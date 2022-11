Vodafone smartphone incluso: le offerte di Novembre 2022

Scopri le offerte Vodafone smartphone incluso di novembre. Per Natale si hanno inclusi anche Giga illimitati in 5G per un anno . La spedizione è gratuita

A Natale si hanno inclusi anche Giga illimitati in 5G per un anno. E' previsto un vincolo di 24 mesi e il pagamento di un anticipo. La consegna è gratuita.

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Le feste si avvicinano e con le offerte Vodafone smartphone incluso potete acquistare un nuovo cellulare a un prezzo conveniente. In più per chi le attiva a Natale si hanno inclusi anche Giga illimitati in 5G per un anno. Vodafone per queste tariffe di telefonia mobile chiede di rispettare un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi, altrimenti si dovranno comunque corrispondere le rate in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione, e il pagamento di un anticipo. La spedizione è gratuita e avviene in tutta Italia in pochi giorni lavorativi. Se poi non siete soddisfatti dell’acquisto potete sempre esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla consegna e restituire il dispositivo all’operatore.

Vodafone smartphone incluso: le offerte di ottobre 2022

Offerte Vodafone a cui abbinare il telefono Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Vodafone Special illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro 2 Vodafone Special (prezzo bloccato 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro 3 RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay 4 RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro o 6,99 euro per i già clienti fisso con Smart Pay 5 Family + (solo già clienti fisso) illimitati illimitati in 5G 9,99 euro 6 RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 7 RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay 8 Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 1 GB in roaming + 200 minuti) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 9 Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 5 GB in roaming + 500 minuti) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

E’ possibile scegliere tra differenti offerte Vodafone smartphone incluso. Le tariffe della famiglia Vodafone Special sono tra le più convenienti e permettono di avere fino a 200 GB in 4G a partire da 7,99 euro al mese. Il costo per il primo mese è però di 5 euro. L’attivazione è gratuita per entrambi i piani ma scegliendo l’offerta da 9,99 euro al mese potete avere prezzo bloccato per due anni. Le tariffe Vodafone Special sono disponibili solo online per chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile, Tiscali, Lycamobile e altri. Vodafone vi permetterà di mantenere il vostro numero gratuitamente.

Per avere più Giga inclusi dovete attivare Smart Pay, ovvero il sistema di pagamento con addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Questa modalità consente prima di tutto di non dover più acquistare una ricarica ad ogni rinnovo ma offre anche altri vantaggi come uno sconto sul prezzo mensile per alcune tariffe, 5G Priority Access per navigare con priorità di accesso sulla rete dell’operatore anche quando il segnale risulta attenuato e Vodafone Club. Il programma riservato ai clienti del gestore in rosso include 10 GB aggiuntivi al mese, navigazione 5G e sconti su prodotti e servizi di marchi come Amazon.it, Booking, com, Q8, Carrefour.it, Everli, Pulsee e YOOX.

Per attivare una delle offerte Vodafone Special dovete cliccare sul seguente link e verrete re-indirizzati sul sito dell’operatore. Dopo avere selezionato il vostro attuale operatore potrete visualizzare le tariffe a voi dedicate.

Confronta le offerte Vodafone Silver »

Altre offerte Vodafone smartphone incluso sono invece disponibili per tutti, a prescindere dall’operatore di provenienza e anche senza portabilità. Queste promozioni permettono di navigare alla massima velocità sulla rete 5G e includono tutte un mese gratuito di Rete Sicura, la piattaforma di protezione contro tutte le principali minacce online (furto d’identità digitale o dei dati della carta di credito, virus, malware, etc.) e la sicurezza dei minori grazie al Parental Control. Per tutte il costo di attivazione per i nuovi clienti è di 6,99 euro.

Le più richieste tra questa categoria di offerte sono quelle della famiglia RED, che a partire da 14,99 euro al mese con Smart Pay consentono di avere fino a 100 GB in 5G. Vodafone ha predisposto anche tariffe dedicate agli Under 25 che permettono di avere la stessa quantità di Giga ma a 9,99 euro al mese. La promozione per Under 16 costa 6,99 euro al mese se si ha già la rete fissa con l’operatore.

Chi ha la connessione di casa con Vodafone può poi accedere a una tariffa mobile dedicata con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese. La tariffa include un pass Entertainment e Cinema di NOW TV per 4 mesi per vedere film, serie TV e contenuti per ragazzi sul telefono. I Giga illimitati sono previsti anche dalle tariffe della famiglia Infinito, che consentono di avere il massimo in termini di prestazioni della rete a partire da 24,99 euro al mese con Smart Pay. Grazie al pagamento automatico avrete anche accesso gratuito al Vodafone Club+, che rispetto al programma base aggiunge anche 6 mesi di Infinity+ per seguire 104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K e sconti sui dispositivi tech nei Vodafone Store. Con queste tariffe poi si hanno le rate più basse per il proprio telefono.

Per trovare l’offerta smartphone incluso giusta per voi potete utilizzare l’apposito comparatore di SOStariffe.it, che in base alle abitudini di consumo vi fornirà la tariffa più convenienti per soddisfare le vostre necessità.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? Almeno 200 MIN 100 200 500 Illimitati Quanti SMS? Almeno 50 SMS 10 50 100 200+ Quanti GB? Almeno 20 GB 10 20 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Con le offerte Vodafone smartphone incluso potete acquistare a novembre:

Apple

iPhone 14 da 128 GB – a partire da 34,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 da 256 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 128 GB – a partire da 40,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 256 GB – a partire da 45,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Plus da 512 GB – a partire da 55,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 mesi + 199,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 256 GB – a partire da 47,99 euro al mese per 24 mesi + 199,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 512 GB – a partire da 53,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 1 TB – a partire da 63,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 128 GB – a partire da 43,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 256 GB – a partire da 48,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 512 GB – a partire da 59,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 1 TB – a partire da 69,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 128 GB – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 256 GB – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 512 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 128 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 256 GB – a partire da 41,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 256 GB – a partire da 45,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 512 GB – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 128 GB – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 256 GB – a partire da 30,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 64 GB – a partire da 17,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 128 GB – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

iPhone SE (2022) da 256 GB – a partire da 22,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung

Samsung Galaxy S22 5G – a partire da 18,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22+ 5G – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – a partire da 35,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 199,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Flip4 – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Fold4 – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 199,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Flip3 5G – a partire da 14,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A23 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A52s 5G – a partire da 8,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A32 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A53 5G – a partire da 9,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A33 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Honor

Honor 50 – a partire da 12,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Honor x7 – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Honor Magic4 Lite 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Honor 70 – a partire da 14,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Honor X8 5G – a partire da 5,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi

Xiaomi 12 Lite – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Xiaomi 12 5G – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Xiaomi 12 Pro 5G – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 11 – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi 10 2022 – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi 12T – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Xiaomi 12T Pro – a partire da 15,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Xiaomi 11 Lite 5G NE – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO

OPPO Find X5 5G – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

OPPO Find X5 Lite 5G – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Find X5 Pro 5G – a partire da 36,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

OPPO Reno8 Lite 5G – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO A77 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Reno8 5G – a partire da 14,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Reno8 Pro 5G – a partire da 18,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo