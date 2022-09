Operatori virtuali con Vodafone: elenco di Settembre 2022

Gli operatori virtuali o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) sono aziende che non hanno una rete proprietaria e quindi per erogare i servizi di telefonia mobile e navigazione Internet si appoggiano all’infrastrutture di altre realtà come Vodafone, TIM o WindTre. Questi gestori però sono autonomi nella commercializzazione delle SIM e per quanto riguarda la promozione. Ecco quindi l’elenco degli operatori virtuali Vodafone ad oggi.

Operatori virtuali Vodafone: la lista completa di settembre 2022

Gli operatori virtuali Vodafone sono più numerosi rispetto a quelli che si appoggiano alle reti di TIM o WindTre. Nell’elenco troverete sia realtà minori e poco conosciute sia marchi più rinomati. Di seguito la lista attuale degli operatori virtuali Vodafone:

ho. Mobile

Postemobile

DIGI Mobil

Daily Telecom Mobile

Lycamobile

1Mobile

Optima Mobile

Noitel Mobile

NT Mobile

Rabona Mobile

Operatori virtuali Vodafone: le migliori offerte di settembre 2022

Le offerte di ho.Mobile e Postemobile Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 ho. Solo Voce illimitati non inclusi 4,99 euro 2 Creami WOW 30GB di Postemobile illimitati 30 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 4,99 euro 3 ho. 5,99 illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro 4 Creami Extra WOW 50 di Postemobile illimitati 50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 6,99 euro 5 ho. 7,99 illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 euro 6 ho. Sempre di più illimitati 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 euro 7 Creami Extra WOW 150 di Postemobile illimitati 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 9,99 euro 8 ho. 11,99 illimitati 50 GB in 4G fino a 30 Mbps 11,99 euro 9 ho. Tanti dati 12,99 Chiamate a 19 cent al minuto e SMS a 29 cent 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 12,99 euro 10 ho. 13,99 illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro 11 ho. Tanti dati 19,99 Chiamate a 19 cent al minuto e SMS a 29 cent 200 GB in 4G fino a 60 Mbps 19,99 euro

Tra tutti gli operatori virtuali Vodafone i migliori per rapporto qualità prezzo sono certamente ho. Mobile e Postemobile. Il primo nasce in risposta all’arrivo in Italia di Iliad nel 2018 su iniziativa di VEI S.r.l., società legata proprio al gestore britannico. Il secondo invece si è appoggiato alla rete di Vodafone dal 2006 al 2014 e dopo una pausa di qualche anno in cui si è affidato a WindTre è ritornato nel 2021 a operare sulla rete del provider in rosso.

ho. Mobile è un operatore che punta molto sulla trasparenza. Per questo motivo grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati è possibile provare le sue offerte gratuitamente per 30 giorni. Alla fine del periodo promozionale si può scegliere se continuare con il piano o richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute nel mese con due clic online.

L’operatore ha poi reso disponibile a tutti gli utenti la tecnologia VoLTE, che garantisce una qualità dell’audio eccellente per le chiamate anche nei luoghi affollati o in condizioni di traffico congestionato, ma distingue le sue offerte in base all’operatore di provenienza. A tutti è poi richiesta la portabilità del numero, che ho. esegue comunque gratuitamente entro massimo tre giorni lavorativi.

Per chi arriva da Iliad 0 alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, Coop Voce e Postemobile sono riservate:

ho. 5,99 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps (5 GB in roaming in Ue) a 5,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita ma è previsto l’acquisto di una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano

Attiva ho. 5,99 »

ho. 7,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps (6,6 GB in roaming in Ue) a 7,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita ma è previsto l’acquisto di una ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano

Attiva ho. 7,99 »

ho. Sempre di più con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G fino a 30 Mbps (8,2 GB in roaming in Ue) a 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita ma è previsto l’acquisto di una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano

I clienti di Vodafone, TIM, WindTre e Very Mobile possono attivare:

ho. 11,99 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps a 11,99 euro al mese . Attivazione a partire da 9 euro ed è previsto l’acquisto di una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano

con minuti e SMS illimitati e fino a 30 Mbps a . Attivazione a partire da 9 euro ed è previsto l’acquisto di una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano ho. 13,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps a 13,99 euro al mese. Attivazione a partire da 9 euro ed è previsto l’acquisto di una ricarica da 14 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano

Scopri tutte le offerte ho. Mobile »

Se invece state cercando un’offerta Internet mobile solo dati per avere una alternativa più economica a una connessione fissa potete scegliere tra le offerte ho. Tanti Dati:

ho Tanti Dati 12,99 con chiamate a 19 cent al minuto, 29 cent per SMS e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps (10,7 GB in roaming in Ue) a 12,99 euro al mese . Attivazione a 9 euro. E’ previsto l’acquisto di una ricarica da 13 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano

con chiamate a 19 cent al minuto, 29 cent per SMS e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps (10,7 GB in roaming in Ue) a . Attivazione a 9 euro. E’ previsto l’acquisto di una ricarica da 13 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano ho Tanti Dati 19,99 con chiamate a 19 cent al minuto, 29 cent per SMS e 200 GB in 4G fino a 60 Mbps (16,4 GB in roaming in Ue) a 19,99 euro al mese. Attivazione a 9 euro. E’ previsto l’acquisto di una ricarica da 20 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano

Le due offerte sono aperte a tutti anche senza portabilità del numero ma soprattutto includono uno sconto per acquistare su Amazon.it un modem o un ripetitore Wi-Fi per potenziare il segnale e ampliare la copertura in tutta la casa. I modelli disponibili sono:

Router Basic TL-MR6400 (sconto di 10 euro): Single-band con connessione wireless 2.4GHz

Router Advanced Archer MR600 (sconto di 15 euro): Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz

Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz Mesh: Deco E4 – 3-pack (sconto di 20 euro): per amplificare il segnale wireless

Per tutte le offerte la spedizione della SIM è gratuita con acquisto online o si può scegliere di ritirarla personalmente in una delle edicole convenzionate con l’operatore e pagare in contanti. Per l’attivazione della tariffa si dovrà poi effettuare la videoidentificazione.

Quando si esaurisce il traffico dati incluso è possibile aprire un nuovo ciclo mensile del piano allo stesso prezzo con il servizio Riparti. ho. Mobile ha poi predisposto una serie di iniziative per premiare gli utenti. Con ho. Stickers, ad esempio, si riceve un bonus in ricarica raccogliendo degli appositi adesivi. Con Porta tutti in ho., invece, si hanno in regalo premi come un buono per Amazon.it o 5 euro di ricarica per ogni persona che si convince a passare all’operatore low cost.

Postemobile si differenzia dagli altri operatori per utilizzare un sistema a crediti per il conteggio del traffico voce e dati inclusi nelle sue tariffe. Ogni gettone corrisponde a un minuto, un SMS e 1 MB per la navigazione. I crediti non utilizzati durante il mese vanno persi e non possono essere utilizzati per acquistare servizi a sovrapprezzo. Postemobile permette a tutti di attivare le sue tariffe a prescindere dall’operatore di provenienza e se si desidera o meno mantenere il proprio numero. Le migliori tariffe di settembre sono:

Creami WOW 30 GB con minuti e SMS illimitati e 30 GB in 4G+ fino a 300 Mbps a 4,99 euro al mese. La SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso

Attiva Creami WOW 30GB di Postemobile»

Creami Extra WOW 50 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps a 6,99 euro al mese. L’attivazione di 10 euro è attualmente gratuita in promozione con acquisto online.

Attiva Creami Extra WOW 50 di Postemobile»

Creami Extra WOW 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps a 9,99 euro al mese. L’attivazione di 10 euro con acquisto online o 15 euro in ufficio postale è attualmente gratuita in promozione.

Attiva Creami Extra WOW 150 di Postemobile »

E’ importante sottolineare che se non si dispone di sufficiente credito per il rinnovo del piano si applica la seguente tariffazione da 18 cent al minuto, 12 cent per SMS e 3,5 euro al giorno per 400 MB alla prima connessione.