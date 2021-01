Nuovo iPhone SE Plus 2021: data di uscita, costo e caratteristiche

Il 2021 sarà un anno caratterizzato da tante novità per la gamma di prodotti di Apple ed, in particolare, per quanto riguarda gli iPhone. Come da tradizione, nel corso del secondo semestre arriverà la nuova generazione degli smartphone di Cupertino, i nuovi iPhone 13. Nel frattempo, però, già nel corso della prossima primavera dovrebbe debuttare un nuovo dispositivo della gamma SE che potrebbe essere il chiacchierato iPhone SE Plus 2021 . Ecco tutti i rumors su data di uscita, costo e caratteristiche del nuovo iPhone in arrivo in primavera.

Nel corso della prossima primavera, probabilmente ad aprile, ci sarà il debutto di un nuovo iPhone che andrà a espandere e rinnovare la gamma SE. Lo scorso anno, sempre in primavera, c’è stato il debutto di iPhone SE 2020. Lo smartphone in questione è un aggiornamento di iPhone con una scheda tecnica rivista in alcuni punti, a partire dal processore (l’Apple A13 Bionic)

Nei prossimi mesi, invece, è in programma l’arrivo di un nuovo smartphone SE. Al momento, non ci sono ancora informazioni ufficiali sulla questione e, molto probabilmente, sarà necessario attendere ancora qualche settimana per saperne di più. Nel frattempo, qui di seguito, andiamo ad analizzare i rumors emersi sino ad oggi per provare a capire quale sarà il nuovo smartphone che Apple lancerà ad aprile.

iPhone SE Plus 2021 in arrivo?

In linea di massima, le ipotesi in merito al nuovo iPhone in arrivo nel corso della prima metà del 2020 sono tre. In entrambi i casi si parla di un nuovo “SE” e non di un top di gamma. Per gli eredi degli attuali iPhone 12, infatti, sarà necessario attendere il prossimo settembre con il lancio dei nuovi iPhone 13 che, come avvenuto con gli attuali smartphone di Apple, dovrebbero arrivare in ben quattro varianti.

La prima ipotesi, per quanto riguarda le novità in arrivo ad aprile, prevede il lancio del nuovo iPhone SE Plus 2021. Il progetto è al centro di rumors ed indiscrezioni già da diversi mesi. Da tempo, infatti, si parla di un nuovo SE in grado di affiancarsi all’attuale iPhone SE 2020 lanciato poco meno di un anno fa, con un ottimo riscontro commerciale ottenuto in tutto il mondo.

Il nuovo iPhone SE Plus 2021 potrebbe essere un’evoluzione più grande di iPhone SE 2020. Lo smartphone in questione, quindi, potrebbe proporre un comparto tecnico molto simile, a partire dal processore A13 Bionic, ma con un display più grande. Se quest’indiscrezione si rivelerà corretta, il nuovo iPhone SE Plus 2021 potrebbe presentare un display 16:9 da 5.5 pollici, riproponendo le stesse dimensioni degli iPhone “Plus” di qualche anno fa.

La seconda ipotesi relativa ad iPhone SE Plus 2021 in arrivo ad aprile, invece, vede lo smartphone caratterizzarsi come un più semplice aggiornamento di iPhone SE 2020. In sostanza, Apple potrebbe aggiornare nuovamente il suo smartphone entry level continuando a proporre un design e delle dimensioni in linea con l’iPhone 8. In questo caso, quindi, l’aggiornamento potrebbe riguardare esclusivamente i componenti interni del device e non il display e le sue dimensioni.

Questo scenario vedrebbe l’arrivo di un nuovo iPhone SE caratterizzato da un display da 4.7 pollici e, magari, da un processore aggiornato che potrebbe essere il nuovo A14 Bionic che, ricordiamo, include anche il supporto al 5G. In questo caso, il precedente SE 2020 presentato lo scorso anno uscirebbe di produzione mentre nel primo scenario lo smartphone andrebbe ad affiancarsi al nuovo iPhone SE Plus 2021 andando a costituire una gamma di “entry level” completa.

Da valutare ci sarebbe anche una terza ipotesi, ancora in attesa di riscontri. Apple potrebbe rinnovare la gamma SE proponendo uno smartphone completamente differente dal modello attualmente sul mercato. Il nuovo iPhone SE Plus 2021 potrebbe essere un’evoluzione di iPhone XR o iPhone 11, smartphone dotato di display LCD da 6.1 pollici con notch e, più in generale, caratterizzati dalle linee degli iPhone di nuova generazione come i recenti iPhone 12.

In questo caso, il nuovo smartphone potrebbe proporre A13 Bionic, ovvero lo stesso processore incluso. Il device abbandonerebbe il Touch ID proponendo, come sistema di autenticazione, il Face ID, oramai punto di riferimento degli smartphone Apple di nuova generazione. Maggiori conferme sulle caratteristiche del nuovo iPhone arriveranno di certo nelle prossime settimane.

Prezzo e data di uscita

In attesa di capire quali saranno le caratteristiche del nuovo iPhone SE Plus 2021, possiamo già farci un’idea in merito al prezzo ed alla data di uscita del nuovo smartphone in arrivo per rinnovare la gamma Apple. Lo smartphone in questione dovrebbe arrivare in primavera. L’effettiva data di uscita internazionale dovrebbe essere fissata per il prossimo mese di aprile e dovrebbe essere identica per tutti, o quasi, i mercati internazionali.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, il punto di riferimento da tenere in considerazione è il listino dell’attuale iPhone SE 2020. L’entry level di Apple presentato lo scorso anno è disponibile con un prezzo di partenza di 499 euro (con 64 GB di storage interno). Difficilmente Apple scenderà ulteriormente di prezzo e, quindi, il nuovo iPhone SE Plus 2021 dovrebbe attestarsi su questa fascia di prezzo.

Se SE 2020 uscirà dal mercato, lasciando spazio al nuovo iPhone SE Plus 2021, allora il device potrebbe essere commercializzato con un prezzo di listino di 499 euro. In caso contrario, se SE 2020 rimarrà in vendita con lo stesso prezzo di listino, il nuovo smartphone che Apple presenterà nel corso della prossima primavera dovrebbe essere commercializzato con un prezzo leggermente più alto (a partire da 599 euro, ad esempio).

Ricordiamo che, attualmente, iPhone 11 viene commercializzato (stando al listino ufficiale Apple) a partire da 719 euro. Il più recente iPhone 12, invece, parte da 839 euro. Per evitare una sovrapposizione tra prodotti, il nuovo iPhone SE Plus 2021 dovrà restare al di sotto di questa fascia di prezzo in modo da risultare conveniente per chi è in cerca di un iPhone “economico”.

Come al solito, Apple non farà trapelare alcuna informazione precisa prima del debutto ufficiale. Per ora, quindi, non ci resta attendere ancora qualche settimana prima di scoprire quali saranno le reali caratteristiche, il prezzo e la data di uscita del nuovo smartphone che andrà ad arricchire la gamma SE.

A settembre i nuovi iPhone 13

Ci sarà da attendere, invece, per il lancio dei nuovi iPhone 13. La prossima generazione di iPhone, infatti, sarà disponibile, come da tradizione, dopo l’estate. Il lancio dovrebbe avvenire a settembre anche se, ricordiamo, lo scorso anno gli iPhone 12 sono arrivati sul mercato tra ottobre e novembre, anche per via delle problematiche produttive legate alla pandemia.

Al momento, è ancora presto per entrare nei dettagli di quella che sarà la scheda tecnica dei nuovi iPhone 13. La gamma dovrebbe conservare lo schema a quattro varianti (13 e 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max) tutte caratterizzate dal nuovo processore Apple A15. Secondo le prime informazioni, dopo diversi anni, Apple potrebbe apportare un leggero restyling del design frontale dei suoi smartphone.

I nuovi iPhone 13, infatti, potrebbero presentare un notch più piccolo. Il nuovo sistema Face ID continuerà a presentare le stesse caratteristiche dell’attuale sistema di riconoscimento facciale di Apple. I componenti di tale sistema saranno più piccoli e, quindi, il notch, oramai anacronistico, potrà ridurre le sue dimensioni.