in tutta Italia entro pochi giorni lavorativi. Le due offerte solo dati ricaricabile di Vodafone oggi disponibili sono:

Giga speed 20 con 20 GB in 4G a 9,99 euro al mese . Attivazione a 10 euro

con a . Attivazione a 10 euro Giga speed 50 con 50 GB in 4G a 13,99 euro al mese. Attivazione a 10 euro

Per avere il router Wi-Fi basta aggiungere 1 euro al mese per 24 mesi.

Chiavette Internet ricaricabili con TIM: le offerte di dicembre 2022

Offerte solo dati di TIM Gigabyte Costo mensile TIM Giga Power Famiglia (solo per clienti fisso) 5 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) 5,99 euro TIM Giga Power 50 100 GB in 4G per 3 mesi primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Giga Power 100 200 GB in 5G per 3 mesi primo mese gratuito, poi 14,99 euro Internet 100GB 100 GB in 4G 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi TIM Giga Power 500 (solo per under 25) 500 GB in 5G per un anno 99,99 euro per 12 mesi Internet 200GB 200 GB in 4G 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi

Nemmeno TIM ha inserito nel proprio listino online le chiavette Internet ricaricabili ma a chi attiva le sue offerte Internet mobile permette di acquistare nei suoi negozi un modem Wi-Fi 4G portatile a partire da 29,90 euro o una TIM Cam a 3 euro. Le migliori offerte solo dati di TIM a dicembre sono:

TIM Giga Power Famiglia con 5 GB in 5G a 5,99 euro al mese. Attivazione a 5 euro. SIM a 10 euro con 1 cent di traffico residuo incluso. L’offerta è riservata a chi è già cliente di TIM per la rete fissa

TIM Giga Power 50 con 100 GB in 4G per 3 mesi (poi 50 GB). Primo mese gratuito , poi 9,99 euro al mese. L’offerta include anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese). Attivazione a 5 euro e SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso con acquisto online

con (poi 50 GB). , poi 9,99 euro al mese. L’offerta include anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese). Attivazione a 5 euro e SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso con acquisto online TIM Giga Power 100 con 100 GB in 5G alla massima velocità. Primo mese gratuito , poi 9,99 euro al mese. L’offerta include anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese). Attivazione a 5 euro e SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso con acquisto online

con alla massima velocità. , poi 9,99 euro al mese. L’offerta include anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese). Attivazione a 5 euro e SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso con acquisto online TIM Giga Power 500 con 500 GB in 5G per un anno senza vincoli di soglia mensile a 99,99 euro. L’offerta è riservata agli Under 25

con senza vincoli di soglia mensile a L’offerta è riservata agli Under 25 Internet 100GB con 100 GB in 4G per 6 mesi senza vincoli di soglia mensile a 49,99 euro . L’offerta include il servizio TIM MultiSIM per condividere il traffico dati e navigare fino a 2 dispositivi in contemporanea

con senza vincoli di soglia mensile a . L’offerta include il servizio TIM MultiSIM per condividere il traffico dati e navigare fino a 2 dispositivi in contemporanea Internet 200GB con 200 GB in 4G per un anno senza vincoli di soglia mensile a 99,99 euro. L’offerta include il servizio TIM MultiSIM

Acquistando una qualsiasi delle offerte Internet mobile di TIM si possono avere Giga illimitati su mobile se si è già clienti dell’operatore per la rete fissa con l’attivazione gratuita di TIM Unica. La promozione si estende anche alle SIM di tutta la famiglia (massimo 6) e resta valida fino a quando si mantiene la connessione di casa. Nel pacchetto sono inclusi anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ (poi 9,99 euro al mese), una seconda SIM con TIM Power 5G a partire da 9,99 euro, sconti su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi su mobile e la possibilità di vincere un volo a Las Vegas o Los Angeles con TIM Party. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Chiavette Internet ricaricabili con WindTre: le offerte di dicembre 2022

Offerte solo dati di WindTre Giga Costo mensile Christmas Card 250 250 GB in 4G per 3 mesi 24,99 euro per 3 mesi Christmas Card 150

150 GB in 4G per 3 mesi 19,99 euro per 3 mesi Cube Lite con Easy Pay 70 GB in 4G 9,99 euro Cube Full con Easy Pay 150 GB in 4G 12,99 euro Super Internet casa illimitati fino a 300 Mbps in download 19,99 euro per i clienti mobile WindTre

WindTre invece prevede nel proprio listino un modello di chiavetta Internet da acquistare online sul sito. Il dispositivo è l’Internet Key IK40V di Alcatel, che permette di navigare fino a 150 Mbps in download. Il prezzo è di 39,90 euro con pagamento in un’unica soluzione ma è possibile averla inclusa con vincolo di 24 mesi attivando una delle seguente tariffe.

Cube Lite con 70 GB in 4G alla massima velocità a 9,99 euro al mese . Acquistando l’offerta online si può dividere l’attivazione da 49,99 euro in 24 rate da 2,08 euro al mese. Per la SIM servono 10 euro

con alla massima velocità a . Acquistando l’offerta online si può dividere l’attivazione da 49,99 euro in 24 rate da 2,08 euro al mese. Per la SIM servono 10 euro Cube Full con 150 GB in 4G alla massima velocità e modem WebCube. 4G+ incluso per navigare fino a 300 Mbps in download su più dispositivi contemporaneamente a 12,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online si può dividere l’attivazione da 49,99 euro in 24 rate da 2,08 euro al mese. Per la SIM servono 10 euro

Scegliendo Easy Pay si addebita il costo del piano in automatico su conto corrente o carta di credito per evitare di acquistare ogni mese una ricarica manuale e ottenere il doppio del traffico dati incluso rispetto all’addebito su credito residuo. Le altre offerte solo dati di WindTre sono:

Christmas Card 150 con 150 GB in 4G per 3 mes i a 19,99 euro . Non è previsto costo di attivazione. Per la SIM servono 10 euro

con i a . Non è previsto costo di attivazione. Per la SIM servono 10 euro Christmas Card 250 con 250 GB in 4G per 3 mesi a 24,99 euro . Non è previsto costo di attivazione. Per la SIM servono 10 euro

con a . Non è previsto costo di attivazione. Per la SIM servono 10 euro Super Internet casa con navigazione illimitata in 4G a 19,99 euro al mese per i già clienti mobile di WindTre, invece di 22,99 euro. L’offerta include anche il modem Super Internet Wi-Fi portatile per navigare fino a 300 Mbps in download. Attivazione a 9,99 euro con vincolo di 24 mesi invece di 49,99 euro

Chiavette Internet ricaricabili: le altre offerte solo dati più convenienti di dicembre 2022

Offerte solo dati degli operatori low cost Giga Costo mensile Kena Dati Promo 300GB di Kena Mobile 300 GB in 4G fino a 60 Mbps + 100 GB per un mese + 50 GB con ricarica automatica 11,99 euro ho. Tanti Dati 12,99 di ho. Mobile 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 12,99 euro Giga 300 di Iliad 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro Very 300 Giga di Very Mobile 300 GB in 4G fino a 60 Mbps + 100 GB per un mese 13,99 euro ho. Tanti Dati 19,99 di ho. Mobile 200 GB in 4G fino a 60 Mbps 19,99 euro

Altri operatori non prevedono nel proprio listino le chiavette Internet ricaricabili ma in compenso permettono di attivare offerte solo dati con tanti Giga a prezzi molto convenienti come:

Kena Dati Promo 300GB di Kena Mobile con 300 GB in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload più 100 GB per 30 giorni a 11,99 euro al mese con acquisto entro il 9/1/23. Attivazione, spedizione e SIM sono gratuite. Attivando il servizio di Ricarica Automatica si ottengono altri 50 GB a partire dal successivo rinnovo. In Ue è possibile navigare in roaming fino a 13 GB

ho. Tanti Dati 12,99 di ho. Mobile con chiamate a 19 cent, SMS a 29 cent e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 12,99 euro al mese più 13 euro una tantum per una ricarica da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione a 9,99 euro con SIM e spedizione gratuita. In Ue è possibile navigare in roaming fino a 10,7 GB

Giga 300 di Iliad con chiamate a 28 cent al minuto, SMS a 28 cent e 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Ue è possibile navigare in roaming fino a 12 GB.

Very 300 Giga di Very Mobile con 300 GB in 4G Full Speed fino a 30 Mbps in download e upload a 13,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Acquistando l’offerta entro il 9/1/23 si hanno inclusi altri 100 GB per un mese. In Ue è possibile navigare in roaming fino a 12,8 GB

ho. Tanti Dati 19,99 con chiamate a 19 cent, SMS a 29 cent e 200 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 19,99 euro al mese più 20 euro una tantum per una ricarica da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione a 9,99 euro con SIM e spedizione gratuita. In Ue è possibile navigare in roaming fino a 16,4 GB

