Vodafone smartphone incluso: le offerte di Giugno 2022

Vodafone smartphone incluso : scopri come acquistare a rate un telefono con l'operatore in rosso e tutti i modelli tra cui scegliere a giugno

Vodafone è uno degli operatori di telefonia mobile che più puntano sulle offerte smartphone incluso. L’azienda, infatti, rinnova costantemente i modelli acquistabili a rate con le ultime novità dei grandi produttori come Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi e OPPO. Le offerte Vodafone smartphone incluso prevedono di associare al piano mobile le rate necessarie per il cellulare e in alcuni casi anche il pagamento di un acconto. È previsto inoltre un vincolo di durata di 24 mesi ma la consegna è gratuita.

Vodafone smartphone incluso: le offerte di giugno

Offerte Minuti e SMS Giga Costo mensile Vodafone Special Giga illimitati 70 GB al mese oppure 100 GB con Smart Pay 7,99 euro al mese RED Max illimitati (anche in Ue) 100 GB anche in 5G 19,99 euro con Smart Pay Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming extra Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming extra Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) Shake it Easy (solo per under 30)

illimitati 60 GB anche in 5G (10 GB in roaming in Ue) 14,99 euro con Smart Pay

Le proposte Vodafone smartphone incluso comprendono una ricca scelta di tariffe per tutte le esigenze. Per i clienti Iliad e di operatori virtuali selezionati è possibile attivare Vodafone Special Giga che include minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G ogni mese. Con l’attivazione del servizio Smart Pay (che prevede il pagamento automatico del canone dell’offerta su conto) si avranno a disposizione 100 GB al mese.

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese e può essere attivata direttamente online, tramite il link qui di sotto, con spedizione della SIM e attivazione gratis. Una volta ricevuta la SIM sarà possibile recarsi in un negozio Vodafone per acquistare lo smartphone desiderato sfruttando le offerte a rate dell’operatore. Per attivare l’offerta è possibile raggiungere il sito dell’operatore e selezionare l’operatore di provenienza.

I piani Infinito comprendono minuti, SMS e Gigabyte illimitati al prezzo di partenza di 24,99 euro al mese con Smart Pay. Quest’ultimo è il servizio che prevede l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito che offre numerosi vantaggi. Oltre a eliminare il problema della ricarica mensile, Smart Pay permette di ottenere uno sconto sul prezzo dell’offerta e accesso gratuito al Vodafone Club.

Il programma riservato ai clienti dell’operatore include 10 Gigabyte aggiuntivi e promozioni per i propri acquisti online e nei negozi fisici dei partner del gestore come Amazon, Carrefour, Q8, Booking.com e YOOX. La versione Plus prevista per le offerte Infinito aggiunge 6 mesi di Infinity+ per seguire la Champions League e uno sconto di 150 euro sull’acquisto di un telefono tra una lista selezionata di modelli nei negozi Vodafone.

Con le tariffe Infinito si può anche accedere a Top Service, la piattaforma di assistenza con un team dedicato disponibile h24. Si può scegliere di richiedere supporto via chat, interagendo con l’assistenza digitale TOBi o venendo ricontattati da un esperto in meno di un minuto.

Shake it Easy è invece un’offerta dedicata agli under 30 con minuti e SMS illimitati e 100 GB a 14,99 euro al mese. La tariffa include anche:

Giga illimitati da utilizzare per le proprie app preferite (chat, social, musica per sempre e meeting per 3 mesi)

(chat, social, musica per sempre e meeting per 3 mesi) Vodafone Power Gaming per giocare su mobile e seguire le dirette Twitch senza consumare traffico dati. Tra i giochi supportati ci sono: Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Pokémon GO e Warlords of Aternum

per giocare su mobile e seguire le dirette Twitch senza consumare traffico dati. Tra i giochi supportati ci sono: Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Pokémon GO e Warlords of Aternum GameNow per 6 mesi per giocare gratis a tutti i giochi in catalogo su PC, smartphone e tablet su una piattaforma ottimizzata per il 5G. Il servizio poi si rinnova a 9,99 euro al mese

Per tutte le offerte Vodafone smartphone incluso il costo di attivazione è di 6,99 euro una tantum o di 22,50 euro per i già clienti che cambiano piano. In tutte le tariffe sono inoltre inclusi

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

(12 cent al giorno solo in caso di utilizzo) Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

RED Max, le offerte Infinito e Shake it Easy prevedono tutte la navigazione sulla Giga Network 5G di Vodafone, approvata da Altroconsumo e ritenuta dall’associazione la migliore in Italia per velocità in download e upload oltre che per l’esperienza di navigazione sui siti. L’operatore oggi raggiunge in 5G tutte le grandi città italiane.

Gli smartphone acquistabili a rate con Vodafone a giugno 2022

Con le offerte Vodafone smartphone incluso è possibile scegliere tra i seguenti modelli:

Apple

iPhone 13 da 128 GB – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 256 GB – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 512 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 128 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 256 GB – a partire da 41,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 256 GB – a partire da 45,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 512 GB – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 128 GB – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 256 GB – a partire da 30,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Samsung

Samsung Galaxy S22 5G – a partire da 16,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22+ 5G – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – a partire da 31,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – a partire da 52,99 euro al mese per 24 rate più 199,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Flip3 5G – a partire da 22,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S21 5G – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate

Samsung Galaxy S21+ 5G – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – a partire da 36,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A03s – a partire da 1,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S21 FE 5G – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Note20 5G – a partire da 29,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A52s 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A22 5G – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A32 5G – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A33 5G – a partire da 9,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Honor

Honor 50 – a partire da 7,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

Honor Magic4 Pro 5G – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Honor Magic4 Lite 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

Xiaomi

Xiaomi 12 5G – a partire da 20,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Xiaomi 12 Pro 5G – a partire da 30,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 11 – a partire da 3,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi 11T – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

Xiaomi 11T Pro – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

Xiaomi 11 Lite 5G NE – a partire da 9,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi 9T – a partire da 1,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 10 Pro – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 10S – a partire da 2,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO

OPPO Find X5 5G – a partire da 23,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

OPPO Find X5 Lite 5G – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 29,99 euro di anticipo

OPPO Find X5 Pro 5G – a partire da 32,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

OPPO A54s 5G – a partire da 1,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO A94 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO Reno6 5G – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO Reno6 Pro 5G – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

OPPO A16s – a partire da 1,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO A54 5G – a partire da 2,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Smartwatch

Samsung Galaxy Watch4 (40mm) – a partire da 9,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro

Watch Series 7 GPS + Cellular 41mm – a partire da 16,99 euro al mese per 24 rate più 89,99 euro

Watch Series 7 GPS + Cellular 45mm – a partire da 16,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro

Redmi Watch 2 Lite – a partire da 1,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro

La consegna con le offerte Vodafone smartphone incluso è gratuita e prevista nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutta Italia. Per sapere lo stato dell’ordine potete consultare l’apposito servizio di tracking inserendo il numero di pratica associato al telefono e fornito da Vodafone via SMS o e-mail.

È inoltre possibile esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine. L’utente dovrà quindi restituire il cellulare con tutti gli accessori originali presenti nella confezione e verificare che il codice IMEI sul terminale sia lo stesso presente sulla scatola.

In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore l’utente è tenuto al pagamento delle rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento selezionato inizialmente.