Come guardare Apple TV+ su Sky Q a Dicembre 2021

Il catalogo di applicazioni di Sky Q si arricchisce con l'arrivo di Apple TV+, la piattaforma di streaming di Apple che mette a disposizione degli utenti un ricco catalogo di "Apple Original", film e serie TV originali e di alta qualità da guardare comodamente on demand e senza pubblicità attivando un abbonamento al servizio. Ecco, quindi, come guardare Apple TV+ su Sky Q e tutto quello che c'è da sapere sull'integrazione dei due servizi.

L’applicazione di Apple TV+, il servizio di streaming con film e serie TV disponibili on demand di Apple, è ora disponibile per tutti i clienti Sky Q che potranno accedere all’app ed effettuare il login con il proprio account Apple ID per guardare i contenuti disponibili nel servizio esattamente come avviene su altre piattaforme. Si tratta di un’importante aggiunta al catalogo di applicazioni presenti su Sky Q.

Per gli utenti che hanno un abbonamento Sky ed un abbonamento Apple TV+, quindi, c’è la possibilità di accedere in modo ancora più semplice, dal TV di casa, ai contenuti della piattaforma di streaming di Apple. Il servizio dell’azienda di Cupertino include alcuni popolari show, come la pluripremiata commedia Ted Lasso e l’imperdibile The Morning Show. Tutti i contenuti sono disponibili per gli abbonamenti Apple TV+ senza alcuna pubblicità.

Ecco come fare per accedere ad Apple TV+ utilizzando l’app disponibile in Sky Q:

Come accedere ad Apple TV+ tramite Sky Q in pochi istanti

Per accedere ad Apple TV+ da Sky Q è sufficiente collegarsi alla sezione App ed avviare la relativa applicazione, esattamente come si fa per tutte le altre app disponibili (Netflix, Prime Video, Disney+ etc.). Una volta avviata l’app di Apple TV+ bisognerà accedere con il proprio Apple ID (su cui deve essere stato attivato un abbonamento Apple TV+). A questo punto, l’accesso ai contenuti della piattaforma di streaming tramite Sky Q sarà impostato e sempre a disposizione degli utenti.

Da notare che una selezione dei contenuti Apple TV+ sarà disponibile anche nella Home di Sky Q dopo aver completato la configurazione. In questo modo, gli utenti potranno avviare il film o la serie TV in modo ancora più semplice. È supportato anche il controllo vocale di Sky Q. Basterà utilizzare il comando “Apri Apple TV+” per accedere subito all’applicazione ed al ricco catalogo di contenuti disponibili.

Le offerte per accedere a Sky Q

L’aggiunta di Apple TV+ rappresenta un ulteriore passo in avanti del servizio proposto da Sky. Per i nuovi clienti c’è la possibilità di accedere alla piattaforma di Sky grazie alla promozione Prova Sky Q a 9 euro. L’offerta in questione consente di provare per 30 giorni tutti i contenuti di un abbonamento Sky (con i pacchetti Sky TV, Sky Cinema, Sky Calcio e Sky Sport oltre che con Netflix) ed alla piattaforma Sky Q con tutte le applicazioni a disposizione dell’utente.

Annunci Google

Al termine del periodo promozionale, sarà possibile scegliere l’offerta Sky da attivare in base alle proprie preferenze. Non ci sono vincoli e costi aggiuntivi per il cliente che sarà libero di scegliere se attivare o meno un nuovo abbonamento. Per richiedere l’offerta Prova Sky Q è possibile cliccare sul link qui di sotto:

Prova Sky Q a 9 euro »

Tra le offerte Sky del momento c’è anche la promozione che consente di accedere ad un unico pacchetto con Sky TV e Netflix (abbonamento con Piano Standard), La promozione in questione presenta un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi ed è disponibile sia scegliendo Sky Q via Internet che Sky Q via satellite. L’offerta è attivabile direttamente dal link qui di sotto:

Attiva Sky TV e Netflix da 19,90 euro »

Da segnalare anche l’offerta che unisce il pacchetto Sky TV ed il pacchetto Sky Calcio che consente di accedere alle partite di Serie A (3 per ogni turno), la Serie B ed i campionati europei. La promozione in questione consente, quindi, di accedere ad un abbonamento con canone mensile di 19,90 euro per 18 mesi. Anche quest’offerta è disponibile sia scegliendo Sky Q via Internet che Sky Q via satellite.

Attiva Sky TV + Sky Calcio »