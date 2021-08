Offerte PosteMobile over 60: le promozioni di agosto 2021

Scopri le offerte PosteMobile over 60 per restare sempre in contatto con i propri amici e parenti a un prezzo sostenibile anche per chi è in pensione

PosteMobile è l’operatore di telefonia mobile di Poste Italiane. Il provider grazie all’assenza di vincoli di durata e rimodulazioni è diventato il primo gestore low cost italiano per numero di linee attive. Il prezzo delle sue tariffe rimarrà quindi sempre lo stesso per tutta la durata contrattuale. PosteMobile è un operatore molto attento alle esigenze dei suoi utenti, in particolare quando si tratta di persone anziani. Ecco quindi descritte nel dettaglio le offerte PosteMobile over 60 disponibili questo agosto.

Offerte PosteMobile over 60: le promozioni di agosto

L’operatore low cost non fa distinzione tra gli utenti in base all’età, per questo non si trovano specifiche offerte PosteMobile over 60. Sono però disponibili molti altri piani comunque adatti alle esigenze degli anziani. Per attivarli si può scegliere di farlo online e ricevere la SIM direttamente a casa o recarsi in un qualsiasi ufficio Postale.

PosteMobile attualmente si appoggia alla rete di WindTre ma tra quelle mese dovrebbe completare la migrazione su quella di Vodafone. Il provider ha scelto un metodo molto particolare per il conteggio del traffico dati e voce. PosteMobile infatti ha creato un sistema basato sui Credits. Ogni gettore corrisponde a un minuto, un SMS e un Megabyte. I Credits non possono essere spesi per l’acquisto di servizi a sovrapprezzo, come suonerie, oroscopi, sfondi per il telefono, news, etc, e se non vengono consumati tutti prima del successivo rinnovo dell’offerta vanno persi.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Creami WOW 10 GB illimitati 10 GB in 4G+ fino a 300 Megabit al secondo in upload 4,99 euro Gratuita 20 euro con 10 euro di traffico incluso offerta disponibile entro il 7/9/21 Creami Relax 20 illimitati 10 GB in 4G+ fino a 300 Megabit al secondo in upload (20 GB dopo un anno) 8 euro per i primi 3 rinnovi. 7 euro per i successivi 3 rinnovi. 6 euro dal 7° rinnovo in poi Gratuita 15 euro offerta disponibile entro il 4/9/21 Creami EXTRA WOW 100 illimitati 100 GB in 4G+ fino a 300 Megabit al secondo in upload 7,99 euro al mese 10 euro online (15 euro in Ufficio Postale) 20 euro con 10 euro di traffico incluso offerta disponibile entro il 4/9/21 Creami Relax 100 illimitati 80 GB in 4G+ fino a 300 Megabit al secondo in upload (100 GB dopo un anno) 10 euro per i primi 3 rinnovi. 9 euro per i successivi 3 rinnovi. 8 euro dal 7° rinnovo in poi Gratuita 15 euro offerta disponibile entro il 4/9/21 Creami Revolution 1000 credit per chiamate e SMS 7 GB in 4G+ fino a 300 Megabit al secondo in upload 12 euro al mese o 30 euro ogni 3 mesi o 48 euro ogni 6 mesi 15 euro Gratuita offerta disponibile entro il 25/9/21 Creami Next illimitati 10, 30 o 50 GB 10 euro per 10 e 30 GB e 8,3 euro per 50 GB 15 euro Gratuita offerta disponibile entro il 25/9/21 Opzione Con Te New illimitati verso un numero PosteMobile – 2 euro – – 4 euro per cambiare il numero PosteMobile Opzione Con Noi illimitati – 4 euro – –

E’ disponibile anche una versione Special di Creami Relax 20 che prevede:

Minuti e SMS illimitati

20 GB in 4G+ fino a 300 Megabit al secondo in upload

Il costo della tariffa è di 36 euro anticipati per i primi 6 mesi di del piano. A partire dal 7° rinnovo il costo mensile è di 6 euro. L’attivazione è gratuita mentre la spesa per l’acquisto della SIM è di 15 euro. L’offerta è disponibile fino al 4/9/21.

In caso di mancato rinnovo delle tariffe sopra descritte si applica la tariffazione di 18 cent al minuto per le chiamate, 12 cent per gli SMS e 3,5 euro al giorno per 400 MB di traffico Internet.

In qualsiasi ufficio Postale è inoltre possibile acquistare i seguenti modelli di smartphone in un’unica soluzione, pagandoli in contanti alla consegna:

Samsung Galaxy A40 – 229,90 euro

Samsung Galaxy A10 – 139,90 euro

Samsung Galaxy S9 – 429,90 euro

Samsung Galaxy S9+ – 499,90 euro

Samsung Galaxy Note8 – 999 euro

Doro 1361 – 69,90 euro

Doro 24o4 – 59,90 euro

Creami WeBack permette di ottenere un bonus in ricariche a seconda della quantità di traffico dati utilizzato. La tariffa prevede:

Minuti e SMS illimitati

50 GB in 4G+ fino a 300 Megabit al secondo in upload

Il costo dell’offerta è di 9,99 euro al mese mentre l’attivazione è gratuita. Per l’acquisto della SIM sono necessari 20 euro ma sono inclusi 10 euro di traffico. L’offerta è disponibile fino al 7/9/21. L’entità del bonus si misura secondo il seguente schema:

0 GB – 5 euro

fino a 10 GB – 4 euro

da 10 a 20 GB – 3 euro

da 20 a 30 GB – 2 euro

da 30 a 40 GB – 1 euro

da 40 a 50 GB – 0 euro

PostePay Connect permette di unire in una sola app la carta prepagata Postepay Evolution e la SIM Postemobile. Il servizio G2G permette di trasferire il traffico dati da una SIM Connect ad un’altra SIM Connect mentre quello P2P consente di trasferire denaro da una carta Postepay ad un’altra. Postepay Evolution permette di effettuare acquisti online tramite il circuito Mastercard e in oltre 44 milioni di negozi in tutto il mondo. I prelievi sono gratuiti presso gli sportelli automatici ATM Postamat. Sulla carta è possibile far accreditare lo stipendio, ricevere bonifici e domiciliare le utenze. Chi dispone di uno smartphone Android abilitato può effettuare pagamenti online e contactless tramite Google Pay. L’acquisto di 5 Giga extra in app costa 1 euro con addebito su Postepay Evolution. Sono disponibili diverse combinazioni attivabili fino al 31/7/21:

1. PostePay Connect Back mensile

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps

Il costo dell’offerta mobile è di 10 euro al mese più 12 euro l’anno per la Postepay Evolution. L’attivazione è gratuita mentre ma con richiesta da ufficio postale senza portabilità del numero è di 15 euro. I Gigabyte non utilizzati durante il mese diventano uno sconto cashback sulla carta prepagata secondo il seguente schema:

0 GB – 4 euro

fino a 25 GB – 3 euro

da 25 a 50 GB – 2 euro

da 50 a 75 GB – 1 euro

da 75 a 100 GB – 0 euro

2. Postepay Connect 12 mesi

Minuti e SMS illimitati

20 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps

L’offerta ha un costo totale di 70 euro all’anno. A partire dal primo giorno del mese successivo all’attivazione vengono erogati credits illimitati per minuti e SMS e 20 GB di traffico.

3. Postepay Connect Back annuale

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps

Il costo dell’offerta mobile è di 100 euro l’anno più 12 euro l’anno per la Postepay Evolution. L’attivazione è gratuita. A partire dal primo giorno del mese successivo all’attivazione vengono erogati credits illimitati per minuti e SMS e 20 GB di traffico. I Gigabyte non utilizzati durante il mese diventano uno sconto cashback sulla carta prepagata secondo il seguente schema:

0 GB – 4 euro

fino a 25 GB – 3 euro

da 25 a 50 GB – 2 euro

da 50 a 75 GB – 1 euro

da 75 a 100 v – 0 euro

In tutti i piani sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora, modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e avviso di chiamata. L’app Postemobile, disponibile gratuitamente per iOS e Android, permette di conoscere il credito residuo sulla SIM, monitorare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte, disattivare eventuali opzioni attive sulla linea, effettuare una ricarica online, cambiare piano e moltre altre operazioni.

Per tutte le offerte in caso di mancato rinnovo per credito insufficiente si applica la seguente tariffa extrasoglia.

Chiamate a 25 cent al minuto

SMS a 25 cent

Navigazione Internet a 3,5 euro al giorno per 400 MB

Quando invece si esauriscono i Credits per navigazione Internet è possibile continuare ad accedere al web in mobilità al costo di 50,41 cent per MB.

Alcuni utenti preferiscono avere un maggiore controllo sulle proprie spese e utilizzano il telefono soprattutto per le chiamate. In questi casi è consigliabile quindi rivolgersi ad offerte a consumo. Questo tipo di promozioni prevedono il pagamento solo dei minuti, SMS e Megabyte effettivamente utilizzati nell’arco del mese. Le offerte PosteMobile over 60 a consumo sono le seguenti:

Minuti e SMS Navigazione Internet Costo mensile Attivazione SIM Note 6 X Tutti Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 6 cent al minuto e 16 cent di scatto alla risposta con tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi SMS a 6 cent 3,5 euro per 400 MB al giorno (poi 0,1 cent ogni 100 KB) – Gratuita 15 euro con 15 euro di traffico incluso Postemobile Unica New Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 18 cent al minuto senza scatto alla risposta con tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi SMS a 18 cent 3,5 euro per 400 MB al giorno (poi 0,1 cent ogni 100 KB) – Gratuita 15 euro con 15 euro di traffico incluso Offerta disponibile online Postemobile Super Ricarica Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 18 cent al minuto senza scatto alla risposta con tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi SMS a 18 cent 4 GB al mese 2 euro Gratuita 15 euro Offerta disponibile negli uffici Postali su una nuova SIM entro il 25/9/21 Il bonus è pari all’importo ricaricato fino a 50 euro al mese