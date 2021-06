TIM iPhone: le offerte di Giugno 2021 per avere smartphone Apple a rate

Le offerte Tim iPhone permettono di acquistare a rate tutti i migliori modelli di smartphone Apple ma solo per chi è già cliente del gestore per la rete fissa

Apple prepara il prossimo settembre il lancio di un nuovo modello di smartphone ma nel frattempo è disponibile sul mercato iPhone 12. Questo particolare modello segna un piccolo spartiacque per quanto riguarda il colosso di Cupertino per diversi motivi. iPhone 12 è stato infatti il primo a disporre di uno schermo OLED su tutte le varianti (base, Mini e Pro) e ad utilizzare il processore proprietario A14 Bionic, che grazie all’intelligenza artificiale garantisce una superiore potenza di calcolo.

Le novità non finiscono qui. Tutti i modelli sono abilitati alla navigazione in 5G e la versione Pro è la prima a offrire una tripla fotocamera posteriore con grandangolo, autofocus e sensore LiDAR (solo Pro Max) per foto ancora più intriganti grazie a un sistema di rilevamento dello spazio circostante. Il sistema di autenticazione facciale 3D chiamato Face ID è stato poi ulteriormente migliorato per renderlo ancora più sicuro.

Apple comunque permette di scegliere anche tra altri modelli altrettanto avanzati dal punto di vista delle caratteristiche tecniche ma dal costo più abbordabile. Si parla ad esempio di iPhone SE aggiornato alla versione 2020 o del meno recente iPhone 11.

Con le offerte Tim iPhone si può acquistare al giusto prezzo uno dei migliori prodotti di telefonia mobile sul mercato, anche a rate e senza anticipo. Per avere questi vantaggi, però, è necessario che ci siano determinate condizioni.

Tim iPhone: le offerte di giugno con pagamento a rate

Tim permette di acquistare iPhone con pagamento in un’unica soluzione anche senza registrarsi su MyTim. Per le offerte Tim iPhone con pagamento a rate, invece, è necessario sottoscrivere contestualmente un piano di telefonia mobile ed essere già clienti dell’operatore per la linea fissa.

Tim dispone di un’ampissima scelta di tariffe ma dato che iPhone 12 è il primo con supporto 5G nativo è forse consigliabile scegliere le nuove offerte della famiglia Tim Super, che permettono di avere anche Gigabyte illimitati e navigazione alla massima velocità disponibile dalla rete dell’operatore. L’opzione 5G On può comunque essere acquistata anche per altre tariffe al costo di 5 euro al mese.

Tim attualmente offre copertura 5G in alcune aree delle città di Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Brescia, Verona, Ferrara, Benevento oltre ad alcune località turistiche come Cortina, Sanremo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere e Courmayeur.

Le offerte Tim iPhone sono oggi particolarmente convenienti soprattutto per chi desidera iPhone 12 Mini, disponibile con uno sconto fino a 200 euro entro il 13/6/21.

Acquistando iPhone SE è inclusa per 3 mesi la piattaforma per la sicurezza online Tim Safe Web Plus. Il servizio prevede sistemi di sicurezza avanzati per la protezione da virus, malware e siti potenzialmente pericolosi con report mensili sulle minacce bloccate. Il Parental Control consente di proteggere i minori e limitare l’utilizzo di Internet per evitare che ne abusino.

Per tutti i modelli, invece, la navigazione 5G è gratuita per 3 mesi, poi 5 euro al mese solo in caso di rinnovo.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Tim Super 4G illimitati 50 GB (25 GB con addebito su credito residuo) 14,99 euro gratuita 25 euro TIMMUSIC incluso Tim Super 5G illimitati 100 GB fino a 2 Gbps in 5G (50 GB con addebito su credito residuo) – 13 GB in roaming in Ue 19,99 euro 9 euro (19 euro già clienti TIM) gratuita Prima Classe (accesso privilegiato a 119 e Giga First Class), Tim MultiSIM (per condividere connessione con altri dispositivi), TIMMUSIC incluso Tim Super Unlimited 5G illimitati (250 minuti e 250 SMS in roaming in Ue, USA e Canada + 250 minuti verso Svizzera e Monaco) illimitati fino a 2 Gbps in 5G (24 GB in roaming in Ue e 3 GB verso verso Svizzera, Monaco, USA e Canada) 39,99 euro gratuita gratuita Prima Classe (accesso privilegiato a 119 e Giga First Class), Tim MultiSIM (per condividere connessione con altri dispositivi), TIMMUSIC incluso

In tutti i piani è anche incluso il servizio Giga di scorta. Quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano, in assenza di un’altra opzione dati, è possibile continuare a navigare fino a 1 GB al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB per un importo massimo di 9,50 euro. L’utente riceverà un SMS quando il traffico sta per esaurirsi.

Confronta le offerte di Tim »

I modelli disponibili con pagamento in un’unica soluzione sono i seguenti:

Modello Prezzo in un’unica soluzione iPhone 12 da 64 GB 889,90 euro iPhone 12 da 128 GB 939,90 euro iPhone 12 da 256 GB 1059,90 euro iPhone 12 Pro da 128 GB 1199,90 euro iPhone 12 Pro da 256 GB 1319,90 euro iPhone 12 Pro Max da 128 GB 1299,90 euro iPhone 12 Pro Max da 256 GB 1419,90 euro iPhone 12 Mini da 64 GB 649,90 euro iPhone 12 Mini da 256 GB 829,90 euro iPhone SE da 64 GB 479,90 euro iPhone 11 da 64 GB 719,90 euro iPhone 11 da 128 GB 769,90 euro

iPhone11, iPhone 12 e iPhone 12 Mini sono disponibili nei colori: bianco, RED, blu, verde, viola e nero

e sono disponibili nei colori: bianco, RED, blu, verde, viola e nero iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max sono disponibili nei colori: grafite, argento, oro e blu pacifico

Annunci Google

Per proteggere lo smartphone si possono attivare servizi ad hoc come Sempre Sicuro Display e Tim Go Safe, che assicurano il telefono contro la rottura dello schermo o danni accidentali.

Tim permette di pagare nelle seguenti modalità:

carta di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners)

PayPal

TIMpersonal

contrassegno alla consegna

credito residuo (solo opzioni tariffarie per la linea mobile)

rateizzazione senza interessi su bolletta della linea di casa

Inoltre, è possibile abilitare e modificare l’addebito automatico della fattura Tim della linea di casa, su conto corrente bancario (RID Bancario). La consegna è gratuita ed è possibile monitorare lo stato del proprio ordine tramite un apposito servizio di tracking dalle sezioni MyTim Fisso o MyTim Mobile. Gli smartphone vengono consegnati dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Il tempo medio di consegna è tra i 3 e gli 8 giorni lavorativi, a partire dalla data di richiesta online.

Per poter accedere alle offerte Tim iPhone con pagamento a rate bisogna quindi essere clienti dell’operatore anche per la linea fissa. E’ possibile scegliere, a seconda della copertura disponibile, tra diverse tecnologie di connessione. La più performante è la fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home), che permette di navigare fino a 1 Gigabit al secondo. Per verificare a copertura potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento su SOStariffe.it.

In alternativa sono disponibili anche la fibra ottica mista rame o FTTN (Fiber to the Node), ADSL o FWA (Fixed Wireless Access).

Essere clienti Tim per mobile e fisso permette anche di attivare Tim Unica ed ottenere gratis ogni mese Gigabyte illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM) e anche un abbonamento a Disney+ per 6 mesi. Fino al 30/9/21 è incluso anche Tim myHealth per avere una polizza assicurativa con assistenza medica h24 senza alcun rinnovo. L’offerta prevede:

Centrale operativa disponibile h24 al numero verde 800 070 738 (06 42115288 dall’estero) fornendo il nominativo della persona che ha aderito alla polizza

Teleconsultazione con un medico in videochiamata

Invio di un medico o ambulanza in caso di necessità ovunque in Italia

Rilascio ricette e consegna farmaci

Assistenza professionale a domicilio da parte di infermiere, collaboratore domestico, fisioterapista, baby sitter, dog sitter o autista

Il pagamento di tutte le linee, mobili e fisse, avviene direttamente con domiciliazione in bolletta grazie a Tim Ricarica Automatica.

Tim Super Fibra Offerta Completa

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

L’offerta è disponibile gratuitamente per i primi 2 mesi, poi 29,90 euro al mese per i nuovi clienti entro il 13/6/21. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

All’offerta è possibile aggiungere il noleggio del TIMVISION Box al costo di 3 euro al mese. Il decoder è necessario per accedere ai contenuti di TIMVISION nel caso in cui l’apposita app non sia compatibile con la smart TV. Il software è disponibile per Smart TV Samsung (modelli del 2014 e successivi), Smart TV LG con sistema operativo WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android.

Il pacchetto Mondo Intrattenimento permette di avere Disney+, TIMVISION Plus e un piano standard di Netflix al prezzo di 14 euro al mese. Il TIMVISION Box è incluso fino al mantenimento dell’offerta, poi 3 euro al mese se non disattivato.

Disney+ è disponibile anche in modalità Limited Edition a 4,99 euro al mese fino al 21/10/21, poi 7,99 euro al mese. La promozione è disponibile per attivazione della linea fissa entro il 26/6/21.

Attiva Tim Super Fibra »

I clienti Tim per la linea fissa e mobile possono quindi acquistare a rate i seguenti modelli di iPhone senza anticipo:

Modello Rate (vincolo di 30 mesi) iPhone 12 Pro da 128 GB 40 euro al mese iPhone 12 Mini da 128 GB 28 euro al mese iPhone SE da 128 GB 17 euro al mese

In caso di recesso anticipato, l’utente sarà tenuto a a corrispondere all’operatore tutte le rate eventualmente residue in un’unica soluzione o continuando la rateizzazione e mantenendo lo stesso metodo di pagamento scelto in precedenza.