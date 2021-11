DAZN conferma l'arrivo dello streaming in Full HD, ecco le offerte

Dopo un inizio di stagione caratterizzato da diverse problematiche tecniche, DAZN sembra aver intrapreso la strada giusta proponendo un servizio sempre più stabile ai suoi abbonati. Tra poche settimane, inoltre, lo streaming su DAZN registrerà un importante aggiornamento. Dal prossimo 20 novembre, infatti , DAZN trasmetterà le partite di Serie A in Full HD , con un netto miglioramento della qualità dell'immagine rispetto alle condizioni attuali. L'aggiornamento tecnico non comporterà alcuna modifica agli abbonamenti in corso e alle offerte attive in questo momento.

Dal prossimo 20 novembre si registrerà un importante novità per DAZN. Tra poche settimane, in coincidenza con la 13° giornata del campionato di Serie A, inizieranno le trasmissioni in streaming in Full HD a 1080p. Si tratta di un notevole upgrade rispetto all’attuale qualità video delle partite che vengono trasmesse in 720p (quindi con una risoluzione nettamente più bassa).

Nel corso dei prossimi giorni verranno diffusi ulteriori dettagli sulla questione. Nel frattempo, però, è confermato che l’aggiornamento riguarderà prevalentemente gli utenti che accedono a DAZN tramite Smart TV o set-top-box (come il TIMVISION Box). Guardando DAZN dallo schermo più grande di un TV, infatti, il miglioramento della qualità dell’immagine sarà netto ed evidente.

Per sostenere l’incremento della risoluzione verrà richiesta una connessione leggermente migliore. Per lo streaming a 720p, infatti, è necessario poter contare su di una connessione da almeno 6,6 Mbps. Per l’upgrade fino a 1080p verranno richiesti almeno 8 Mbps. I dati, specifichiamo, non sono ancora ufficiali. Maggiori dettagli in merito arriveranno nel corso delle prossime settimane, con l’avvicinarsi della data del 20 novembre.

In un’intervista a La Stampa, Veronica Diquattro, AD di DAZN Italia e Chief revenue officer per l’Europa dell’azienda, sottolinea: “Abbiamo distribuito sul territorio italiano circa 42 DAZN Edge, le cache che gestiscono il traffico di DAZN, per un investimento di 3 milioni a stagione. Poi c’è il lavoro sulle cinque global Cdn, quello con le telco e con il nostro partner TIM per l’implementazione del multicast. Sono 10 milioni investiti nelle infrastrutture, un patrimonio per il Paese e non solo per noi. Dal 20 novembre poi avremo il Full HD, con particolare attenzione per le smart tv, i grandi schermi dove c’è più bisogno di alzare la qualità”.

DAZN proporrà lo streaming a 1080p senza costi aggiuntivi

L’introduzione dello streaming a 1080p non porterà alcuna modifica per quanto riguarda gli abbonamenti in essere a DAZN. Da notare che anche i nuovi utenti, interessati ad attivare un nuovo abbonamento, non registreranno modifiche di alcun tipo alle offerte proposte dall’emittente dedicata al mondo dello sport. Si tratta di un potenziamento del servizio che arriva senza andare a modificare l’offerta commerciale di DAZN.

Per i nuovi utenti, ricordiamo, DAZN è disponibile a 29,99 euro al mese. L’offerta in questione garantisce l’accesso a tutti i contenuti presenti nel catalogo del servizio, sia in streaming live che on demand. Da notare che con un singolo abbonamento è possibile accedere da due dispositivi in contemporanea, anche per guardare lo stesso evento, garantendo una notevole flessibilità per gli utenti.

Ricordiamo, inoltre, che l’abbonamento a DAZN non ha vincoli. Si tratta, infatti, di una sottoscrizione prepagata che consente all’utente di disattivare il rinnovo mensile in qualsiasi momento e senza penali per il recesso. Scegliendo DAZN è, quindi, possibile contare sulla massima flessibilità e sulla totale assenza di vincoli. Il servizio, inoltre, è accessibile sia via browser che tramite le app per smartphone, tablet, Smart TV, se top box e console da gioco.

Per sottoscrivere una nuova offerta DAZN in vista dell’arrivo dello streaming a 1080p è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

C’è un altro modo per accedere a DAZN. Si tratta delle offerte TIMVISION che includono l’abbonamento a DAZN e mettono a disposizione anche diversi altri vantaggi. Per gli utenti che scelgono TIMVISION, infatti, c’è la possibilità di puntare su di un pacchetto di servizi di streaming a condizioni particolarmente convenienti.

Segnaliamo, inoltre, la possibilità di puntare sull’offerta combinata TIM Premium Fibra con TIMVISION Calcio e Sport. Questa soluzione unisce in un unico pacchetto l’abbonamento Internet casa con TIM e l’offerta di TIMVISION, garantendo un netto risparmio. Attualmente, l’offerta a disposizione dei nuovi clienti prevede uno sconto di 10 euro al mese fino al settembre del 2022.

Il pacchetto comprende:

abbonamento TIM Premium Fibra con linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Giga in download; l’attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e il modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 (5 euro al mese per 48 mesi) sono già inclusi nel canone mensile; l’offerta prevede un canone fisso di 29,99 euro al mese

con linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Giga in download; l’attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e il modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 (5 euro al mese per 48 mesi) sono già inclusi nel canone mensile; l’offerta prevede un canone fisso di TIMVISION Calcio e Sport con DAZN , tutti i contenuti TIMVISION e 12 mesi gratis di Infinity+ (per guardare la Champions League e la Coppia Italia in streaming oltre a film e serie TV); l’offerta prevede un costo di 19,99 euro al mese fino al 30 settembre 2022 (poi 29,99 euro) con un costo iniziale di 9,99 euro una tantum; nel prezzo è incluso senza costi aggiuntivi il TIMVISION Box

con , tutti i contenuti e (per guardare la Champions League e la Coppia Italia in streaming oltre a film e serie TV); l’offerta prevede un costo di (poi 29,99 euro) con un costo iniziale di 9,99 euro una tantum; nel prezzo è incluso senza costi aggiuntivi il TIMVISION Box per i già clienti TIM mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi grazie alla promozione TIM Unica (è possibile abbinare fino a 6 SIM per linea telefonica fissa ed ottenere Giga illimitati gratis)

Complessivamente, quindi, l’offerta TIM Premium Fibra con TIMVISION Calcio e Sport prevede un costo di 48,89 euro al mese fino al 30 settembre del prossimo anno. Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura online qui di sotto:

Cosa si può vedere con DAZN?

DAZN è il servizio di streaming dedicato al mondo dello sport ed offre un ricchissimo catalogo di eventi da seguire in diretta. Tra questi troviamo:

tutte le partite di Serie A (di cui 7 per turno in esclusiva)

(di cui 7 per turno in esclusiva) tutte le partite d i Serie B

le coppe internazionali con tutta l’ Europa League e la Conference League

e la il calcio estero con le partite della Liga Spagnola. le coppe inglesi (FA Cup e Carabao Cup), le coppe sudamericane e molto alto ancora

tanti eventi di altri sport come le gare della Moto Gp, la UFC, la NFL e altro ancora

i canali Eurosport 1 e Eurosport 2

