Super-car dei VIP: il costo annuo supera gli 11.000 euro

I costi di mantenimento di una super-car , come noto, sono molto più elevati rispetto ai costi di mantenimento di un’autovettura “normale”. I VIP che possiedono delle super-car possono arrivare a spendere, ogni anno, più di 11 mila euro solo per mantenere la loro vettura considerando il superbollo, il carburante e, naturalmente, la copertura assicurativa. Ecco i costi per mantenere una super-car

Dopo aver visto i costi di mantenimento dell’auto in Italia, SosTariffe.it ha analizzato quanto costa mantenere una super-car considerando vari modelli estremamente costosi e potenti posseduti, solitamente, più dai VIP che dai veri appassionati di auto che devono fare i conti con costi di mantenimento davvero elevati. Mantenere una super-car, infatti, può arrivare a costare in Italia più di 11 mila Euro ogni anno considerando il costo del superbollo, del carburante e dell’assicurazione auto.

Chi acquista una super-car deve fare i conti, in generale, con costi di mantenimento molto più elevati rispetto a quelli di un’auto normale. SosTariffe.it ha analizzato alcune auto di proprietà di alcuni volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport al fine di chiarire, in modo preciso, a quanto ammonta la spesa annuale per il possesso e l’utilizzo di una super-car.

Ad esempio, il calciatore Mario Balotelli spende 11.488 euro per il mantenimento di una Bentley Continental Supersport, una supercar che costa più di 250 mila Euro. Paris Hilton, invece, spenderebbe, se vivesse in Italia, ben 10.492 euro per la sua McLaren 650S Spider.

Bollo e carburante: salasso anche per i VIP

A pesare, in modo significativo, sui costi di mantenimento di una super-car in Italia sono, soprattutto, il superbollo ed il carburante. Rispetto alle auto “normali” il peso dell’assicurazione è limitato (in proporzione alla spesa complessiva) anche se c’è da considerare che chi ha una super-car tende a sottoscrivere polizze assicurative con un numero di coperture aggiuntive superiore rispetto alla norma.

Il già citato Mario Balotelli spende 7,232 euro all’anno per il superbollo della sua Bentley Continental Supersport mentre Paris Hilton, se decidesse di trasferirsi in Italia, dovrebbe spendere 7.500 Euro per la sua McLaren. Solo 328 euro di bollo per l’Abarth 595 di Carlo Cracco, un regalo da parte del testimone di nozze Lapo Elkann. Il rampollo della famiglia Agnelli, invece, spende circa 560 Euro per il superbollo della sua Alfa Romeo 4C Coupé che, in totale, comporta una spesa fissa di quasi 3 mila euro.

Spese elevate anche per il carburante. Brad Pitt se decidesse di portare la sua Audi Q7 in Italia spenderebbe quasi 2 mila Euro all’anno solo di benzina. Lo stesso prezzo che arriverebbe a spendere Flavio Briatore se decidesse di rifornire in Italia la sua Jaguar XJ 220, modello unico prodotto in serie limitata di 350 unità. Fabrizio Corona, prima di finire in carcere, spendeva circa 1.800 euro per la sua Audi A8.

L’assicurazione auto per i VIP: sempre più alta di 1.000 euro

I costi della copertura RC Auto delle super-car non sono così elevati come si potrebbe pensare. La Porsche 911 Turbo S di Michelle Hunziker comporta una spesa di circa 1.000 Euro all’anno per l’assicurazione mentre la spesa più alta tra le donne VIP analizzate la registra Belen Rodriguez che deve affrontare un esborso di 1.741 euro all’anno per assicurare la sua Mercedes Classe G AMG da circa 90 mila euro.

E’ importante sottolineare che l’assicurazione auto è l’unica spesa su cui è possibile ottenere un margine di risparmio concreto se si decide di acquistare una super-car. Anche per le auto molto costose e potente, infatti, è possibile risparmiare sulla polizza RC auto consultando il comparatore di SosTariffe.it per assicurazioni auto.