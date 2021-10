Conti correnti online: i migliori di Ottobre 2021

Non vuoi più pagare centinaia di euro come spese di gestione del tuo conto corrente? I conti correnti online ti permettono di ridurre in modo molto consistente i costi mensile legati al prodotto e con le app praticamente puoi gestire le tue operazioni da solo. Ecco quali solo alcune delle migliori offerte per chi decide di aprire un nuovo conto ad Ottobre 20201.

Per mantenere aperto il tuo conto corrente devi pagare ogni mese il canone fisso, in più devi considerare le spese necessarie per le operazioni (bonifici, prelievi, assegni, carte di credito, ecc…) legate al conto.

Uno studio di SOStariffe.it ha mostrato come la spesa media per i conti correnti tradizionali sia di circa 120 euro l’anno, mentre per mantenere un conto corrente online nel 2021 sono stati spesi circa 60 euro. C’è da dire che il costo dei prodotti tradizionali tra il 2020 e il 2021 si è ridotto quasi del 9%, e nello stesso periodo i single e le coppie hanno visto crescere del 2% la spesa per i conti online. È chiaro come nonostante gli aumenti la tipologia di prodotto più conveniente sia quella digitale.

I migliori conti correnti online

Se vuoi aprire un nuovo conto corrente avrai bisogno della tua carta d’identità, un numero di cellulare e una mail, e una webcam (del pc o dello smartphone). Alcuni conti offrono delle condizioni molto vantaggiose se usate i profili online per operare, ma attenzione alle commissioni per effettuare transazioni dagli sportelli.

1. Conto Corrente Arancio di ING

Con ING puoi avere un conto online a zero spese per il primo anno se decidi di aprire il Conto corrente Arancio, l’attuale promozione Modulo Zero Vincoli online ti farà avere anche una carta di credito Mastercard Gold a canone zero per 12 mesi. Puoi azzerare le spese del conto anche per il secondo anno se accrediti lo stipendio o la pensione, oppure se ogni mese hai entrate pari a 1.000 euro. Se non rispetti queste condizioni il canone per questo prodotto è di 2 euro al mese.

Con Conto Arancio avrai:

bonifici (al telefono oppure online e fino a 50 mila euro) e prelievi gratuiti

emissione carta di debito a zero spese

assegni gratis per il primo anno

possibilità di richiedere carta di credito

La Mastercard Gold puoi usarla anche come carta revolving se attivi il servizio Pagoflex, in questo modo potrai restituire le somme spese a rate anziché in un’unica soluzione. Attenzione perché richiedendo questa formula di pagamento gli interessi sono piuttosto elevati.

Dal link in basso puoi attivare il Conto Corrente Arancio o avere maggiori informazioni sul prodotto.

Attiva il Conto Corrente Arancio »

2. Conto corrente My Genius UniCredit

Se apri il conto My Genius di UniCredit entro il 27 Marzo 2022 puoi avere come incentivo di benvenuto l’azzeramento dei costi del canone, altrimenti dovresti pagare 4 euro al mese. Non si tratta dell’unico bonus per i nuovi clienti, se scegli questo prodotto potrai anche avere la carta di debito My One senza spese di emissione e potrai effettuare bonifici gratis online.

Queste condizioni saranno valide solo se manterrai attivo il conto base My Genius. Questo prodotto è un conto modulare e puoi quindi attivare o disattivare dei pacchetti di servizi che ti propone UniCredit. I moduli che puoi abbinare al conto standard sono Silver, Gold o Platinum. Ecco cosa puoi avere con ciascuna soluzione:

Conto Canone Servizi Silver 11 euro al mese carta prepagata UniCreditCard Click

bonifici online gratis

1 carnet da 10 assegni Gold 16 euro al mese 1 carta di credito 1 carta prepagata bonifici online senza commissioni 1 carnet da 10 assegni Platinum 26 euro al mese 2 carte di credito prelievi gratis anche presso ATM altre banche 1 UniCreditCard Click prepagata 2 carte di debito bonifici online e allo sportello senza commissioni 1 carnet assegni senza limiti zero commissioni fattura per servizio Telepass

Se attivi uno dei moduli il canone di My Genius, pari a 4 euro al mese, ti sarà addebitato, potrai cambiare modulo anche ogni mese.

Puoi conoscere maggiori dettagli sul conto e sui moduli di My Genius cliccando sul link in basso.

Scopri di più su My Genius »

3. Conto Widiba

È in promozione anche il Conto Widiba, se lo attivi online potrai non pagare il canone per il primo anno. Come bonus di benvenuto la banca ti offre una PEC e il servizio di firma digitale gratis. Il costo del canone al termine della promozione passerà a 12 euro l’anno, da pagare in rate trimestrali. L’attuale offerta è valida se apri il conto entro il 24 Novembre.

Il conto ti offre inoltre:

bonifici online senza commissioni

emissione di una carta di debito a zero spese

prelievi gratis per importi superiori a 100 euro

Open Widiba per poter controllare con un’unica app tutti i tuoi conti (anche presso altre banche)

Con l’apertura del tuo conto corrente potrai anche avere delle agevolazioni per un conto deposito e potrai anche attivare il tuo profilo sulla piattaforma di trading online.

La banca ti consente di richiedere anche una a scelta tra le carte di credito Widiba: Classic con un plafond di 1.500 euro al mese con un canone da 20 euro l’anno; Gold tetto di spesa doppio e un costo annuale di 50 euro.

Puoi completare procedura per aprire il conto Widiba effettuando una video chiamata con un operatore dell’istituto o collegandoti con lo SPID.Queste misure sono necessarie per poter rispettare gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio.

Puoi avere maggiori dettagli o puoi attivare il conto Widiba cliccando sul link che segue.

Scopri il conto Widiba »

4. Conto corrente DOTS

Un prodotto a canone zero adatto a chi non ha tutti i requisiti per aprire un conto corrente può essere una carta conto come la DOTS. Scegliendo questa tipologia di soluzione puoi anche non pagare l’imposta di bollo, la tassa sul possesso di un conto corrente che gli intestatari versano ogni anno (è pari a 34,20 euro per persone fisiche e a 100 euro per i soggetti giuridici).

Se attivi la carta DOTS avrai una carta prepagata con IBAN, potrai inviare e ricevere bonifici, anche se la soglia di ricariche annue è di 25 mila euro. Con questo prodotto avrai:

i bonifici online gratuiti

bonifici online allo sportello senza commissioni

prelievi gratis presso gli ATM

999 euro come soglia di spesa mensile

Uno dei maggiori vantaggi offerti da DOTS è l’app, questo strumento ti consentirà di gestire i tuoi risparmi e include anche delle funzioni che ti aiuteranno a spendere meno e meglio. Ad esempio puoi utilizzare Saldo Saggio, il sistema analizzerà le tue entrate e le tue uscite nel corso dei mesi e ti segnalerà qual è l’importo che realmente avrai a disposizione per il mese; oppure potrai impostare un limite di spesa e quando ti avvicinerai alla soglia indicata di arriverà una segnalazione.

La DOTS è disponibile sia nella versione base con canone gratuito che in quella a pagamento che porterà il tetto massimo delle ricariche annuali a 50 mila euro. Se sei attento o attenta all’ambiente potresti trovare interessante che DOTS è sia carta virtuale che online, starà a te decidere se vuoi anche la carta materiale o ti basta aver sull’app.

Per i nuovi clienti c’è una Gift Card di benvenuto di 20 euro, scopri come puoi averlo e come attivare la carta conto DOTS cliccando sul link in basso.

Attiva il conto DOTS »

5. Conto N26

Ultimo, ma non meno conveniente, c’è il conto corrente all digital che ti propone la banca tedesca N26. Per poter aprire questo conto devi innanzitutto scaricare l’app e registrarti dal tuo smartphone.

Come per altri conti online, potrai decidere se per te sono sufficienti i servizi offerti da N26 Standard o se vuoi attivare uno dei conti Smart, You o Metal. Con la versione base avrai la carta conto con IBAN e se la attivi entro il 31 Ottobre potrai contare su:

prelievi gratis in Italia

bonifici istantanei e ordinari senza commissioni

imposta di bollo a carico di N26

servizio Cash26 per depositare contanti dalle casse dei supermercati

Il conto Smart di N26 in genere ti costerebbe 4,90 euro al mese, ma se lo attivi con il codice N26ZEROSPESE potrai averlo senza spese. Perché la promozione sia attiva dovrai accreditare almeno 700 euro al mese sul conto o attivare l’accredito dello stipendio, un’altra condizione è tu utilizzi la carta almeno una volta al mese.

Puoi anche avere un bonus sul conto di 50 euro. Per ottenere questo incentivo devi attivare lo Smart N26 e poi devi spendere 20 euro con la MasterCard per avere un bonus da 20 euro. Se trasferisci anche 700 euro sul conto entro il 31 Dicembre potrai avere un ulteriore accredito di 30 euro. Con la banca tedesca puoi avere la carta virtuale o quella fisica.

Ci sono anche delle versioni avanzate del conto, sono YOU o la Metal e hanno rispettivamente un costo mensile di 9,90 euro e 16,90 euro. Con questi conti potrai sfruttare anche le funzioni avanzate dell’app N26, come Spaces e Spazi condivisi per gestire meglio i tuoi risparmi. Nel pacchetto che ti offre la banca inoltre saranno comprese assicurazioni che coprono i tuoi viaggio, lo smartphone, i bagagli e le spese sanitarie.

Attiva il conto o richiedi maggiori informazioni su N26 cliccando qui in basso.

Attiva il Conto N26 »