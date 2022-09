5G in Italia: la rete migliora per copertura e prestazioni ma altri Paesi sono ancora avanti

Il 5G in Italia continua a diffondersi e a migliorare, sia in termini di copertura che in termini di prestazioni. La strada è, però, ancora lunga e i margini di crescita sono notevoli. La conferma arriva dal nuovo report 5G Global Awards 2022 di Open Signal che conferma come le reti 5G italiani non siano ancora al top. Tra gli operatori premiati per le prestazioni della rete mobile di nuova generazione, infatti, non ci sono provider italiani.

Open Signal ha premiato una serie di operatori per le prestazioni delle loro reti 5G. I premi sono stati assegnati per le categorie:

5G Availability

5G Reach

5G Download Speed

5G Upload Speed

5G Games Experience

5G Video Experience

Si tratta, quindi, di un’analisi a 360° che tiene conto sia della copertura che dell’effettiva disponibilità del 5G, considerando anche le prestazioni reali in termini di velocità di download e upload oltre che nell’utilizzo di applicazioni specifiche (come i giochi) e nell’accesso a contenuti particolari (come i video in streaming).

L’immagine qui di sotto riassume i “vincitori” ed i “leader” nominati da Open Signal. Nell’elenco compaiono diversi provider europei (in particolare da Slovenia, Croazia, Svezia, Finlandia, Norvegia, Svizzera, Austria, Bulgaria e Germania) oltre che provider asiatici e americani. Non c’è traccia, invece, degli operatori italiani.

Le reti 5G italiane, però, ottengono alcune menzioni speciali. Open Signal, infatti, ha premiato il lavoro svolto dagli operatori italiani in questi ultimi mesi per potenziare la rete mobile di nuova generazione. È così che TIM, Vodafone, Iliad e WINDTRE, i quattro provider italiani dotati di rete 5G, ottengono giudizi positivi per il miglioramento della rete mobile in varie categorie.

Ad esempio, TIM viene menzionata nella categoria Video Experience oltre che in Download Speed. Iliad ottiene una menzione in 5G Reach, come Vodafone che viene premiata anche nella categoria 5G Download Speed e 5G Upload Speed. WINDTRE è stata inclusa tra i riferimenti per la disponibilità sul 5G.

I riconoscimenti di Open Signal sono un primo buon indizio in merito al miglioramento della rete 5G in Italia. Ad oggi, la rete mobile di nuova generazione italiana non è ancora al livello di altri Paesi europei e internazionali ma i passi in avanti per la crescita sono concreti, con miglioramenti evidenti di mese in mese.

Il report completo è disponibile sul sito ufficiale di Open Signal (opensignal.com).

Le offerte giuste per provare il 5G

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Fastweb Mobile minuti illimitati

100 SMS

90 GB 7,95 euro al mese Giga 120 di Iliad minuti ed SMS illimitati

120 GB 9,99 euro al mese TIM Young 5G minuti ed SMS illimitati

50 GB 9,99 euro al mese TIM 5G Power Smart minuti ed SMS illimitati

50 GB 14,99 euro al mese

Il mercato italiano propone diverse offerte 5G su cui puntare per accedere alla rete mobile di nuova generazione. Per un quadro completo è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it da cui si potrà anche procedere con l’attivazione dell’offerta desiderata, raggiungendo il sito dell’operatore che la propone.

Tra le offerte migliori troviamo Fastweb Mobile che mette a disposizione dei nuovi utenti:

minuti illimitati

100 SMS

90 GB in 4G e 5G

Il costo di quest’offerta è di 7,95 euro al mese.

Da segnalare anche Giga 120 di Iliad. L’offerta proposta dall’operatore include:

minuti ed SMS illimitati

120 GB in 4G e 5G

Il costo dell’offerta Iliad è di 9,99 euro al mese.

Tra le offerte 5G c’è anche TIM Young 5G, riservata ai clienti Under 25. L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati

50 GB in 4G e 5G (100 GB aggiungendo 0,99 euro al mese) oppure Giga illimitati per i clienti TIM di rete fissa

TIM Young 5G presenta un costo di 9,99 euro al mese

TIM propone anche TIM 5G Power Smart. L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati

50 GB in 4G e 5G oppure Giga illimitati per i clienti TIM di rete fissa

Il costo di quest’offerta è di 14,99 euro al mese.

