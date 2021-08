TIM Super Fibra in sconto a 19,90 euro al mese con la promo Limited Edition

Prende il via oggi una nuova offerta "Limited Edition" dedicata a TIM Super Fibra. I nuovi clienti che sceglieranno TIM come operatore per la connessione Internet di casa, infatti, potranno sfruttare una promozione davvero imperdibile. Il provider, infatti, propone uno sconto sul canone dell'abbonamento per i primi 6 mesi. Grazie all'offerta in corso, TIM Super Fibra sarà disponibile a partire da 19,90 euro al mese e con diverse opzioni per personalizzare l'abbonamento in base alle proprie reali esigenze. Ecco i dettagli della promozione: