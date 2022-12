DAZN annuncia le novità di Gennaio 2023: più contenuti senza modifiche al prezzo

DAZN ha annunciato un importante ampliamento della sua offerta , senza alcun incremento di costo per i già clienti. Dal mese di gennaio 2023 , infatti, il catalogo di contenuti della piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport si arricchirà con tanti nuovi eventi da guardare in diretta . Ecco le novità in arrivo per gli appassionati di sport e come attivare DAZN al prezzo più basso possibile.

A partire dal prossimo 2 gennaio 2023 è previsto un incremento dei contenuti inclusi per i clienti DAZN. Si tratta di un importante aggiornamento che andrà ad arricchire notevolmente il numero di eventi disponibili sulla piattaforma, con un focus sempre maggiore anche su sport diversi dal calcio. Le novità in arrivo non porteranno costi extra per i già clienti e non andranno a modificare i piani DAZN disponibili per nuovi clienti.

Dal prossimo anno, l’offerta di contenuti sportivi di DAZN si arricchirà grazie alla nuova partnership stipulata con Eleven Italia. Per effetto di quest’accordo, gli utenti DAZN potranno accedere ad un’offerta ancora più ricca, senza modifiche di prezzo. Saranno disponibili sulla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport anche le partite della Serie C di calcio oltre nuovi sport come il basket, con le partite del campionato italiano e dell’Eurolega, e il rugby con il campionato italiano.

In futuro, inoltre, il catalogo si arricchirà ulteriormente. Ricordiamo che DAZN già trasmette tutte le partite del campionato di Serie A (di cui 7 per ogni giornata in esclusiva). Su DAZN è possibile seguire anche le partite della Serie B, della Liga spagnola, dell’Europa League e diverse altre competizioni calcistiche oltre ai canali Eurosport, i match delle NFL e della UFC.

L’arricchimento dell’offerta di contenuti non porta modifiche ai costi ma sarà accompagnato da alcuni vantaggi extra per i clienti. DAZN è disponibile in due versioni:

DAZN Standard al costo di 29,99 euro al mese con possibilità di accesso da 2 dispositivi in contemporanea a condizione di utilizzare la stessa rete Internet; dal 2 gennaio 2023 sarà possibile registrare fino a 6 dispositivi al proprio account (attualmente solo 2)

al costo di con possibilità di accesso da 2 dispositivi in contemporanea a condizione di utilizzare la stessa rete Internet; dal 2 gennaio 2023 sarà possibile registrare fino a 6 dispositivi al proprio account (attualmente solo 2) DAZN Plus al costo di 39,99 euro al mese con possibilità di accesso da 2 dispositivi in contemporanea senza vincoli sulla tipologia di connessione Internet; dal 2 gennaio 2023 sarà possibile registrare fino a 7 dispositivi al proprio account (attualmente solo 3)

Per attivare un nuovo abbonamento DAZN, in vista della ripartenza della Serie A e dei nuovi contenuti in arrivo sulla piattaforma, è possibile fare riferimento direttamente al sito della piattaforma di streaming, accessibile dal link qui di seguito:

Nelle prossime settimane, inoltre, DAZN introdurrà un nuovo piano d’abbonamento, denominato DAZN Start. Si tratta di una versione ancora più economica del servizio di streaming, riservata agli utenti interessati a seguire altri sport diversi dal calcio. Il piano in questione dovrebbe includere tutta l’offerta sportiva al netto degli eventi calcistici. Il debutto è atteso ad inizio 2023.

Ricordiamo che DAZN è accessibile, tramite l’opzione ZONA DAZN dal costo di 5 euro in più al mese, anche su Sky, tramite l’apposito canale satellitare ZONA DAZN. Per accedere a questo canale è necessario, in ogni caso, essere clienti sia Sky che DAZN. Per scoprire le offerte di Sky utili per poter poi attivare l’offerta proposta da DAZN è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Attualmente, per i nuovi clienti Sky c’è un Buono Amazon da 50 euro in regalo.

