Passa da Wind a ho mobile: le migliori offerte di agosto 2020

Nel mercato delle offerte di telefonia mobile le tendenze di quest’ultimo periodo vedono contrapporsi i piani dei gestori tradizionali a quelli degli operatori virtuali. I MVNO sono dei gestori che si appoggiano sulle reti di un operatore principale e non avendo una propria rete di infrastrutture da costruire e mantenere riescono a proporre canoni molto bassi.

I pacchetti dei gestori virtuali sono pressoché tutti con traffico voce e sms senza limiti verso i numeri nazionali e in roaming in UE e con bundle dati da almeno 50 Giga. I clienti che li preferiscono agli operatori tradizionali sono alla ricerca di piani economici e con una maggiore quantità di minuti o Giga compresi nel canone.

Le condizioni economiche delle offerte virtuali possono variare a seconda dell’operatore di provenienza del cliente. I piani in portabilità infatti mirano a recuperare clienti che avevano abbandonato il gestore maggiori prestazioni, oppure per nuovi utenti alla ricerca di tariffe inferiori.

Le promozioni più convenienti, come trovarle

Per poter scoprire quali sono le offerte studiate per voi potrete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Questo strumento vi consentirà, selezionando il vostro attuale operatore, di individuare solo le promozioni in portabilità da uno specifico gestore ad un altro.

Si potrà anche avviare una ricerca generica che vi mostri tutti i piani classificandoli per convenienza del canone. O selezionando i parametri relativi a chiamate, sms o Giga si potranno visionare le condizioni delle offerte che corrispondono alle vostre richieste.

Il gestore ho. mobile e i bonus per i nuovi utenti

In questa guida analizzeremo l’operatore ho. mobile e le sue promozioni per i clienti che provengono da WindTre. Il gestore virtuale ha lanciato le sue offerte in Italia due anni fa, in questo lasso di tempo è riuscito a conquistare 1,8 milioni di utenti.

A contribuire al successo di questo operatore semivirtuale, in realtà è un gestore low cost di Vodafone, sono stati anche i programmi premio per i nuovi clienti. Al momento sono attivi il progetto Porta un amico e quello in collaborazione con i supermercati Iper.

Procediamo con ordine, il programma Porta un amico è un’iniziativa che permette di accumulare fino a 150 euro in omaggio. Per ogni vostro amico che attiverà una sim ho. entrambi riceverete 5 euro di ricarica.

Per partecipare a questo programma dovrete collegarvi all’app o accedere al vostro profilo personale e invitare i vostri amici a passare a ho. mobile. Ogni 10 persone che effettueranno il cambio gestore otterrete un extra bonus di 50 euro, sempre sotto forma di ricarica del credito. Questa iniziativa è valida solo verso clienti che provengano da operatori virtuali: Iliad, Coop Voce, Kena, Fastweb, PosteMobile e altri.

L’altra iniziativa premio per i utenti ho. mobile è stata creata in collaborazione con la catena di supermercati Iper. I clienti che faranno la spesa nei punti vendita di questi supermercati potranno vincere una sim con attivazione gratuita e fino a 10 euro di ricarica.

Il meccanismo di questo programma è semplice, recatevi a fare la spesa in uno dei centri Iper e controllate se sul vostro scontrino è riportato il messaggio: “Solo per te, in regalo una SIM ho. Mobile. Entro il primo mese dall’attivazione riceverai 5 euro di traffico in omaggio. Richiedi subito in cassa la tua sim”.

Chi oltre ad attivare la sim omaggio richiederà anche la portabilità del proprio numero di cellulare potrà raddoppiare la ricarica offerta dal gestore.

L’offerta ho. per gli utenti WindTre

I piani tariffari tra cui scegliere quando si passa a ho. mobile sono 3 al momento:

5,99 euro al mese

8,99 euro al mese

12,99 euro al mese

Se siete un cliente WindTre l’unica offerta che potrete attivare in portabilità con ho. mobile è la promozione Tutto Chiaro da 12, 99 euro al mese. Il canone di questa tariffa include ogni mese:

chiamate senza limiti verso contatti nazionali

sms illimitati numeri nazionali

50 GB in 4 G (6,1 GB in Ue)

L’attivazione delle promozioni ho. mobile è gratuita ma è necessario pagare un contributo di 9,99 euro per la consegna della sim. L’operatore virtuale di Vodafone garantisce ai propri clienti una navigazione fino a 30 Mbit/s in download e in upload.

La copertura di questo MVNO, grazie alle reti del gestore principale, è tra le più ampie in Italia, secondo le dichiarazioni sul sito di ho. mobile le sue linee garantiscono il servizio sul 99% del territorio nazionale.

Riparti con Giga esauriti

Attivando i piani ho. mobile i clienti non dovranno preoccuparsi di terminare i Giga inclusi nel pacchetto e di vedersi poi addebitati costi stratosferici. Una volta esaurito il bundle si attiva in automatico il blocco delle navigazione, se gli utenti avranno necessita di connettersi potranno riattivare in anticipo l’offerta e ripartire con il pacchetto dati completo.

Il meccanismo di questo servizio vi consentirà quindi di riprendere la navigazione ma facendo iniziare daccapo la vostra promozione e anticipando così anche la data di rinnovo dell’offerta. Poniamo che terminiate i Giga il 10 anziché il 14 del mese, giorno del naturale rinnovo del piano, utilizzando Riparti dal mese successivo il 10 sarà la nuova data di riattivazione della promozione ho.

I servizi dell’operatore

Qualsiasi sia il pacchetto ho. da voi scelto avrete inclusi nel canone anche il servizio di trasferimento di chiamata e l’avviso di chiamata su occupato o non raggiungibile. Ogni cliente potrà inoltre gestire la propria offerta tramite app o con il servizio clienti disponibile sulla propria pagina personale.

Per controllare il proprio credito residuo i clienti dovranno digitare il numero 42121 dal proprio cellulare, oppure collegandosi all’app o al profilo sarà possibile consultare i contatori di minuti, sms, dati e il proprio conto ho.

Le condizioni per uso personale

Essendo i piani ho. con traffico voce e sms senza limiti il gestore pone nel contratto delle condizioni di corretto uso personale di questi servizi. Con ho. mobile sarà considerato uso personale un traffico di chiamate e sms verso altri operatori che non superi 3 volte il traffico in entrata.

All’articolo 4 del contratto proposto ai clienti ho. mobile specifica inoltre: “Nel caso di traffico effettuato in roaming in Svizzera, Turchia, Albania e USA l’uso si considera personale quando effettui traffico in roaming in un numero di giorni inferiore a 31 su un periodo complessivo di 60 giorni consecutivi”.

Come passare da WindTre a ho. mobile

Per passare da WindTre a ho. vi saranno richiesti al momento dell’acquisto della sim il vostro codice fiscale, un documento di identità e la vostra sim. La vostra scheda attuale è necessaria per risalire al seriale e inoltrare la richiesta di portabilità del numero dal gestore precedente a ho.

Se avete ricevuto in regalo una sim o l’avete già acquistata senza richiedere la portabilità potrete procedere alla domanda in qualsiasi momento tramite l’app di ho. Il percorso da seguire è abbastanza semplice, ecco cosa dovete fare:

aprite l’app e cliccate sul menu che si trova in alto a destra

selezionate il numero ho. su cui effettuare il trasferimento della vostra linea

a questo punto cliccate su Accedi e seguite le istruzioni a schermo

Dopo avere registrato il profilo su ho., dovrete riaccedere e aprire nuovamente il Menu, la voce che dovete cercare è Porto il numero in ho. Vi saranno quindi richiesti il contatto da portare con il nuovo gestore, il vostro operatore di provenienza, dovrete inoltre indicare se il precedente contratto era ricaricabile o in abbonamento.

Sulla sim, come detto, è presente un codice di 19 cifre, il seriale della sim, se non riuscite a leggerlo potrete risalire al seriale dal contratto. Una volta inserito anche questo dato non dovrete fare altro che accettare e condizioni di ho. e inserire per conferma il codice che il gestore vi invierà via sms.

Uno dei problemi più comuni riscontrato da ho. in queste procedure di registrazione è che i clienti carichino un documento scaduto, se vi dovesse capitare riceverete un messaggio dal gestore e dovrete recarvi in un punto vendita per risolvere la situazione.

Bisogna essere inoltre attenti a selezionare il giusto operatore di provenienza, ad esempio ho. segnala che i clienti che richiedono la portabilità da Poste Mobile e Fastweb devono indicare anche se si tratta di sim attivate prima del 2014 o del 2016.

Se siete l’intestatario della sim non avrete nessun problema a procedere all’operazione di passaggio da un gestore all’altro. Per richiedere la portabilità per un vostro familiare o convivente dovrete per forza recarvi in negozio, l’app e il sito non permettono a terzi di effettuare il cambio operatore.

Tempi necessari alla portabilità del numero

Rispetto alla semplice attivazione della sim per il passaggio del vostro precedente numero Wind sarà necessario più tempo, il periodo minimo perché l’offerta sia utilizzabile con portabilità è 3 giorni (si devono considerare i giorni lavorativi).

Si potrà controllare il progresso del passaggio in portabilità chiamando il numero 42.11.11. Ho. raccomanda ai clienti che vogliano trasferire il proprio contatto di provvedere a regolarizzare i pagamenti delle fatture con il precedente operatore, questo consiglio vale sia per chi abbia un contratto ricaricabile che in abbonamento.

