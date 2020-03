WindTre offerte fisso e mobile: nuove promozioni dettagli e prezzi

In attesa del lancio commerciale previsto per il prossimo 16 marzo (salvo ulteriori proroghe), il nuovo brand unico WINDTRE si prepara a debuttare sul mercato, andando a sostituire i marchi Wind e Tre che da tanti anni sono tra i principali protagonisti del mercato di telefonia mobile (e più recentemente anche fissa) in Italia.

Il nuovo operatore WINDTRE arriverà sul mercato con una gamma di offerte completamente rinnovata con soluzioni per la linea fissa e la linea mobile, sconti in caso di convergenza, promozioni speciali per i già clienti e molto altro. Per i già clienti Wind e Tre non cambia nulla. Sarà possibile continuare ad utilizzare la propria SIM e le offerte attive. Eventualmente, inoltre, si potranno attivare nuove offerte riservate ai già clienti.

In queste ore iniziano ad arrivare le prime informazioni in merito alle nuove proposte commerciali di WINDTRE con dettagli relativi alle offerte fisso e mobile e le prime informazioni su quelli che saranno i prezzi. Si tratta di un vero e proprio restyling con nuove soluzioni tariffarie che andranno a sostituire le attuali offerte Wind e Tre per fisso e mobile. Alcuni elementi ed alcuni marchi verranno confermati anche dal nuovo brand unico WINDTRE.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle nuove offerte WINDTRE per fisso e mobile.

Nuove offerte mobile WINDTRE

Il punto di riferimento della nuova gamma di offerte di telefonia mobile di WINDTRE sarà WINDTRE Unlimited. L’offerta in questione presenterà le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

Giga illimitati senza limiti di velocità e con l’opzione “5G Ready” che permetterà ai clienti di accedere alla rete 5G senza costi aggiuntivi; ricordiamo che il gruppo WindTre dovrebbe attivare la sua rete 5G nel corso dei prossimi mesi

canone mensile di 29,99 Euro con modalità di pagamento “Easy Pay”, ovvero con addebito diretto su conto corrente o carta di credito

L’operatore offrirà alla cliente anche diverse altre offerte, con un numero limitato di Giga e con un prezzo mensile inferiore. Ecco i dettagli:

Medium: minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB di traffico dati a 12,99 Euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB di traffico dati a 12,99 Euro al mese Large: minuti illimitati, 200 SMS e 40 GB a 14,99 Euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 40 GB a 14,99 Euro al mese XLarge: minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB a 16,99 Euro al mese

Anche in questo caso, le tre offerte presentano il pagamento “Easy Pay” con addebito su conto corrente e carta di credito.

A completare la gamma di offerte WINDTRE troveremo soluzioni tariffarie specifiche per i clienti più giovani (under 14, 20 e 30) e per i clienti più anziani (over 60). Ecco i dettagli:

Junior (offerta riservata ad under 14): minuti illimitati verso tutti i numeri WINDTRE, 100 minuti e 60 GB al costo di 6,99 Euro al mese; con 2 Euro in più al mese si otterranno minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti

(offerta riservata ad under 14): minuti illimitati verso tutti i numeri WINDTRE, 100 minuti e 60 GB al costo di 6,99 Euro al mese; con 2 Euro in più al mese si otterranno minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti Student (offerta riservata ad under 20): minuti ed SMS illimitati e 80 GB al costo di 9,99 Euro al mese

(offerta riservata ad under 20): minuti ed SMS illimitati e 80 GB al costo di 9,99 Euro al mese Young (offerta riservata ad under 30): minuti ed SMS illimitati e 80 GB al costo di 11,99 Euro al mese

(offerta riservata ad under 30): minuti ed SMS illimitati e 80 GB al costo di 11,99 Euro al mese Senior (offerta riservata ad over 60): minuti illimitati, 200 SMS e 6 GB al costo di 9,99 Euro

Anche in questo caso, le offerte proposte presentano il vincolo del pagamento con Easy Pay.

Ci saranno, naturalmente, anche le offerte della gamma Call Your Country, ovvero le offerte riservate ai clienti non nati in Italia. Per queste offerte sono già noti i dettagli relativi alla modalità di pagamento scelta dal cliente (addebito automatico EasyPay oppure addebito su credito residuo) che determinerà il totale di Giga disponibili e non il costo mensile.

Le offerte della linea Call Your Country includono minuti “verso l’estero”. Al momento, l’elenco dei Paesi inclusi nel bundle non è noto ma è confermato che, in totale, saranno supportati 53 Paesi. Per tutte le offerte è prevista l’opzione “Chat Unlimited” inclusa nel prezzo che permetterà di utilizzare le app di chat per inviare messaggi ed effettuare chiamate senza consumare GB.

Ecco i dettagli:

Call Your Country Super Easy Pay: 500 minuti verso tutti in Italia, minuti illimitati verso WINDTRE, 250 minuti verso l’estero e 50 GB al costo di 9,99 Euro al mese (con Easy Pay)

500 minuti verso tutti in Italia, minuti illimitati verso WINDTRE, 250 minuti verso l’estero e 50 GB al costo di 9,99 Euro al mese (con Easy Pay) Call Your Country Super : 500 minuti verso tutti in Italia, minuti illimitati verso WINDTRE, 250 minuti verso l’estero e 30 GB al costo di 9,99 Euro al mese

: 500 minuti verso tutti in Italia, minuti illimitati verso WINDTRE, 250 minuti verso l’estero e 30 GB al costo di 9,99 Euro al mese Call Your Country Premium Easy Pay: 500 minuti verso tutti in Italia, minuti illimitati verso WINDTRE, 300 minuti verso l’estero e 70 GB al costo di 12,99 Euro al mese (con EasyPay)

500 minuti verso tutti in Italia, minuti illimitati verso WINDTRE, 300 minuti verso l’estero e 70 GB al costo di 12,99 Euro al mese (con EasyPay) Call Your Country Premium: 500 minuti verso tutti in Italia, minuti illimitati verso WINDTRE, 300 minuti verso l’estero e 50 GB al costo di 12,99 Euro al mese

500 minuti verso tutti in Italia, minuti illimitati verso WINDTRE, 300 minuti verso l’estero e 50 GB al costo di 12,99 Euro al mese Call Your Country One Easy Pay: minuti illimitati verso tutti, 500 minuti verso l’estero e Giga illimitati a 19,99 Euro al mese (con Easy Pay)

minuti illimitati verso tutti, 500 minuti verso l’estero e Giga illimitati a 19,99 Euro al mese (con Easy Pay) Call Your Country One: minuti illimitati verso tutti, 500 minuti verso l’estero e 50 GB a 19,99 Euro al mese

Per tutti i clienti di rete mobile WINDTRE ci sarà, nelle prossime settimane, anche l’offerta di primavera 100 GIGA Spring Edition che metterà a disposizione 100 GB extra al costo di 9,99 Euro una tantum. I GB di traffico aggiuntivo saranno disponibili per due mesi. L’offerta in questione sarà attivabile anche dai già clienti Wind e Tre.

WINDTRE lancerà anche una gamma di offerte “CUBE” che includerà la possibilità di navigare in mobilità con il modem WebCube 4G+ in cui inserire una SIM dell’operatore e da collegare alla rete elettrica di casa. Il WebCube sarà incluso in tutte le offerte CUBE ed avrà un costo iniziale di 9,99 Euro senza rate mensili (ma con vincolo di permanenza) Tra le offerte disponibili troveremo:

CUBE MEDIUM: 60 GB al costo di 8,99 Euro

60 GB al costo di 8,99 Euro CUBE LARGE: 100 GB al costo di 12,99 Euro

100 GB al costo di 12,99 Euro SMART SECURITY: 500 MB, 50 minuti e 250 SMS al mese a 24,90 Euro all’anno

Secondo le prime informazioni, tutte le offerte WINDTRE per smartphone saranno disponibili con pagamento Easy Pay, ovvero con addebito diretto su conto corrente o carta di credito. L’addebito avverrà il primo giorno del mese solare successivo mentre il primo mese dell’offerta presenterà un costo pari ai giorni reali di fruizione. Ad esempio, attivando un’offerta a metà mese il costo sarà ridotto del 50% per il primo rinnovo.

Tutte o quasi le offerte WINDTRE potrebbero essere attivabili anche con il più tradizionale addebito su credito residuo. In questo caso, dovrebbero esserci differenze in termini di costi mensili (che potrebbero essere più alti) oppure di Giga disponibili (che potrebbero essere di meno). Non ci sarà, invece, il meccanismo Giga Bank che caratterizza oggi le offerte Tre e che permette di riutilizzare i GB non consumati in un mese nel corso del mese successivo.

Resta disponibile anche l’opzione Telefono Incluso che permette di acquistare uno smartphone a rate abbinandolo alla propria offerta mobile. La struttura sarà la stessa di quanto avviene con Wind e Tre oggi con 30 rate mensili mentre non dovrebbero esserci le rate finali. Sarà possibile acquistare i telefoni anche con finanziamento grazie alle soluzioni proposte dai partner di WINDTRE che saranno Compass e Findomestic.

La gamma nuova di offerte WINDTRE con telefono incluso riprenderà alcune funzionalità già viste con Wind e con Tre. Torneranno, infatti, i servizi:

Reload per cambiare lo smartphone in caso di rotture o danni di vario tipo

per cambiare lo smartphone in caso di rotture o danni di vario tipo Free per cambiare periodicamente lo smartphone con la certezza di poter contare sempre su di un nuovo top di gamma

Chi attivare un’offerta mobile WINDTRE potrà, quindi, sfruttare varie soluzioni aggiuntive, come l’acquisto dello smartphone a rate con alcune opzioni extra, ma potrà contare su vantaggi anche per la rete fissa.

Nuove offerte WindTre per Internet a casa

WINDTRE sarà il brand unico del gruppo anche nel settore delle offerte Internet casa dove attualmente sono presenti sia Wind che Tre. Per tutti i nuovi clienti che sceglieranno WINDTRE per attivare un nuovo abbonamento per la linea fissa di casa sarà possibile attivare la seguente offerta:

Super Fibra: linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso fissi e mobili e connessione illimitata sino a 1000 Mega in download e 200 Mega in upload (in caso di disponibilità della fibra FTTH)

Il costo dell’offerta Super Fibra sarà di 25,99 Euro al mese che diventeranno 19,99 Euro al mese per i clienti WINDTRE su mobile. Nel canone sono inclusi sia il contributo di attivazione che il costo del modem Wi-Fi che sarà sempre proposto in vendita abbinata a 5,99 Euro al mese per 48 mesi (la rata mensile del modem Wi-Fi è già inclusa nel canone mensile dell’abbonamento).

La connessione continuerà ad avvenire tramite rete FTTH (Fiber to the home) con possibilità di navigare con una velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload. In caso di indisponibilità della fibra FTTH, sarà possibile utilizzare la connessione tramite fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

Sarà, inoltre, possibile abbinare al proprio abbonamento Internet casa sino a 3 SIM con UNLIMITED SPECIAL al costo di 9,99 Euro al mese per SIM. Per queste SIM ci saranno minuti e Giga illimitati. Puntando sulla convergenza tra fisso e mobile sarà, quindi, possibile ottenere un risparmio significativo senza rinunciare ad offerte complete sotto tutti i punti di vista.Scopri le offerte Internet casa di Wind

Offerte MIA per già clienti

La strategia commerciale di WINDTRE prevederà una vasta gamma di offerte “MIA” che verranno proposte ai già clienti Wind e Tre. Per questi utenti ci sarà la possibilità di cambiare offerta e ottenere significativi vantaggi sia in termini di Giga disponibili che di costi periodici. Le offerte MIA a disposizione degli utenti saranno attivabili direttamente dall’app mobile di WINDTRE che andrà a sostituire le app di Wind e Tre utilizzate oggi.

Le offerte MIA saranno disponibili con tante combinazioni di minuti, SMS e Giga e con sconti per chi sceglierà la modalità di pagamento Easy Pay. Sono, inoltre, previste offerte MIA Telefono Incluso, per acquistare smartphone a rate a condizioni particolarmente vantaggiose, e MIA Super Fibra, per attivare un abbonamento per la linea fissa di casa a prezzo scontato. Per i già clienti stranieri ci saranno anche offerte MIA Call Your Country.

Nuova app, nuovo sito e nuovo programma WINDAY

Il lancio del nuovo brand unico è anche l’occasione per un restyling generale dei servizi del gruppo. WINDTRE ha già un nuovo sito internet, raggiungibile all’indirizzo windtre.it, che al momento mostra esclusivamente un video promozionale che preannuncia la nascita del “nuovo operatore”.

Per i clienti ci sarà anche la nuova app WINDTRE che andrà a sostituire le app di Wind e Tre garantendo la possibilità di gestire la propria linea in modo completo, attivare le nuove offerte MIA per già clienti ed accedere ad una lunga serie di funzionalità aggiuntive. L’applicazione, che sarà scaricabile dal 16 marzo, includerà anche la possibilità di richiedere il supporto via chat.

Aggiornato anche il programma Winday, attualmente disponibile solo per i clienti Wind. Il nuovo programma fedeltà proporrà premi giornalieri e quiz che permetteranno di vincere ricariche del credito. Confermata anche la promozione che permetterà di andare al cinema acquistando due biglietti al prezzo di uno.

Ricordiamo che il gruppo WindTre è già da tempo presente sul mercato con offerte per clienti con Partiva IVA e aziende utilizzando il marchio WINDTRE Business che registrerà un restyling, adottando uno stile grafico simile a quello che caratterizzerà il nuovo brand unico consumer WINDTRE. Da notare che WINDTRE Business è già attivo sia nel settore di telefonia mobile che nel settore Internet fisso con soluzioni convergenti che permettono di sfruttare al meglio i servizi di connettività dell’azienda.