Velocità Iliad e ho. Mobile: l’operatore più veloce di agosto

Nella scelta di un nuovo operatore di telefonia mobile, il metodo della comparazione fra offerte e servizi è senza dubbio l’approccio migliore per individuare la soluzione che si adatta meglio alle proprie esigenze. Ecco perché abbiamo scelto di confrontare tra loro la copertura della rete di due operatori, partendo dalla domanda “velocità Iliad e ho. Mobile, chi è l’operatore più veloce di agosto 2020?”.

Iliad e ho. Mobile sono tra gli operatori di telefonia mobile più economici fra tutti quelli presenti in Italia, ma le loro offerte sono abbastanza diverse tra loro: vediamo di seguito quali sono stati i risultati della comparazione effettuata tra i due gestori.

Velocità Iliad e ho. Mobile: la copertura di rete

Prima di passare al confronto vero e proprio tra le velocità di navigazione di Iliad e ho. Mobile è bene fare una breve introduzione sui due gestori di telefonia mobile.

Iliad è un’azienda francese che ha fatto il suo ingresso in Italia nel 2016. Non si tratta di un vero e proprio operatore virtuale, sebbene all’inizio non possedeva una sua infrastruttura di rete e si era appoggiata a quella dell’operatore WINDTRE. Oggi Iliad è in grado di coprire il 99% del territorio nazionale e è attiva nella realizzazione della sua rete in modo tale da renderla totale.

Per quanto riguarda ho. Mobile, si tratta dell’operatore virtuale di Vodafone, lanciato per contrastare la proposta di Iliad che nel giro di pochi anni è riuscito a diventare il quarto player di mercato in Italia. Rircordiamo che un MVNO, Mobile Virtual Network Operator, è un operatore considerato virtuale in quanto fornisce servizi di telefonia mobile senza possedere un’infrastruttura di rete né le relative licenze per lo spettro radio.

Per farlo si appoggia alla rete di un operatore tradizionale, che prende il nome di MNO, Mobile Network Operator. Iliad ha una rete che permette di navigare alla velocità del 4G o del 4G+ e può raggiungere una velocità massima di 150 Mbps.

Ben diversa è la velocità della rete di ho. Mobile: nonostante l’operatore si appoggi alla infrastruttura di Vodafone che è diffusa in modo capillare su tutto il territorio nazionale, la velocità massima non è la stessa raggiunta dai clienti dell’operatore britannico.

Questo fattore, che consente ai clienti di ho. Mobile di navigare alla velocità massima di download e di upload di 30 Megabit al secondo, deriva dal fatto che i clienti di ho. Mobile hanno accesso alla rete 4G Basic perché pagano meno rispetto ai clienti Vodafone, che possono dunque viaggiare a velocità maggiori, sulla rete 4G+ o sulla rete 5G (tra l’altro è stato proprio Vodafone il primo operatore a introdurre in Italia le offerte di tipo 5G).

La differenza nelle offerte

Sulla base di quanto detto nel paragrafo precedente, ciò che fa davvero la differenza tra le offerte non è tanto la copertura di rete, che è pressoché la stessa, quanto la velocità massima in download che è possibile raggiungere e che rende la rete di Iliad migliore rispetto a quella di ho. Mobile.

Un’altra differenza fondamentale tra i due operatori è quella relativa alle offerte per la telefonia mobile. Sia Iliad sia ho. Mobile sono operatori low cost, che offrono prezzi davvero interessanti, perché al di sotto dei 10 euro mensili.

Tuttavia le offerte al prezzo più basso di ho. Mobile, che partono da 5,99 euro al mese, sono di tipo operator attack. Cosa significa questa espressione? Che si tratta di offerte che possono essere attivate soltanto nel caso di passaggio da un determinato operatore a ho. Mobile.

Nello specifico, l’offerta che ha un costo di 5,99 euro e che prevede un contributo di attivazione una tantum di 99 centesimi, può essere essere attivata:

da tutti i clienti Iliad;

da altri operatori MVNO.

La promozione è caratterizzata da:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

70 Giga di Internet.

Un’altra promozione a un prezzo davvero conveniente, pari a 8,99 euro al mese, è destinata ai nuovi numeri e per portabilità da Kena e da Daily Telecom. Nel piano mensile sono inclusi:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

50 Giga di Internet;

è previsto un contributo di attivazione di 9 euro e un costo per la nuova SIM di 99 centesimi.

Tutti gli altri clienti potranno attivare la stessa promozione, chiamata ho. Tutto Chiaro, al costo di 12,99 euro al mese. Tra i vantaggi previsti ci sono il fatto che non ci sono vincoli o costi extra, i minuti e gli SMS delle offerte di ho. Mobile possono essere utilizzati anche negli altri Paesi dell’Unione europea, dove si avranno pure a disposizione 2 Giga di traffico dati.

Cosa cambia con le offerte di Iliad

La differenza più significativa che è presente tra le offerte di Iliad e quelle di ho. Mobile consiste nel fatto che le promozioni Iliad per la telefonia mobile possono essere attivate da tutti i clienti, a prescindere da quello che è il loro operatore di provenienza.

Oltre a questo elemento, che di per sé costituisce un valore aggiunto, le offerte di Iliad sono caratterizzate dalla trasparenza dei prezzi e dall’assenza di costi nascosti o rimodulazioni future: quello che si paga al momento della sottoscrizione resterà il costo effettivo della tariffa per sempre.

Tra le promozioni proposte dall’operatore francese, ne abbiamo:

una pensata per chi è solito utilizzare il telefono unicamente per chiamare, chiamata Iliad Voce;

due dedicate ai clienti che sono alla ricerca di un piano completo, ma che non vogliono spendere in modo eccessivo: si tratta di Giga 40 e Giga 50.

Ecco quali sono le caratteristiche delle tre promozioni, per le quali è previsto un costo di attivazione una tantum pari a 9,99 euro.

Iliad Voce ha un costo di 4,99 euro al mese e comprende:

minuti illimitati in Italia;

SMS illimitati in Italia;

40 Mega in 4G o 4G+;

Minuti e SMS illimitati in Europa;

40 Mega di traffico in Europa.

Iliad Giga 40 ha un costo di 6,99 euro al mese e comprende:

minuti illimitati in Italia;

SMS illimitati in Italia;

40 Giga in 4G o 4G+;

Minuti e SMS illimitati in Europa;

4 Giga di traffico in Europa;

Minuti illimitati verso più di 60 destinazioni estere.

Iliad Giga 50 ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende:

minuti illimitati in Italia;

SMS illimitati in Italia;

50 Giga in 4G o 4G+;

Minuti e SMS illimitati in Europa;

4 Giga di traffico in Europa;

Minuti illimitati verso più di 60 destinazioni estere.

Chi scegliere tra Iliad e ho. Mobile

Per riuscire a capire qual è l’operatore più giusto per le proprie esigenze fra Iliad e ho. Mobile è necessario mettere a fuoco ciò a cui si è maggiormente interessati in una tariffa per la telefonia mobile. Nel caso della velocità di rete, abbiamo visto che Iliad è 5 volte più veloce di ho. Mobile: ad ogni modo si consiglia sempre si effettuare una verifica della copertura di rete prima di procedere con l’attivazione di qualsiasi soluzione tariffaria.

Per quanto riguarda i costi, Iliad parte da una base di 4,99 euro al mese, che però non è adatta per chi avesse bisogno di avere Internet sul cellulare. Ho. Mobile, invece, parte dalla migliore offerta in termini di Giga mensili, che corrispondono a 70, ma che si può sottoscrivere soltanto in portabilità da determinati operatori, fra i quali è presente lo stesso Iliad.

In altri termini, se non si appartenesse a uno degli operatori inclusi nelle offerte operator attack di ho. Mobile, sarebbe più conveniente attivare una promozione Iliad, con la quale avere un piano di tipo all inclusive al costo di 7,99 euro al mese, che con ho. Mobile può essere attivato senza vincoli soltanto al costo di 12,99 euro al mese.

