Come acquistare iPhone 13 senza busta paga a Febbraio 2022

iPhone 13 è tra gli smartphone più sognati dagli italiani. Il terminale di Apple, presentato a settembre in tre diversi formati come il suo precedessore, si può acquistare a rate con le offerte smartphone incluso. Sono molti gli operatori di telefonia mobile che permettono di associare iPhone 13 alle rispettive tariffe di telefonia mobile ma chi non può dimostrare un’entrata fissa deve abbandonare il sogno di metterselo in tasca? La risposta è no. Ecco quindi come acquistare iPhone 13 senza busta paga.

Acquistare iPhone 13 senza busta paga: ecco come fare

Chi vuole acquistare iPhone 13 senza busta paga ha diverse opzioni. La prima è quella di richiedere l’addebito automatico delle rate necessarie per comprare il telefono direttamente su conto corrente. Chi non ha una busta paga può non avere una carta di credito, metodo di pagamento su cui solitamente spingono gli operatori di telefonia mobile, ma in alternativa si può utilizzare una carta di debito o prepagata. Infine si può richiedere un finanziamento al provider o direttamente ad Apple chiedendo a qualcuno di farvi da garante. Quest’ultimo dovrà avere un’età compresa tra 18 e 75 anni, dovrà avere un reddito dimostrabile (busta paga o pensione) e non dovrà risultare protestato o un cattivo pagatore.

Acquistare iPhone 13 senza busta paga: le offerte di Vodafone

Per acquistare iPhone 13 senza busta paga con Vodafone si può scegliere una delle tre offerte disponibili e scegliere di attivare con Smart Pay l’addebito automatico su conto corrente o carta di debito/prepagata. In questo modo si ottiene anche uno sconto sul costo mensile del piano.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note RED Max illimitati (anche in Ue) 100 GB anche in 5G 19,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) 6,99 euro se si consumano 384 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Shake it Easy (solo per under 30)

illimitati 60 GB anche in 5G (10 GB in roaming in Ue) 14,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita Giga illimitati per chat, social network, mappe e musica Vodafone Power Gaming incluso GameNow incluso per 6 mesi (poi si disattiva in automatico)

Vodafone attualmente raggiunge in 5G alcune aree dei Comuni di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo e Bari al 90% e di Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Cagliari, Prato, Palermo, Catania e Reggio Calabria al 70%.

Top Service è un servizio di assistenza con un team dedicato disponibile in ogni momento. Una volta fatta richiesta di supporto si verrà ricontattati in meno di un minuto. In alternativa, è possibile ottenere assistenza via chat 24 ore su 24 o ponendo il proprio quesito l’assistente digitale TOBi.

Vodafone Power Gaming è la piattaforma che permette di giocare su mobile e seguire dirette su Twitch senza limiti ai consumi di Gigabyte. Tra i giochi supportati ci sono: Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Pokémon GO e Warlords of Aternum.

GameNow è la piattaforma ottimizzata per il 5G che permette di giocare gratis per un mese a tutti i mobile game in catalogo su PC, smartphone o tablet. Il servizio poi si rinnova a 9,99 euro al mese.

I modelli tra cui scegliere sono:

iPhone 13 da 128 GB – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

da – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo iPhone 13 da 256 GB – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

da – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo iPhone 13 da 512 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

da – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo iPhone 13 Pro da 128 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

da – a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo iPhone 13 Pro da 256 GB – a partire da 41,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

da – a partire da 41,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo iPhone 13 Pro da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

da – a partire da 50,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo iPhone 13 Pro Max da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

da – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo iPhone 13 Pro Max da 256 GB – a partire da 45,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

da – a partire da 45,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo iPhone 13 Pro Max da 512 GB – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

da – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo iPhone 13 Mini da 128 GB – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

da – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo iPhone 13 Mini da 256 GB – a partire da 30,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Il telefono viene consegnato gratuitamente nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) su tutto il territorio nazionale. E’ possibile tracciare il proprio ordine attraverso un apposito servizio di tracking utilizzando il numero di pratica associato al dispositivo che viene comunicato da Vodafone via SMS o email. L’utente ha il diritto di richiedere il recesso gratuito dall’acquisto entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine e in questo caso è obbligato a restituire il dispositivo e tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

Tutte le offerte di Vodafone inoltre includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

(12 cent al giorno solo in caso di utilizzo) Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

Acquistare iPhone 13 senza busta paga: le offerte di TIM

TIM permette di acquistare iPhone 13 senza busta paga pagando in un’unica soluzione e senza registrarsi su MyTIM. Per il pagamento a rate si deve essere clienti dell’operatore anche per la linea fissa. I modelli tra cui scegliere sono:

iPhone 13 Mini – 32 euro al mese in 30 rate

– 32 euro al mese in 30 rate iPhone 13 Pro Max (offerta WOW) – 43 euro al mese in 30 rate

(offerta WOW) – 43 euro al mese in 30 rate iPhone 13 (offerta WOW) – 31 euro al mese in 30 rate

(offerta WOW) – 31 euro al mese in 30 rate iPhone 13 Pro (offerta WOW) – 40 euro al mese in 30 rate

TIM permette di pagare nelle seguenti modalità:

carta di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners)

PayPal

TIMpersonal

contrassegno alla consegna

credito residuo (solo opzioni tariffarie per la linea mobile)

rateizzazione senza interessi su bolletta della linea di casa

Inoltre, è possibile abilitare e modificare l’addebito automatico della fattura TIM della linea di casa, su conto corrente bancario (RID Bancario). La consegna è gratuita ed è possibile monitorare lo stato del proprio ordine tramite un apposito servizio di tracking dalle sezioni MyTIM Fisso o MyTIM Mobile. Gli smartphone vengono consegnati dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Il tempo medio di consegna avviene in 3-8 giorni lavorativi, a partire dalla data di richiesta online.

Acquistare iPhone 13 senza busta paga: le offerte di WindTre

Per acquistare iPhone 13 senza busta paga con WindTre basta attivare una della offerte della famiglia Smart Pack scegliendo Easy Pay come metodo di pagamento, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carte conto abilitate (Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa-San Paolo, Genius Card di Unicredit, DB contocarta di Deutsche Bank). In alternativa si può richiedere un finanziamento TAN FISSO 0,00%, TAEG 0,00% con spese e costi accessori azzerati. Le offerte si acquistano online e prevedono un costo di attivazione di 4,99 euro mentre il dispositivo si ritira in negozio.

1. Smart Pack Reload Plus 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese. L’attivazione è di 49 euro pagabili in un’unica soluzione o con rate di 2,08 euro al mese per 24 mesi. La SIM costa 10 euro.Con questa offerta è possibile aggiungere fino a 3 SIM con Family per gli altri membri della famiglia da 9,99 euro al mese.

Con la tariffa è possibile avere:

iPhone 13 da 128 GB a 30 euro al mese con vincolo di 24 mesi

da a 30 euro al mese con vincolo di 24 mesi iPhone 13 Pro da 128 GB a 43 euro al mese con vincolo di 24 mesi

da a 43 euro al mese con vincolo di 24 mesi iPhone 13 da 128 GB a 24 euro al mese con vincolo di 30 mesi

da a 24 euro al mese con vincolo di 30 mesi iPhone 13 Pro da 128 GB a 34 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Il call center di WindTre offre assistenza dedicata al 159 con priorità di risposta, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

WindTre attualmente garantisce copertura in modalità 5G FDD DDS, che permette di usare in modo dinamico lo spettro FDD per connettersi a seconda del dispositivo in 4G o 5G, al 95,7% della popolazione italiana e al 50,1% nella variante TDD. La copertura in 4G invece è del 99,7%.

Nel piano è inoltre compreso il servizio Reload Plus, che a partire dal 13esimo mese dall’attivazione permette di cambiare il telefono con un modello più aggiornato. Il nuovo modello può essere ritirato in negozio consegnando quello vecchio. Il servizio prevede un vincolo di durata di 24 mesi. Se il proprio smartphone si danneggia, invece, è possibile sostituirlo con lo stesso modello o uno simile fino a 5 volte nell’arco di 30 mesi. Il terminale sostitutivo verrà consegnato in un giorno lavorativo nelle principali città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Bari) e di due giorni in qualsiasi altra località in italia. E’ previsto un corrispettivo di sostituzione di 170 euro. Reload Plus normalmente avrebbe un costo di 6,99 euro al mese con attivazione a 4,99 euro.

2. Smart Pack Protect 200

Minuti illimitati

200 SMS

200 GB per navigare alla massima velocità

Call center senza attese

Polizza assicurativa con Europ Assistance Italia contro il furto di 24 mesi

La tariffa ha un costo di 18,99 euro al mese. L’attivazione è di 49 euro pagabili in un’unica soluzione o con rate di 1,80 euro al mese per 24 mesi più 6,99 euro una tantum. La SIM costa 10 euro. Con l’offerta è possibile avere:

iPhone 13 da 128 GB a 25,99 euro al mese

da a 25,99 euro al mese iPhone 13 Pro da 128 GB a 35,99 euro al mese

3. Smart Pack 5G

Minuti illimitati

200 SMS

100 GB per navigare alla massima velocità

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese. L’attivazione è di 49 euro pagabili in un’unica soluzione o con rate di 1,80 euro al mese per 24 mesi più 6,99 euro una tantum. La SIM costa 10 euro. Con questa offerta è possibile aggiungere fino a 3 SIM con Family per gli altri membri della famiglia da 9,99 euro al mese. Con l’offerta è possibile avere iPhone 13 da 128 GB a 25 euro al mese con vincolo di 30 mesi.

Acquistare iPhone 13 senza busta paga: le offerte di Iliad

Chi è già cliente di Iliad da almeno 3 mesi e attivato l’addebito automatico su carta di debito con 3D Secure può acquistare iPhone 13 senza busta paga facendone richiesta nell’Area Personale sul sito. Lo smartphone verrà spedito tramite corriere gratuitamente entro 5 giorni lavorativi all’indirizzo inserito in fase di registrazione.

1. Giga 120

Minuti e SMS illimitati

120 GB di traffico per navigare su Internet in 4G, 4G+ o 5G (6 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum. Chi sottoscrive un’offerta differente e in un secondo tempo vuole passare a Giga 120 può farlo gratuitamente dall’Area Personale.

Iliad ha raggiunto una copertura del 99% della popolazione italiana in 4G. L’operatore permette di navigare fino a 855 Mbps in download in 5G in alcune aree dei Comuni di:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

I modelli tra cui scegliere sono:

iPhone 13 Pro Max da 128 GB a 32 euro al mese per 30 mesi più 319 euro

da a 32 euro al mese per 30 mesi più 319 euro iPhone 13 Pro da 128 GB a 30 euro al mese per 30 mesi più 279 euro

da a 30 euro al mese per 30 mesi più 279 euro iPhone 13 da 128 GB a 25 euro al mese per 30 mesi più 179 euro

da a 25 euro al mese per 30 mesi più 179 euro iPhone 13 da 256 GB a 28 euro al mese per 30 mesi più 209 euro

da a 28 euro al mese per 30 mesi più 209 euro iPhone 13 da 512 GB a 32 euro al mese per 30 mesi più 319 euro

da a 32 euro al mese per 30 mesi più 319 euro iPhone 13 Mini da 128 GB a 22 euro al mese per 30 mesi più 169 euro

da a 22 euro al mese per 30 mesi più 169 euro iPhone 13 Mini da 256 GB a 25 euro al mese per 30 mesi più 199 euro