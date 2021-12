Come acquistare iPhone 13 senza busta paga a Dicembre 2021

Gli iPhone 13 sono tra gli smartphone più desiderati del momento, soprattutto in vista del Natale, e le offerte per acquistarli al miglior prezzo non mancano di certo. Tra le possibilità per acquistare un nuovo iPhone 13 ci sono anche le offerte telefono incluso proposte dagli operatori di telefonia mobile che possono garantire tanti vantaggi per gli utenti con la possibilità di acquistare un nuovo iPhone a prezzo scontato. Ecco, quindi, come acquistare un nuovo iPhone 13 senza busta paga con le offerte di dicembre 2021 .

Uno dei metodi più convenienti per acquistare un nuovo iPhone 13 (comprese le apprezzatissime varianti Pro) è rappresentato dall’acquisto a rate sfruttando le offerte degli operatori di telefonia mobile. A disposizione degli utenti ci sono svariate opzioni per poter acquistare uno dei nuovi smartphone di Apple a condizioni agevolate ed anche senza busta paga. In base al modello di iPhone 13 da acquistare ed all’operatore con cui si effettua l’acquisto, inoltre, le offerte disponibili potranno presentare diverse caratteristiche.

Vediamo, quindi, come fare per acquistare un nuovo iPhone 13 senza busta paga con le offerte disponibili a dicembre 2021.

Le offerte per acquistare un iPhone 13 senza busta paga a dicembre 2021

Per acquistare un nuovo iPhone 13 sfruttando le offerte degli operatori ci sono svariate promozioni disponibili. In particolare, provider come TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad mettono a disposizione degli utenti una gamma molto articolata di soluzioni per l’acquisto di un nuovo iPhone. Ogni offerta presenta caratteristiche ben precise ed è possibile sfruttare anche promozioni che consentono l’acquisto senza busta paga di un nuovo iPhone.

Tra le promozioni disponibili possiamo identificare le seguenti categorie:

acquisto a rate con addebito su carta di credito

acquisto a rate con addebito su carta di debito

acquisto a rate con addebito diretto su conto corrente

acquisto con finanziamento tramite sottoscrizione di un contratto con una finanziaria partner dell’operatore

Vediamo quali sono le migliori opzioni disponibili:

Iliad

Partiamo dalle offerte Iliad per l’acquisto di un nuovo iPhone 13 senza busta paga. L’operatore di telefonia mobile consente ai suoi clienti la possibilità di sfruttare le offerte telefono incluso per l’acquisto di uno smartphone a rate mettendo a disposizione diversi vantaggi. Le proposte di Iliad, infatti, non prevedono vincoli di permanenza (è possibile passare ad altro operatore prima della fine del pagamento rateale che sarà completamente indipendente dal mantenimento dell’offerta mobile attiva).

L’acquisto di un nuovo iPhone 13 a rate con Iliad avviene in modo molto semplice. Lo smartphone è acquistabile con un anticipo ed il pagamento di 30 rate mensili che verranno addebitate su carta di credito o carta di debito. Non è, quindi, necessario avere una busta paga ed attivare un finanziamento per sfruttare le offerte proposte da Iliad per i nuovi iPhone 13. Basta anche un conto corrente con carta di debito abbinata per accedere alle offerte.

C’è però una limitazione molto importante da tenere in considerazione. Le offerte telefono incluso di Iliad sono disponibili esclusivamente per i clienti Iliad da almeno 3 mesi. Solo a partire dal quarto mese di permanenza in Iliad sarà possibile acquistare uno dei nuovi iPhone in listino con pagamento rateale. L’acquisto viene completato direttamente dal sito di Iliad, effettuando l’accesso con il proprio account e seguendo la procedura proposta dall’operatore.

Gli smartphone acquistabili a rate con Iliad sono:

iPhone 13 Mini: 169 euro di anticipo e 22 euro al mese per 30 mesi

169 euro di anticipo e 22 euro al mese per 30 mesi iPhone 13: 179 euro di anticipo e 25 euro al mese per 30 mesi

179 euro di anticipo e 25 euro al mese per 30 mesi iPhone 13 Pro: 279 euro di anticipo e 30 euro al mese per 30 mesi

279 euro di anticipo e 30 euro al mese per 30 mesi iPhone 13 Pro Max: 319 euro di anticipo e 32 euro al mese per 30 mesi

Da notare che i prezzi si riferiscono ai modelli “base” da 128 GB di memoria. Iliad propone, per alcuni iPhone, anche tagli più capienti con prezzi leggermente più elevati.

L’operatore, inoltre, con le stesse condizioni indicate in precedenza, permette l’acquisto anche di altri modelli di iPhone. Tra i modelli in listino troviamo:

iPhone SE 2020 : anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro

: anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro iPhone 11 : anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro

: anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro iPhone 12 Mini: anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro

anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro iPhone 12: anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro

Per passare ad Iliad ed acquistare un nuovo iPhone 13 senza busta paga è possibile attivare l’offerta Giga 80. La promozione in questione include minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia verso l’estero (sono incluse 60 destinazioni internazionali) e 80 GB in 4G ogni mese. L’offerta presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum. Giga 80 è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero, tramite attivazione online dal link seguente:

Attiva Giga 80 di Iliad »

TIM

Anche TIM mette a disposizione dei suoi clienti diverse offerte per l’acquisto di un nuovo iPhone 13. In questo caso, tutti i clienti con una SIM ricaricabile ed un’offerta attiva hanno la possibilità di acquistare a rate un nuovo iPhone (o un qualsiasi altro smartphone). In base al modello scelto, il pagamento avverrà tramite carta di credito o con addebito su conto corrente. Da notare, inoltre, che TIM permette anche di acquistare un nuovo iPhone con finanziamento TIMFIn (in questo caso sarà necessario attivare un contratto con una finanziaria e la busta paga potrebbe essere richiesta).

C’è un altro modo per acquistare un nuovo iPhone 13 senza busta pagata con TIM. I clienti di rete fissa TIM, infatti, hanno la possibilità di acquistare un nuovo smartphone a rate con addebito diretto in bolletta e senza la necessità di attivare un contratto di finanziamento di alcun tipo. A disposizione dei clienti di rete fissa TIM c’è la possibilità di acquistare senza busta paga i seguenti iPhone 13:

iPhone 13 Mini 256 GB: 33 euro al mese per 30 mesi

33 euro al mese per 30 mesi iPhone 13 128 GB: 31 euro al mese per 30 mesi

31 euro al mese per 30 mesi iPhone 13 Pro 128 GB: 40 euro al mese per 30 mesi

40 euro al mese per 30 mesi iPhone 13 Pro Max 128 GB: 43 euro al mese per 30 mesi

La scelta dello smartphone da acquistare può avvenire direttamente dal sito TIM, effettuando l’accesso con il proprio account MyTIM a cui è abbinata la linea fissa.

Per attivare un nuovo abbonamento Internet casa di TIM (che consentirà l’acquisto di un nuovo iPhone a rate senza busta paga) è possibile puntare su TIM Premium Fibra. L’offerta in questione include la linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega (in caso di indisponibilità, la connessione avviene tramite FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega).

Attivando TIM Premium Fibra, inoltre, i clienti TIM di rete mobile potranno sfruttare i vantaggi di TIM Unica. Grazie a questa promozione gratuita, infatti, per i clienti TIM mobile c’è la possibilità di ottenere Giga illimitati gratis per la propria offerta (TIM Unica è attivabile su 6 SIM per linea telefonica). TIM Premium Fibra presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel canone.

Attiva TIM Premium Fibra »

Vodafone

Sia i già clienti Vodafone che i nuovi clienti che passano a Vodafone possono acquistare un nuovo iPhone 13 a rate. In questo caso, l’acquisto prevede l’addebito della rata mensile direttamente su carta di credito. Da notare che è previsto un anticipo ed il pagamento di 24 rate mensili. L’importo dell’anticipo e della rata mensile sono legati al tipo di offerta attiva.

Per ottenere le condizioni più vantaggiose sull’acquisto di un nuovo iPhone 13 a rate è possibile attivare una delle offerte Infinito. Tra le soluzioni disponibili segnaliamo la versione più completa, Infinito Black Edition che mette a disposizione un piano con minuti, SMS e Giga illimitati. L’offerta presenta un costo periodico di 39,90 euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito. Subito dopo l’attivazione, sarà possibile recarsi in negozio per acquistare l’iPhone desiderato.

Attiva Infinito Black Edition di Vodafone »

Tra le altre offerte attivabili del listino Vodafone troviamo Red Pro. L’offerta in questione include minuti ed SMS illimitati verso tutti, minuti illimitati verso l’UE e 50 GB in 4G e 5G. Il costo dell’offerta è di 14,99 euro al mese. C’è poi Red Max che porta a 100 GB il bundle dati mensile a disposizione. Il costo di questa seconda offerta è di 19,99 euro al mese. Entrambe le proposte sono attivabili da tutti, con o senza portabilità del numero, direttamente dal sito Vodafone.

WINDTRE

Anche per nuovi e già clienti WINDTRE c’è la possibilità di acquistare un nuovo iPhone 13 a rate. In questo caso, l’offerta con vendita a rate prevede un anticipo e 30 rate mensili con addebito su carta di credito. L’importo effettivo da pagare (rate e anticipo) dipende dal tipo di offerta attiva sulla propria SIM. Da notare che è possibile attivare anche offerte con acquisto con finanziamento recandosi direttamente in un negozio WINDTRE per verificare le opzioni disponibili.

