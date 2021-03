Creami Relax 100 di PosteMobile: 100 GB al mese da subito e prezzo decrescente fino a 8 euro

PosteMobile rinnova la sua Creami Relax 100 , tariffa di riferimento della gamma di offerte di telefonia mobile dell'operatore virtuale con il maggior numero di clienti in Italia. Da questa settimana, infatti, chi sceglie questa tariffa potrà contare, da subito, su 100 GB al mese. Resta confermato, inoltre, il meccanismo che consente di riduce il canone mensile per chi sceglie di restare in PosteMobile per più mesi, senza cambiare operatore. Ecco i dettagli.

Scegliere Creami Relax 100 di PosteMobile conviene ancora di più. Da questa settimana, infatti, l’offerta dell’operatore mette a disposizione da subito e non più dal secondo anno il bundle mensile di 100 GB. Da notare, inoltre, che la nuova versione della tariffa conferma il meccanismo che permette di ridurre il canone mensile fino a 8 euro semplicemente restando con PosteMobile per più di 6 mesi. L’offerta in questione è disponibile per tutti, con o senza portabilità.

Ecco tutti i dettagli relativi alla nuova offerta e come fare per attivarla direttamente online:

Cosa offre e come attivare Creami Relax 100 di PosteMobile

Creami Relax 100 di PosteMobile mette a disposizione dell’utente:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

verso tutti i fissi e mobili nazionali SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

verso tutti i mobili nazionali 100 GB in 4G+ fino a 300 Mbps ogni mese

fino a 300 Mbps ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 4,37 GB ogni mese senza costi aggiuntivi

servizi accessori (Ti Cerco, Richiama ora, avviso di chiamata, hotspot) inclusi nel canone mensile senza alcun costo aggiuntivo

L’offerta di PosteMobile presenta un costo di 10 euro al mese per i primi tre mesi. Successivamente, dal quarto al sesto mese, il canone mensile scende a 9 euro. A partire dal settimo mese e senza ulteriori modifiche il costo dell’offerta diventa 8 euro al mese. Il costo mensile viene addebitato sul credito residuo. L’offerta in questione è disponibile per tutti i nuovi clienti che passano a PosteMobile con o senza portabilità del numero. La promozione è disponibile, salvo proroghe, fino al 20 marzo 2021. E’ previsto un costo per la SIM di 10 euro una tantum.

Per attivare Creami Relax 100 di PosteMobile è possibile seguire la procedura di attivazione online, disponibile cliccando sul link qui di sotto. Il cliente può scegliere tra le opzioni ACQUISTA ONLINE e ACQUISTA CON OPERATORE (per attivare l’offerta via telefono) la soluzione che ritiene più comoda per la sottoscrizione dell’offerta. La SIM sarà spedita all’indirizzo fornito dall’utente in pochi giorni lavorativi. Successivamente, l’attivazione potrà essere completata tramite l’app SIM & Go in pochi secondi, seguendo le indicazioni fornite dall’operatore.

Le altre offerte con almeno 100 GB al mese

La proposta di PosteMobile consente di sfruttare un bundle dati di 100 GB al mese in 4G+ con un costo di 10 euro al mese che si riduce progressivamente fino ad arrivare ad 8 euro al mese. Questa tariffa è una delle soluzioni più convenienti per chi ha bisogno di un’offerta con almeno 100 GB al mese. Dando un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile oppure all’App di SOStariffe.it, disponibile su smartphone e tablet Android, iPhone ed iPad è possibile individuare le migliori alternative con almeno 10 0GB al mese.

La tabella qui di sotto riassume le proposte disponibili ad oggi sul mercato.

Offerta Minuti ed SMS GB Costo Attivabile da Very 6,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro al mese con 5 euro di attivazione Portabilità da Iliad o da un virtuale Very 7,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 euro al mese con 5 euro di attivazione Nuovi numeri Flash 100 5G di Iliad (disponibile fino al 30/3) Minuti ed SMS illimitati 100 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Tutti spusu 100 di spusu 2000 minuti e 500 SMS 100 GB in 4G 9,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Tutti Kena 9,99 di Kena Mobile Minuti ed SMS illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 euro al mese Portabilità da Iliad o da un virtuale; nuovi numeri Fastweb NeXXt Mobile Minuti illimitati e 100 SMS 100 GB in 4G e 5G 10,95 euro al mese Tutti XLARGE di WINDTRE Minuti illimitati e 200 SMS 100 GB in 4G e 5G 16,99 euro al mese Tutti