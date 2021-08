spusu lancia le eSIM per nuovi e già clienti, ecco come funzionano

A partire da questa settimana, spusu, operatore virtuale su rete WINDTRE attivo in Italia dal 2020, arricchisce la sua gamma di servizi mettendo a disposizione degli utenti le eSIM. Le nuove SIM virtuali sono disponibili sia per i nuovi clienti che per i già clienti spusu. Basterà avere uno smartphone compatibile per poter utilizzare il nuovo servizio e dire addio alla SIM card fisica. Il passaggio alla nuova SIM virtuale è completamente gratuito.

Come funziona la eSIM di spusu

La nuova eSIM (acronimo di embedded SIM) è disponibile in sostituzione della classica scheda SIM. Si tratta, infatti, di una SIM virtuale integrata nel proprio terminale. Per poter accedere alla eSIM di spusu (così come alle eSIM proposte da altri provider) è necessario che il proprio dispositivo supporti tale funzione. Al momento, solo alcuni smartphone, tablet e smartwatch presenti sul mercato possono contare su tale supporto. L’operatore specifica che Apple Watch e Google Pixel 4(a) non sono supportati.

Per richiedere la eSIM di spusu basta spuntare la casella Ordina eSIM in fase di attivazione di una nuova offerta. Per quanto riguarda i già clienti spusu, invece, la richiesta della eSIM può essere fatta rivolgendosi direttamente al servizio clienti (con una e-mail all’indirizzo ciao@spusu.it oppure chiamando o inviando un messaggio WhatsApp a 378 010 1000).

Completata la richiesta, il profilo eSIM da attivare sul proprio smartphone (con tutte le informazioni relative alla procedura da seguire per completare l’attivazione) verrà inviato via e-mail dall’operatore all’indirizzo di posta elettronica fornito dal cliente. In questo modo sarà possibile attivare immediatamente l’offerta, senza la necessità di dover attendere la ricezione della SIM card fisica.

Per i nuovi clienti, inoltre, la procedura di attivazione di un’offerta con eSIM è la stessa di chi richiede una SIM fisica. Il profilo eSIM verrà inviato al termine della procedura di video-identificazione della durata di pochi minuti.

Annunci Google

Le offerte spusu per attivare la eSIM

I nuovi clienti possono ottenere la eSIM lanciata dall’operatore attivando una delle nuove offerte spusu in listino. Le soluzioni tra cui scegliere sono diverse ed offrono diversi vantaggi al cliente. La tariffa principale del listino di offerte dell’operatore virtuale è spusu 50. L’offerta in questione include:

2000 minuti di chiamate verso tutti in Italia e dall’Italia verso l’UE ogni mese

500 SMS verso tutti ogni mese

50 GB in 4G+ al mese

in roaming in UE: 2000 minuti, 500 SMS e fino a 3,3 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi

cambio tariffa gratuito e zero vincoli sull’offerta attivata

A completare i vantaggi dell’offerta spusu c’è la Riserva Dati. Si tratta di un bundle aggiuntivo che offre Giga extra da utilizzare in caso di esaurimento del proprio bundle mensile. La Riserva Dati è composta da 100 GB disponibili già subito all’attivazione. Ogni mese, inoltre, i minuti, gli SMS ed i Giga non utilizzati andranno ad alimentare la Riserva Dati (per ogni minuto e SMS non utilizzato viene aggiunto 1 MB; i Giga non utilizzati vengono recuperati nella Riserva Dati). Da notare che i Giga della Riserva Dati non scadono.

spusu 50 presenta un costo di 5,98 euro al mese con attivazione di 9,99 euro. L’offerta è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero di cellulare da altro operatore. Richiedendo la eSIM, inoltre, non sarà necessario attendere l’invio della nuova SIM card fisica per poter utilizzare la propria offerta (ripetiamo che è necessario avere un dispositivo compatibile). L’offerta in questione terminerà il prossimo 31 agosto 2021.

Da segnalare anche la possibilità di attivare la più economica spusu 10. L’offerta include 1000 minuti, 200 SMS e 10 GB in 4G ogni mese (con 20 GB di Riserva Dati) al costo di 4,99 euro al mese, con attivazione di 9,99 euro. Anche in questo caso, l’offerta è attivabile direttamente online da tutti, con o senza richiesta della portabilità del numero di cellulare da un altro operatore. Per richiedere la eSIM basterà spuntare l’apposita casella.

Attiva una delle offerte spusu »