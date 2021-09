Scegliere il miglior conto corrente a zero spese per i più giovani richiede attenzione e una valutazione completa delle varie opportunità disponibili e delle proprie esigenze. Il mercato bancario italiani propone un gran numero di offerte da sfruttare per attivare un conto particolarmente vantaggioso e per i più giovani sarà facile individuare l'opzione giusta per le proprie esigenze. Ecco quali sono i migliori conti a zero spese di settembre 2021 che possono rappresentare delle ottime opportunità per i più giovani.

Conto corrente per giovani a zero spese: le offerte di Settembre 2021

La scelta del miglior conto corrente passa per un’analisi attenta delle proprie esigenze e delle opzioni disponibili tra cui scegliere il nuovo conto. Per i clienti più giovani, in particolare, è importante tenere in considerazione diversi aspetti chiave che permettono di individuare con precisione le soluzioni più vantaggiose su cui puntare. In particolare, è necessario valutare i costi di mantenimento del conto e dei vari strumenti di pagamento collegati.

Anche la possibilità di accedere a tutti i principali servizi bancari (dai bonifici ai pagamenti tramite app come Google Pay e Apple Pay e fino ad arrivare all’accredito dello stipendio) deve essere analizzata. Nella scelta del miglior conto è necessario prendersi tutto il tempo necessario per poter identificare con precisione le opzioni più vantaggiose. Con un’analisi approfondita sarà facile scegliere il conto migliore ed attivare una soluzione davvero conveniente.

Ecco quali sono le soluzioni migliori di settembre 2021 per chi è in cerca di un nuovo conto corrente a zero spese per giovani:

I migliori conti a zero spese per giovani di settembre 2021

Per un quadro completo sui migliori conti da attivare in questo momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi mobili. Qui di seguito andiamo a riassumere quelle che sono le migliori opportunità disponibili in questo momento:

Conto N26

Tra i migliori conti correnti a zero spese su cui puntare nel corso del mese di settembre troviamo il Conto N26, una soluzione completamente gratuita che può rivelarsi la scelta ideale per i clienti più giovani. La “Mobile Bank” mette a disposizione dei suoi clienti diversi conti a pagamento (si parte da 4,90 euro al mese). Tra le opzioni proposte da N26 c’è, però, anche un conto corrente a canone zero che può rappresentare l’opzione ideale per i risparmiatori più giovani.

Il Conto N26 in versione Standard, infatti, è un conto corrente a canone zero che include la possibilità di sfruttare tutti i principali servizi bancari senza commissioni. Il conto include una carta di debito virtuale da utilizzare per fare acquisti sia online che in negozio (gli acquisti in negozio possono essere eseguiti grazie al supporto a Google Pay ed Apple Pay). In alternativa, per completare ulteriormente il proprio conto, il cliente può richiedere una carta di debito fisica al costo di 10 euro una tantum. Con la carta fisica è possibile anche eseguire tre prelievi al mese in euro senza commissioni.

Con il Conto N26, inoltre, si potranno effettuare versamenti direttamente sul conto (anche in contanti). Nonostante N26 non abbia filiali sul territorio, infatti, è disponibile il servizio Cash26 che consente al cliente della Mobile Bank di recarsi presso un punto convenzionato per eseguire l’operazione di versamento (oltre che di prelievo) sul conto corrente.

Da notare, inoltre, che con N26 è possibile accedere a diversi altri servizi (come i bonifici SEPA, l’accredito dello stipendio e gli addebiti periodici per le utenze) in modo completamente gratuito. Direttamente tramite l’applicazione, inoltre, si potrà accedere a diversi servizi aggiuntivi, come polizze assicurative aggiuntive a condizioni agevolate. In qualsiasi momento, inoltre, il cliente potrà passare ad uno dei conti più completi di N26.

Per i nuovi clienti che scelgono il Conto N26 entro la fine del mese di settembre c’è un bonus aggiuntivo. Acquistando un abbonamento ad Amazon Prime con la propria carta N26, infatti, la Mobile Bank restituirà fino al 100% dell’importo speso per la sottoscrizione al servizio di Amazon. Per maggiori dettagli sulla promozione in corso e per richiedere online l’apertura del conto corrente è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Attiva il Conto N26 »

Conto Widiba

Tra i migliori conti correnti di settembre 2021 troviamo il Conto Widiba. Questa soluzione è ideale per diversi profili di cliente e può rivelarsi la scelta giusta anche per i giovani risparmiatori in cerca di un conto corrente a zero spese in grado di offrire un pacchetto completo di servizi per il cliente. Il Conto Widiba è gratuito per i primi 6 mesi e, attivando il servizio di portabilità WidiExpress, si potranno ricevere ulteriori 6 mesi gratis (tale servizio prevede la possibilità di trasferire il vecchio conto e tutti i servizi collegati).

Da notare che il conto corrente proposto da Widsiba presenta un addebito trimestrale di 3 euro. Per i clienti Under 30, però, il conto è sempre gratuito in quanto la banca garantisce uno sconto di 3 euro a trimestre per i suoi clienti più giovani. In ogni caso, è possibile beneficiare di ulteriori sconti per continuare ad azzerare il canone del conto anche una volta superati i 30 anni.

Tra le opzioni disponibili c’è la possibilità di beneficiare di 1 euro di sconto impostando l’accredito dello stipendio e di un ulteriore sconto di 1 euro in caso di patrimonio complessivo di almeno 25 mila euro. Sono previsti, inoltre 2 euro di sconto in caso di investimento da 10 mila euro in risparmio gestito e 1 euro di sconto in caso di investimento di almeno 20 mila euro in risparmio amministrato.

Nel canone mensile del conto corrente proposto da Widiba è inclusa una carta di debito. Tale carta, disponibile senza alcun costo aggiuntivo, permette di eseguire il prelievo di contante all’ATM senza commissioni se la cifra prelevata è superiore ai 100 euro. Quest’opportunità è disponibile presso tutti gli sportelli di banche italiane.

C’è, inoltre, la possibilità di richiedere una carta di credito con canone trimestrale a partire da 5 euro (per la Classic) e plafond di 1.500 euro. Tutte le carte proposte da Widibia hanno la possibilità di sfruttare Google Pay ed Apple Pay per i pagamenti tramite smartphone. Da notare che con Widiba sono disponibili anche bonifici SEPA gratuiti.

I clienti che scelgono il conto possono accedere a linee libere e vincolate di risparmio, al deposito titoli e avranno PEC e Firma Digitale fino a quando resteranno clienti Widiba. Il nuovo conto corrente proposto da Widiba è disponibile tramite una semplice attivazione online. Chi ha lo Spid potrà usare la propria identità digitale per accelerare al massimo la procedura di sottoscrizione.

Per maggiori dettagli e per completare attivazione del conto è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Attiva il Conto Widiba »

Conto Corrente Arancio

C’è un altro conto corrente da tenere in considerazione per chi è in cerca di un conto corrente a zero spese da attivare nel corso del mese di settembre 2021. Il conto in questione è il Conto Corrente Arancio con Modulo Zero Vincoli. Si tratta di un conto corrente completo che può rivelarsi davvero ottimo per una vasta gamma di clienti.

Tale conto presenta canone zero andando ad impostare l’accredito dello stipendio o della pensione o con entrate di almeno 1.000 euro mensili. In caso contrario, il canone è di 2 euro. Per chi attiva il Conto Corrente Arancio c’è la possibilità di sfruttare una carta di debito gratuita, per effettuare pagamenti e prelievi senza commissioni in area euro. Anche i bonifici SEPA sono gratuiti. E’, inoltre, possibile richiedere una carta di credito e/o una carta di pagamento.

Da notare, inoltre, che la carta di credito proposta è la Carta di Credito Mastercard Gold con canone azzerato (invece di 2 euro al mese) attivando un piano Pagoflex, per la restituzione rateale dei propri acquisti, oppure con spese mensili di almeno 500 euro. Le carte supportano anche i pagamenti tramite Google Pay e Apple Pay. Per poter richiedere il nuovo Conto Corrente Arancio beneficiando delle condizioni agevolate che permettono di sfruttare il canone azzerato è possibile seguire la procedura online qui di sotto:

Attiva il Conto Corrente Arancio »

DOTS

Per i giovanissimi e per chi ha esigenze basilari nella gestione del denaro e dei propri strumenti di pagamento segnaliamo la possibilità di puntare su DOTS. Il servizio da gestire interamente via app offre una lunga serie di vantaggi senza costi per il cliente. Con DOTS è, infatti, possibile ottenere una carta prepagata con IBAN in grado di garantire diversi servizi tipici del conto corrente. La prepagata nella sua versione gratuita è ricaricabile fino a 2.500 euro all’anno.

Tramite l’app è possibile accedere a svariati servizi aggiuntivi per una gestione semplice e smart del denaro. Da notare che c’è anche la versione a pagamento di DOTS che include un canone mensile di 0,95 euro permettendo la possibilità di ricaricare fino a 50 mila euro e di impostare l’accredito dello stipendio direttamente sul saldo della carta prepagata. Per scoprire i dettagli di DOTS è possibile seguire il link qui di sotto:

Attiva DOTS »