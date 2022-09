Stangata sulle bollette luce e gas in autunno: le soluzioni di Settembre 2022

Su SOStariffe.it una panoramica delle offerte luce e gas del Mercato libero che possano aiutare le famiglie italiane ad attutire l’impatto del caro bolletta a Settembre 2022. Con un focus sulle migliori opzioni sia per chi voglia attivare una soluzione a prezzo variabile, sia per chi stia pensando di sottoscriverne una a prezzo fisso.

Come fare a contenere il (nuovo) salasso di luce e gas in bolletta atteso con l’arrivo della stagione fredda? Per gli esperti di SOStariffe.it, un passo fondamentale per raggiungere la destinazione risparmio è conoscere il proprio consumo annuo di energia elettrica e metano. L’analisi di questo dato, che può essere sempre consultato in bolletta o stimato grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, è cruciale per scegliere la promozione più in linea con il proprio fabbisogno energetico.

Un altro parametro chiave da tenere in considerazione è la scelta di una tariffa a prezzo fisso o variabile: nel primo caso, il prezzo della componente energia e gas è bloccato per un determinato periodo di tempo (di solito 12 o 24 mesi), come scudo contro eventuali impennate dei prezzi. Nel secondo caso, invece, il prezzo della componente energia e gas varia automaticamente, in base all’andamento del mercato all’ingrosso.

Per aiutare i clienti domestici a scegliere l’offerta del Mercato libero più in linea con le proprie esigenze, gli esperti di SOStariffe.it hanno messo a punto una mappa delle migliori promozioni (a prezzo variabile e fisso) da attivare a Settembre 2022.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it, uno strumento digitale e gratuito, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per sistemi operativi iOS e Android.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Tariffe luce e gas a prezzo variabile: le soluzioni più vantaggiose a Settembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE/GAS COSTO 1 A2A A2A Easy Luce

A2A Easy Gas 0,543 €/kWh

2,4714 €/Smc 85,70 euro al mese

146,13 euro al mese 2 Edison Energia Edison World Luce Plus

Edison World Gas Plus 0,543 €/kWh

2,4714 €/Smc 89,07 euro al mese

153,92 euro al mese

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo scandagliato le offerte luce e gas del Mercato libero che propongono un’offerta a prezzo indicizzato (o variabile) e individuato le due che salgono sul podio del risparmio a Settembre 2022 (per il loro rapporto qualità-prezzo).

Ricordiamo che le stime di spesa elencate nella tabella qui sopra sono “tarate” sul profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi mediamente 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) in un anno e 1.400 Smc di gas, con fornitura attiva nel Comune di Milano.

Infine, è bene sottolineare che i prezzi dell’energia elettrica e del gas riportati in tabella fanno riferimento ai valori degli indici PUN (Prezzo Unico Nazionale) e PSV (Punto di Scambio Virtuale) del mese di Agosto 2022, gli ultimi attualmente disponibili.

A2A Easy Luce e Gas

Quella proposta da A2A Energia si attesta tra le migliori offerte del Mercato libero a prezzo indicizzato in quanto assicura l’accesso al prezzo dell’energia e del gas stabilito dal mercato all’ingrosso. Inoltre, la tariffa Bioraria è un’opzione di scelta vantaggiosa per chi vive la casa nelle ore serali e nel weekend, quando il costo dell’energia è più basso.

Di seguito la “carta d’identità” della promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi extra ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; contributo fisso mensile (pari a 12 euro) azzerato per i primi 6 mesi di fornitura, con un risparmio complessivo di 144 euro nel caso di attivazione della doppia fornitura luce e gas;

(pari a 12 euro) per i primi 6 mesi di fornitura, con un risparmio complessivo di 144 euro nel caso di attivazione della doppia fornitura luce e gas; possibilità di personalizzare l’offerta con A2A Easy Moving , il pacchetto di ricarica domestico per chi possiede un veicolo elettrico;

, il pacchetto di ricarica domestico per chi possiede un veicolo elettrico; gestione della fornitura in totale autonomia grazie all’area Clienti online e all’App A2A;

luce 100% green.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” dovrebbe sostenere una spesa mensile di 85,70 euro per l’energia elettrica e di 146,13 euro per il metano.

Clicca al link di seguito per dettagli aggiuntivi sulla promozione:

SCOPRI A2A EASY LUCE E GAS »

Edison World Luce e Gas Plus

Edison Energia, tra i principali fornitori di elettricità e gas in Italia, conquista il secondo gradino del podio del risparmio con una promozione che può essere sottoscritta in modalità Dual Fuel: quest’ultima consente l’attivazione di un unico contratto sia per l’energia elettrica sia per il metano, assicurando così una gestione più snella delle proprie forniture.

Ecco l’identikit della soluzione di Edison Energia:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza alcun sovrapprezzo ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas ; contributo fisso mensile (pari a 18 euro al mese) scontato del 50% (9 euro al mese);

(9 euro al mese); opzione di scelta tra tariffa monoraria e multioraria (per chi consuma di più la sera e nei fine settimana);

servizio EDISONRisolve gratuito ;

; bolletta online e gestione digitale della fornitura con l’App MyEdison.

La “famiglia tipo” che sottoscrivesse questa soluzione spenderebbe 89,07 euro al mese per le bollette della luce e 153,92 euro al mese per quelle del gas.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sulla soluzione luce:

SCOPRI EDISON WORLD LUCE PLUS »

Clicca, invece, sul pulsante di seguito per i dettagli sulla promozione gas:

Scopri Edison World Gas »

Tariffe luce e gas a prezzo bloccato: le offerte attivabili a Settembre 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO LUCE COSTO 1 NeN NeN Luce Special 48

NeN Gas Special 48 0,4100 € / kWh

1,8900 €/smc 118,54 euro al mese

267,42 euro al mese 2 Eni Plenitude Flexi Pertinenze Luce 0,5561 €/ kWh 156,41 euro al mese

Tra le soluzioni che bloccano il prezzo (come scudo contro eventuali impennate dei prezzi della materia prima), il comparatore di SOStariffe.it ha eletto le offerte proposte dai fornitori NeN (marchio di Yada Energia) e Plenitude (ex Eni Gas e Luce) come quelle da tenere d’occhio a Settembre 2022.

Di seguito l’analisi delle due offerte nel dettaglio. Ricordiamo che, anche in questo caso, le stime di spesa fanno riferimento al profilo di consumo di una “famiglia tipo” con i seguenti consumi annui:

700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW);

di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW); 400 Smc di gas con fornitura attiva nel Comune di Milano.

NeN Luce e Gas Special 48

Ai vertici della classifica delle promozioni da tenere monitorate per chi sia a caccia di bollette bloccate, c’è NeN Luce e Gas Special 48. Questa offerta, che può essere sottoscritta in modalità Dual Fuel (stesso contratto di fornitura per luce e gas), propone un prezzo fisso e bloccato di energia elettrica e gas naturale per i primi 36 mesi di fornitura.

Ecco l’offerta ai raggi X:

prezzo fisso per 36 mesi: 0,4100 €/kWh (per l’energia elettrica) e 1,8900 €/smc (per il gas);

per 36 mesi: (per l’energia elettrica) e (per il gas); sconto di 48 euro a fornitura;

a fornitura; si paga ogni mese la stessa cifra, come in abbonamento , grazie a un sistema di 12 rate mensili invece che di bollette dall’importo variabile;

, grazie a un sistema di 12 rate mensili invece che di bollette dall’importo variabile; energia italiana 100% verde.

Affidandosi a questa soluzione, la spesa mensile per la “famiglia tipo” sarebbe pari a 118,54 euro per le bollette luce e 267,42 per quelle del gas.

Clicca al link di seguito per una panoramica dell’offerta:

Scopri NeN Luce e Gas Special 48 »

Flexi Pertinenze

Flexi Pertinenze è una promozione luce messa a punto da Eni Plenitude (ex Eni Gas e Luce) per illuminare box, soffitte, cantine, tettoie e altri spazi con contatore separato, considerati “pertinenze” della propria abitazione.

L’offerta prevede:

prezzo bloccato per 2 anni: 0,5561 €/kWh ;

per 2 anni: ; opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

sconto del 5% con attivazione della domiciliazione bancaria;

con attivazione della domiciliazione bancaria; gestione 100% digitale della propria fornitura con area clienti online e App Eni Plenitude;

energia verde inclusa.

La sottoscrizione di Flexi Pertinenze Luce si tradurrebbe in una spesa mensile per la “famiglia tipo” pari a 156,41 euro.

Clicca al link di seguito per i dettagli su Flexi Pertinenze Luce:

Scopri Flexi Pertinenze »