TIM Young Senza Limiti Special Edition: come funziona la promozione Under 30

Una delle migliori offerte di TIM per gli under 30 ha annunciato una novità importante, da oggi è possibile usare i GB inclusi nel piano TIM Young Senza Limiti anche in 5G e da Maggio ci sarà la possibilità di avere la Special Edition con un prezzo scontato. Ecco come fare per attivare la promozione e il servizio in Edizione speciale con il raddoppio dei GB a disposizione

Gli operatori mobile, come i gestori di telefonia fissa, hanno registrato dei picchi di traffico record e continua ad aumentare il tempo trascorso dagli utenti navigando, chattando e video chiamando i propri amici e parenti. Il lock down ha avuto come effetto un innalzamento importante dei volumi di dati scambiati sia da rete fissa che da rete mobile.

Per i clienti under 30 di TIM arriva una buona notizia a Maggio 2020. Da oggi ci sono delle novità su una delle sue offerte più convenienti, TIM Young Senza Limiti Special Edition. Ecco come funziona questa promozione e quali sono le nuove condizioni per chi attivi questa tariffa.

Come confrontare le migliori promozioni mobile

Per conoscere tutte le offerte mobile di Aprile 2020 e confrontarle con questa promozione di TIM potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento consente di ricercare le tariffe selezionando i parametri che preferite: costo, numero Giga o altri servizi inclusi.

Il raffronto effettuato dal comparatore vi permette di avere in una sola pagina tutte le offerte che corrispondono alle vostre richieste. Nella descrizione non saranno riportati solo i costi del canone ma anche quelli per altri servizi e le principali condizioni contrattuali. In questo modo potrete decidere quale sia la promozione più adatta alle vostre esigenze.

Confronta i migliori piani mobile per under 30

L’offerta TIM Young Senza Limiti Special Edition

Visti i rallentamenti delle reti internet casa può essere utile avere un ampio bundle dati per utilizzare le app, giocare con i propri amici e ascoltare magari la propria musica preferita. Poi durante le lunghe code davanti ai supermercati poter passare tempo online e continuando a leggere mail e ricevere i messaggi può essere un modo per alleggerire l’attesa.

A Maggio 2020 TIM propone il suo piano TIM Young Senza Limiti Special Edition. In questa offerta sono compresi:

minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali

sms senza limiti

15 GB per navigare online (anche in 5G)

Con questa promozione inoltre si potranno usare alcune delle app di messaggistica, social e per ascoltare musica senza intaccare il bundle predefinito. Il costo mensile di questa edizione limitata sarà di 9.99 euro e non sono previsti costi per la sim e l’attivazione del servizio.

Questa offerta potrà essere attivata solo dai clienti che riceveranno la proposta direttamente dall’operatore e comunque sarà limitata solo agli Under 30. La promozione speciale vi potrà essere inviata via Sms o con una notifica sull’app My TIM o sul profilo personale.

Per i clienti che acquistino questa soluzione di TIM in UE si potranno usare i GB dell’offerta e anche i minuti e sms illimitati. Mentre ci si troverà all’estero nei paesi dell’Unione però non si potranno usare le app senza consumare Giga. Con questa particolare formula di TIM Young non sarà possibile l’addebito su carta di credito o domiciliazione del servizio, si potrà scegliere solo l’addebito su credito residuo.

Attiva TIM Young Senza Limiti Special Edition

L’offerta di TIM per gli under 30

Chi ha meno di 30 anni e non abbia accesso alla Special edition potrà comunque attivare la versione classica di TIM Young Senza Limiti. Per questi utenti il costo della tariffa sarà di 14.99 euro e includerà nel canone:

minuti e sms senza limiti

l’opzione Chat & social

il servizio Musica

30 GB per navigare su reti mobili TIM, anche in 5G

Il bundle dati associato a questo piano può essere raddoppiato, quindi si possono avere fino a 60 GB al mese, scegliendo di domiciliare i pagamenti.

I servizi che non consumano Giga

Le app con cui è possibile usare Giga senza limiti sono i social ASKfm, Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest, Tinder, Tumblr, Twitter e Whatsapp e tutti le piattaforme di messaggistica (quindi anche Snapchat, Telegram, Imo, ecc…). Per ascoltare musica e non consumare il bundle di traffico gratuito si possono usare Apple Music, Google Play Music, Spotify, ma anche Deezer, TIMMusic e le app delle principali radio italiane.

Per i nuovi clienti il servizio di TIMMusic nella versione Platinum sarà incluso e gratuito per 6 mesi. Questa formula dà accesso ad un catalogo con 25 milioni di brani, senza pubblicità e con skyip illimitate. Si possono ascoltare i brani anche offline, senza consumare dati e con una qualità audio superiore.

Costi di attivazione

Per chi riceverà il messaggio per attivare l’offerta nella versione Special Edition i costi per la spedizione della sim e l’attivazione della promozione saranno azzerati. Discorso diverso per i clienti che invece possano avere la TIM Young Senza limiti.

Per questi utenti il costo dell’attivazione dell’offerta dipenderà dalla formula di pagamento selezionata in fase di sottoscrizione. Per i clienti che scelgano l’addebito su credito residuo il contributo iniziale sarà di 12 euro, per chi invece opti per la domiciliazione l’attivazione costerà 9 euro.

Gli altri servizi

Con la promozione per gli under 30 sono inclusi dei servizi extra come la Ricarica automatica, Lo sai e Chiama Ora di TIM e la carta TIM Pay. Il primo è un sistema che permette di pianificare la ricarica del saldo della sim.

In genere è un servizio a pagamento ma è abbinato in modo gratuito a questa offerta. Con questa opzione si può associare la carta di credito, la domiciliazione del servizio o il pagamento tramite TIM Pay al proprio numero TIM e programmare il pagamento della quota mensile del canone il giorno prima della scadenza della promozione.

Non si limita solo a questo, si può anche decidere di ricaricare fino a 15 euro in più rispetto al prezzo dell’offerta da rinnovare. In questo periodo chi attivi Ricarica automatica riceve anche 10 GB aggiuntivi per navigare su rete TIM mobile. Per avere Ricarica automatica dovrete attivare il servizio tramite app, sul sito o chiamando il 119.

Per evitare addebiti indesiderati sulla carta o sul conto TIM per i clienti con questa formula di ricarica blocca in automatico i servizi a pagamento offerti da terzi. Per riattivarli dovrete contattare il servizio clienti dell’operatore e chiedere lo sblocco delle operazioni.

TIM Pay, cos’è e come funziona

C’è poi TIM Pay, si tratta di una carta virtuale prepagata che TIM propone ai propri clienti. La possono richiedere gratuitamente gli utenti con un account My TIM purché maggiori di 12 anni. Si attiva dall’app di TIM e permette di scambiare denaro, di fare acquisti online o, per chi richieda anche la carta fisica, di prelevare dagli ATM delle banche convenzionate senza costi di commissione.

La carta TIM Pay ha anche l’IBAN, questo significa che permette all’intestatario di effettuare e ricevere bonifici e può anche essere associata al vostro smartphone per pagare con il cellulare. A chi attivi una TIM Pay e la usi almeno una volta al mese, l’operatore regala 5 euro di bonus e 60 Giga per navigare online.

Infine i servizi Lo Sai e Chiama Ora di TIM. Con queste funzioni è possibile essere informati di chiamate ricevute mentre il cellulare era spento o non c’era rete, mentre si era impegnati in un’altra telefonata e in tutti i casi in cui dovesse essere impossibile raggiungervi.

Il sistema vi consente di ricevere un sms che conterrà il numero che ha provato a contattarvi e le informazioni su ora e data del tentativo. Lo Sai è un servizio che funzionerà anche quando sarete all’estero e il costo di questa opzione è incluso nel canone di TIM Young Senza Limiti.

Chiama Ora è invece un servizio che consente a voi di sapere quando il numero che avete provato a contattare ma che era indisponibile torna raggiungibile. Anche in questo caso riceverete un sms che vi informerà che il contatto può essere richiamato. Oppure, se lo avete attivato, potrete usare il servizio di richiamata automatica.

Per richiedere la seconda alternativa dovrete semplicemente selezionare questa opzione ascoltando il messaggio automatico che partirà chiamando un contatto occupato. Dovrete però attendere in linea e quando il vostro amico o la persona che cercate si libererà il vostro telefono squillerà. Rispondendo a questa chiamata avvierete una telefonata al contatto desiderato.

Le condizioni di uso personale

Nel contratto di queste offerte Senza limiti viene specificato che gli utenti dovranno rispettare i vincoli imposti dalla Condizioni generali di contratto per l’uso personale delle promozioni. In queste clausole vengono specificati i parametri per cui TIM ritiene che il cliente faccia un uso corretto delle offerte con bundle illimitati e sono:

traffico giornaliero in uscita non deve superare i 160 minuti e/o 200 Sms

traffico mensile in uscita deve essere pari o inferiora a 1250 minuti e/o 2000 Sms

in un solo giorno il traffico in uscita verso la rete mobile TIM non deve superare dell’80% il traffico giornaliero totale in uscita

infine, il rapporto tra le chiamate e gli sms inviati in un giorno e il traffico voce e Sms ricevuto nella stessa giornata non deve essere superiore a 4

Se si sforano 3 di questi vincoli l’operatore potrà sospendere l’offerta attivata sul vostro numero.