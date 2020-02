Tiscali down, internet non funziona: problemi di connessione in tutta Italia

Problemi di connessione per Tiscali nella mattina di oggi 5 febbraio. Numerosi clienti dell’operatore, infatti, hanno registrato l’impossibilità di connettersi ad Internet sfruttando la connessione di casa. Ecco tutti gli aggiornamenti sul Tiscali down di oggi 5 febbraio e dove sono concentrati i problemi di connessione per i clienti dell’operatore.

Problemi di connessione in tutta Italia per i clienti Tiscali

Nella giornata di oggi 5 febbraio, come confermato da numerose segnalazioni da parte degli utenti, si è registrato un Tiscali down con problemi di connessione in tutta Italia per i clienti dell’operatore di telefonia fissa, uno dei principali provider del settore delle offerte Internet casa.

I problemi di connessione, nel peggiore dei casi, rendono impossibile l’accesso ad Internet. Come conferma il database di Downdetector, il Tiscali down con i relativi problemi di connessione di oggi 5 febbraio è diffuso in buona parte del territorio italiano con tantissimi utenti che, già dalle prime ore della mattinata, hanno iniziato a registrare numerosi problemi di connessione.

Al momento, l’operatore non ha ancora fornito informazioni ufficiali in merito alle cause che hanno generato il problema di connessione. I clienti Tiscali hanno iniziato a registrare le prime difficoltà di rete già a partire dalle 8.05. A distanza di poche ore, il problema sembra essere ancora presente anche se alcune segnalazioni online da parte degli utenti confermano la riduzione della diffusione.

Tiscali down: la risposta ufficiale

Ricordiamo che è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sullo stato di funzionamento della rete Tiscali dai canali social dell’operatore ed, in particolare, collegandosi alla pagina ufficiale Facebook Tiscali Help Desk. Tramite il suo account social, l’operatore ha confermato ufficialmente il problema con il seguente annuncio:

Si segnalano dei momentanei malfunzionamenti nella navigazione, in alcune regioni d’Italia. Sono già in corso gli interventi per ripristinare la piena funzionalità del servizio. Ci scusiamo per l’inconveniente.

Per ora, consigliamo di non contattare direttamente l’operatore in quanto il Tiscali down di oggi riguarda tutto il territorio nazionale e non si tratta di un problema locale. Se i problemi di connessione dovessero persistere anche nelle prossime ore, invece, i clienti Tiscali possono contare il servizio clienti del provider al numero 130, attivo sino alle 21.30.

AGGIORNAMENTO 15.00

Tiscali ha rilasciato il seguente comunicato ufficiale informando i suoi clienti della completa risoluzione dei problemi di connettività registrati nella giornata di oggi: