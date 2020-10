TIM FWA Ricaricabile: come funziona l'offerta

Una delle soluzioni più interessanti del settore delle offerte Internet casa è, senza dubbio, TIM FWA Ricaricabile. Si tratta di un'offerta che sfrutta una connessione Internet wireless senza limiti per la propria abitazione e che, a differenza della stragrande maggioranza delle tariffe presenti sul mercato, non prevede vincoli d'abbonamento. Ecco come funziona TIM FWA Ricaricabile.

TIM FWA Ricaricabile è la nuova soluzione tariffaria di TIM che permette di attivare una connessione Internet casa senza limiti di tempo e volume di traffico e, soprattutto, senza i vincoli di un abbonamento. Si tratta di una soluzione ideale per chi ha bisogno di una connessione Internet fisso per un determinato periodo di tempo o anche per avere Internet per la seconda casa senza dover attivare un abbonamento mensile, pagando quindi solo per i periodi in cui si usa la connessione.

Quest’offerta di TIM sfrutta la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) per realizzare la connessione ad Internet. Si tratta della più moderna evoluzione delle connessioni Internet wireless per la casa ed un’alternativa ideale per tutti gli utenti che non sono raggiunti dalle tecnologie che prevedono un collegamento ad alta velocità tramite rete fisica come la fibra FTTH (Fiber to the Home) o fibra mista rame FTTC (Fiber to the Cabinet.

Ecco come funziona l’offerta TIM FWA Ricaricabile:

Connessione ad Internet tramite FWA

TIM FWA Ricaricabile è una soluzione che permette di accedere ad una connessione Internet senza limiti per la propria casa senza dover sottoscrivere un abbonamento di lunga durata, utilizzando una struttura “ricaricabile” simile a quella che caratterizza le offerte di telefonia mobile. Per l’accesso ad Internet viene utilizzata una connessione Internet wireless di tipo FWA (Fixed Wireless Access).

Il termine FWA viene utilizzato per indicare svariate tecnologie per l’accesso ad Internet in modalità wireless. Seguendo la nomenclatura prevista dall’Agcom, si tratta di una connessione del tipo “fibra mista radio”. Il collegamento alla rete avviene inizialmente in modalità wireless e poi via cavo.

Si tratta di una soluzione differente, quindi, rispetto alle connessioni “fibra mista rame” in cui il tratto della rete tra l’abitazione dell’utente e l’armadio stradale viene realizzato in rame e, successivamente, la connessione avviene in fibra.

In questo caso, infatti, l’abitazione dell’utente è collegata all’armadio stradale tramite una connessione wireless (spesso realizzata con l’ausilio di un’antenna da installare nell’abitazione stessa). Successivamente, l’armadio stradale sarà collegato alla rete tramite fibra ottica.

La connessione Internet garantita da TIM FWA Ricaricabile presenta le seguenti caratteristiche:

è illimitata ; non sono previsti limiti di tempo e volume di connessione e non è prevista la riduzione della velocità in download e upload superato un certo quantitativo di traffico dati

; non sono previsti limiti di tempo e volume di connessione e non è prevista la riduzione della velocità in download e upload superato un certo quantitativo di traffico dati presenta una velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload

Costi e pacchetti disponibili

TIM FWA Ricaricabile presenta una struttura innovativa per il settore delle offerte Internet casa, solitamente caratterizzato da abbonamenti di lunga durata con vincoli, costi nascosti (rate di attivazione e modem Wi-Fi incluse nel canone) e costi di disattivazione (pari al massimo all’importo di un canone mensile).

Chi sceglie TIM FWA Ricaricabile potrà contare su di un accesso ad Internet per il periodo di cui ha bisogno. L’operatore, infatti, ha predisposto un sistema di ricariche che consente di rendere attiva la connessione esclusivamente nei giorni in cui si prevede di utilizzarla.

L’attivazione dell’offerta presenta un costo di 99 Euro una tantum ed include:

90 giorni di connessione Internet

Il modem FWA con supporto Wi-Fi e SIM FWA necessaria per la connessione

Terminato il periodo di 90 giorni di connessione inclusi con l’attivazione di TIM FWA Ricaricabile, l’accesso ad Internet sarà bloccato. L’utente potrà riattivarlo, in base alle proprie esigenze, grazie ad un sistema di ricariche che permettono l’attivazione della rete per un numero preciso di giorni. Le opzioni a disposizione di chi sceglie TIM FWA Ricaricabile sono:

30 giorni di Internet al costo di 27,90 Euro

di Internet al costo di 90 giorni di Internet al costo di 78,90 Euro (pari a 26,30 Euro per 30 giorni)

di Internet al costo di (pari a 26,30 Euro per 30 giorni) 360 giorni di Internet al costo di 240,90 Euro (pari a 20,075 Euro per 30 giorni)

In base alle proprie esigenze, il cliente che attiva TIM FWA Ricaricabile, terminato il primo periodo di 90 giorni di connessione, potrà decidere di riattivare l’accesso ad Internet scegliendo una delle tre opzioni previste dall’offerta a fronte del pagamento dell’importo richiesto che dovrà essere effettuato in un’unica soluzione al momento dell’acquisto della ricarica.

I clienti che scelgono TIM FWA Ricaricabile possono acquistare una ricarica in completa autonomia. L’acquisto può essere effettuato:

tramite l’ App My TIM disponibile su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad

disponibile su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad tramite l’area clienti My TIM del sito dell’operatore

In entrambi i casi, è necessario completare prima la registrazione ed effettuare poi l’accesso con il proprio account che dovrà essere collegato all’offerta TIM FWA Ricaricabile. L’acquisto della ricarica avviene come un qualsiasi acquisto online, utilizzando una carta di credito, di debito o una prepagata appartenente ai principali circuiti (VISA, Mastercard, American Express, Diners).

L’attivazione della ricarica è rapida. Una volta completato l’acquisto (tramite App My TIM o area clienti My TIM), la connessione sarà attivata non oltre un paio d’ore dopo la richiesta. L’utente verrà avvisato tramite un SMS dell’attivazione della ricarica e della possibilità di utilizzare la connessione. Sarà poi possibile navigare fino alle 23:59 dell’ultimo giorno previsto dalla ricarica acquistata.

Alcune FAQ su TIM FWA Ricaricabile

Presentando caratteristiche quasi uniche nel panorama delle offerte Internet casa, TIM FWA Ricaricabile può generare qualche dubbio, in particolare in merito al funzionamento dell’offerta. Ecco alcune FAQ su questa soluzione ricaricabile proposte da TIM:

per l’attivazione dell’offerta è necessario verificare la copertura del servizio all’indirizzo dove verrà poi attivata la connessione

non sono previsti costi di alcun tipo oltre al contributo iniziale una tantum di 99 Euro ed alle eventuali ricariche; l’offerta non prevede costi fissi e costi di disattivazione

non c’è alcun obbligo di dover effettuare una ricarica non si ha la necessità di utilizzare la connessione; dopo 12 mesi consecutivi dal termine dell’ultima ricarica, la linea sarà cessata in automatico e il cliente dovrà attivarne una nuova (al costo iniziale previsto dall’operatore) per poter tornare ad utilizzare l’offerta

per controllare se la ricarica è attiva e il suo periodo di scadenza è possibile accedere all’app My TIM, all’area clienti My TIM del sito oppure chiamare al 187

il Modem FWA e la SIM FWA abbinata sono utilizzabili esclusivamente all’indirizzo per cui è stata attivata l’offerta; il modem non è quindi “trasportabile”

Quando conviene puntare su TIM FWA Ricaricabile

Il mercato delle offerte Internet casa presenta poche soluzioni che seguono le stesse caratteristiche di TIM FWA Ricaricabile. La possibilità di poter contare su di una connessione Internet illimitata senza dover sottoscrivere un abbonamento può tornare utile a tantissimi utenti.

È consigliabile puntare su TIM FWA Ricaricabile, in sostituzione delle tante offerte Internet casa “tradizionali” in abbonamento, quando:

si ha bisogno di una connessione Internet senza limiti per la seconda casa che verrà utilizzata solo per brevi periodi e non in modo costante durante tutto l’anno rendendo, quindi, sconveniente attivare un abbonamento vincolante

che verrà utilizzata solo per brevi periodi e non in modo costante durante tutto l’anno rendendo, quindi, sconveniente attivare un abbonamento vincolante si ha bisogno di una connessione illimitata in una casa “temporanea”, ad esempio un appartamento fittato con brevi periodi (3 o 6 mesi) e non si vuole attivare un abbonamento a lungo termine vincolante

TIM FWA Ricaricabile è anche un’ottima soluzione per “testare” la tecnologia FWA. Tale tecnologia è la principale alternativa per poter sfruttare una connessione illimitata quando non si è raggiunti dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC. I clienti che attivano TIM FWA Ricaricabile hanno la possibilità, in un secondo momento, di passare alla versione in abbonamento dell’offerta, TIM Super FWA.

TIM Super FWA: l’offerta Internet wireless in abbonamento

La gamma di offerte Internet wireless di TIM include, oltre a TIM FWA Ricaricabile, anche TIM Super FWA, soluzione in abbonamento che rappresenta un’alternativa concreta all’obsoleta ADSL per tutti gli utenti che non sono raggiunti dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista rame FTTC.

TIM Super FWA presenta le seguenti caratteristiche:

connessione FWA senza limiti di tempo o volume di traffico; la velocità massima è di 30 Mega in download e 3 Mega in upload; non sono previste limitazioni alla velocità di connessione una volta superato un certo quantitativo di traffico dati

di tempo o volume di traffico; la velocità massima è di 30 Mega in download e 3 Mega in upload; non sono previste limitazioni alla velocità di connessione una volta superato un certo quantitativo di traffico dati linea telefonica fissa con chiamate a consumo (per le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali è previsto un costo extra di 2 Euro al mese)

con chiamate a consumo (per le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali è previsto un costo extra di 2 Euro al mese) TIM Unica: Giga illimitati senza costi aggiuntivi per i clienti TIM mobile che portano il costo della propria offerta all’interno del Conto TIM; è possibile abbinare sino ad un massimo di 6 SIM TIM ad una linea telefonica ed avere su tutte le SIM Giga illimitati

TIM Super FWA presenta un costo di 24,90 Euro al mese (con domiciliazione) ed un contributo di attivazione di 10 Euro al mese per 24 mesi (8 Euro al mese per 24 mesi per i già clienti TIM) che è già incluso nel canone mensile. In base alla copertura (la verifica va effettuata prima di richiedere l’attivazione), l’abbonamento include il Modem indoor auto-installante o il Modem outdoor che necessita dell’installazione da parte di un tecnico TIM (l’intervento ha un costo di 99 Euro rateizzato in 24 rate da 4,13 Euro al mese).

Verifica la copertura ed attiva TIM Super FWA »

