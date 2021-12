Nuova rimodulazione WINDTRE: aumentano i costi per i clienti mobile

WINDTRE ha annunciato una nuova rimodulazione per i suoi clienti di rete mobile . Chi riceverà il tradizionale SMS informativo, infatti, registrerà una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali a partire dal 20 gennaio 2022 . Tale modifica si tradurrà in un incremento del costo mensile e, in alcuni casi, in un incremento dei bonus inclusi (minuti, SMS o Giga). Ecco tutti i dettagli sulla nuova rimodulazione WINDTRE.

A partire dal prossimo 20 gennaio 2022 è prevista l’entrata in vigore di una nuova rimodulazione per i clienti mobile WINDTRE. Chi riceverà la comunicazione di modifica contrattuale via SMS dovrà fare i conti con un cambiamento della propria offerta attiva. Tale rimodulazione comporterà un rincaro sul canone mensile e, in alcuni casi, una modifica dei bonus inclusi nel canone. Le comunicazioni di modifica unilaterale sono partire il 6 dicembre 2021. Tale modifica, secondo l’operatore, è dovuta ad “esigenze di mercato legate al crescente bisogno di traffico dati”.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova rimodulazione WINDTRE

La nuova rimodulazione WINDTRE coinvolgerà:

alcuni clienti con offerte che includono solo traffico voce oppure voce + SMS; in questi casi, a partire dal 20 gennaio 2022 è previsto un incremento del canone mensile di un importo variabile in funzione delle caratteristiche dell’offerta di partenza e dei minuti inclusi che, dove non previsto, diventeranno illimitati già a partire dal 20 dicembre 2021; i clienti di questa categoria potranno richiedere l’attivazione gratuita di un’opzione che offre 50 Giga al mese per un minimo di 6 mesi ed un massimo di 12 mesi; le istruzioni per l’attivazione dell’opzione verranno fornite via SMS

alcuni clienti con offerte che includono traffico dati; in questi casi è previsto un incremento dei Giga inclusi, da un minimo di 20 Giga al mese ad un massino di Giga illimitati (su alcune offerte i Giga illimitati presentano un limite alla velocità massima di 10 Mbps), e un incremento del costo mensile variabile in funzione delle caratteristiche dell'offerta; i Giga in più saranno disponibili a partire dal 20 dicembre 2021 mentre l'incremento del costo diventerà effettivo dal primo rinnovo successivo al 19 gennaio 2022

Da notare che la rimodulazione può essere rifiutata dai clienti coinvolti. Per rifiutare la modifica unilaterale delle condizioni della propria offerta è necessario seguire le indicazioni fornite nella comunicazione inviata dall’operatore. Il rifiuto può avvenire inviando un SMS con NVAR al 40400 entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Superato tale limite, la modifica non potrà più essere rifiutata.

Un’altra modifica in arrivo riguarda i clienti con pagamento su carta di credito o conto corrente. Per alcuni clienti, infatti, l’addebito diventa anticipato. A regime, dopo la rimodulazione, il costo dell’offerta verrà addebitato sul metodo di pagamento scelto il primo giorno del mese di competenza. Da notare, inoltre, che, per alcune offerte, varieranno i costi a consumo extra-soglia che vengono applicati all’esaurimento dei bonus inclusi.

Come esercitare il diritto di recesso

I clienti WINDTRE colpiti dalla rimodulazione potranno esercitare il diritto di recesso o passare ad altro operatore senza costi o penali entro 60 giorni dalla comunicazione via SMS. Tale diritto può essere esercitato inviando una comunicazione con causale di recesso: “modifica delle condizioni contrattuali” tramite uno di questi canali:

lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

via PEC, scrivendo a servizioclienti159@pec.windtre.it

da Area Clienti del sito WINDTRE

punto vendita WINDTRE

Chi ha un effettuato l’acquisto di un dispositivo a rate associato alla propria offerta potrà scegliere, in fase di invio della comunicazione, se procedere con il pagamento delle rate residue in un’unica soluzione opure se continuare con la rateizzazione.

Le migliori offerte di telefonia mobile per evitare la rimodulazione WINDTRE

Una delle opzioni a disposizione dei clienti mobile WINDTRE è rappresentata dal passaggio ad un nuovo operatore con l’attivazione di un’offerta con condizioni migliori rispetto a quella attualmente attiva. Le opzioni per risparmiare non mancano di certo. Per un quadro completo è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it disponibile su dispositivi mobili Android ed iOS.

Tra le migliori offerte per i clienti WINDTRE troviamo spusu 50, tariffa proposta dall’operatore virtuale spusu. La promozione include 2000 minuti (utilizzabili anche per chiamare l’UE), 500 SMS e 50 GB in 4G al costo di 5,98 euro al mese e con un’attivazione iniziale di 9,99 euro. L’offerta include anche una Riserva Dati di 100 GB da utilizzare in caso di esaurimento dei Giga mensili. Tale Riserva Dati si ricarica ogni mese con i minuti, gli SMS e i Giga non utilizzati (1 minuto o 1 SMS si traducono in un 1MB mentre 1 Giga diventa 1 Giga in Riserva Dati). L’offerta è attivabile dal sito spusu:

Attiva spusu 50 »

Un’altra offerta da considerare è Smart 70 di Tiscali Mobile. L’offerta in questione include minuti illimitati, 100 SMS e 70 GB in 4G. Il canone richiesto per l’offerta è di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro. L’offerta prevede l’addebito su carta di credito o conto corrente e non include costi aggiuntivi. Per attivare l’offerta è possibile sfruttare il link qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione dal sito dell’operatore.

Attiva Smart 70 di Tiscali »

Da valutare anche Giga 80 di Iliad. La tariffa proposta dall’operatore include minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia oltre a minuti illimitati verso 60 destinazioni internazionali. A completare l’offerta troviamo 80 GB in 4G ogni mese. Giga 80 presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro. Nel canone mensile sono inclusi tutti i servizi accessori. Il prezzo mensile è “per sempre”.

Attiva Giga 80 di Iliad »