Vodafone Business ha annunciato il lancio di Business Club . Si tratta di una nuova piattaforma di Corporate Benefit che le aziende clienti possono mettere a disposizione dei loro dipendenti. Ecco, quindi, come funziona Business Club di Vodafone e quali sono i reali vantaggi che l'operatore mette a disposizione della sua clientela.

Business Club di Vodafone: come funziona e i vantaggi per le aziende a Ottobre 2022

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 27,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Business Club è la nuova piattaforma di Corporate Benefit che Vodafone Business mette a disposizione delle sue aziende clienti. Si tratta di un servizio pensato per offrire una lunga serie di vantaggi direttamente tramite l’app My Vodafone Business. Le aziende clienti dell’operatore potranno, quindi, offrire ai loro dipendenti l’accesso completo a questi vantaggi.

Tramite Business Club è possibile accedere a sconti, offerte e vantaggi esclusivi che i dipendenti delle aziende clienti di Vodafone Business potranno richiedere sulla base delle proprie esigenze, come veri e propri benefit aziendali. La gamma di proposte che la piattaforma mette a disposizione è davvero ricca e articolata. Trovare il benefit giusto, per i dipendenti delle aziende clienti di Vodafone, sarà semplicissimo.

Cosa offre Business Club di Vodafone: ecco i bonus presenti sulla piattaforma

Per accedere alla piattaforma di Corporate Benefit è possibile fare riferimento all’app My Vodafone Business, disponibile per dispositivi mobili. Dall’applicazione, i dipendenti delle aziende clienti dell’operatore avranno la possibilità di riscattare diversi vantaggi esclusivi. Tra questi troviamo:

carta gratuita per il primo anno con American Express

risparmi sui pedaggi con Telepass

15% di sconto sugli acquisti online e in negozio con Rinascente

20% di sconto sui noleggi auto in Italia con AVIS

5 euro di sconto sugli acquisti di Caffè Borbone

15% di sconto sul catalogo online di Philips Hue

10% di sconto sulle spedizioni UPS Express in Italia e all’estero

in Italia e all’estero fino al 7% di sconto sulle polizze Allianz Direct per auto, moto, veicoli commerciali e camper e fino al 10% di sconto sulle polizze casa

per auto, moto, veicoli commerciali e camper e fino al 10% di sconto sulle polizze casa 10 euro di sconto sulla spesa online con Carrefour

fino al 10% di cashback con Booking

10% di sconto su Biofarm per adottare e regalare alberi

per adottare e regalare alberi 15% di sconto sull’acquisto di e-bike firmate Nilox

15% di sconto sui prodotti SodaStram

sconti su luce e gas per le offerte Axpo e Pulsee

e 10% di sconto da Mami Milano

30 euro di sconto, per una spesa minima di 200 euro, online e nei negozi di Velasca

80% di sconto sui corsi di Wid Academy eBiova Project

Questa è solo una breve selezione dei bonus che Business Club mette a disposizione delle aziende clienti di Vodafone. Attivare l’accesso alla piattaforma consente, quindi, l’accesso ad una moltitudine di vantaggi.