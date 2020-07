Tariffe telefoniche mobile e fisso: le offerte di luglio 2020

Nei cataloghi degli operatori, oltre alle promozioni internet casa con telefono fisso e a quella mobile, sono stati introdotti dei piani che propongono tariffe fisso e mobile. Ecco le migliori offerte di Luglio 2020 per avere entrambi i servizi, i costi e le condizioni dei maggiori gestori

Ricordarsi di rinnovare l’offerta della ricaricabile del cellulare e pagare la bolletta del telefono di casa sono delle incombenze che si aggiungono a mille altre scadenze che gli utenti devono ricordarsi di rispettare in un mese. Per semplificarvi la vita potreste scegliere un’offerta combinata fisso e mobile, in questo modo avreste entrambi i conti in una sola fattura.

Non tutti gli operatori hanno tra le proprie promozioni delle soluzioni integrate di questo tipo. A Luglio 2020 solo Fastweb Vodafone hanno dei piani del genere già preconfezionati. In questa guida quindi abbiamo anche analizzato le migliori offerte mobile e le tariffe internet casa più convenienti separatamente, così potrete farvi un’idea di quale combinazione vi farà risparmiare di più.

Scopri le offerte mobile e fisso di Luglio

I piani mobile e fisso

L’offerta al momento più conveniente per avere sia il servizio di telefonia fissa che mobile in un unico abbonamento è Fastweb Casa e Mobile, è una promozione con un canone da 34,90 euro al mese. Attivando questa tariffa di Fastweb i clienti avranno ogni mese:

internet illimitato alla massima velocità (si potrà scegliere se acquistare i servizi in fibra ottica o ADSL)

sim con minuti illimitati verso i numeri nazionali, 50 GB per navigare in 4G, 100 sms a 8,95 euro

Il costo mensile della componente internet casa di questo piano è scontata, da 29,95 euro a 25,95 euro al mese, e offre ai clienti:

attivazione

modem FastGate

chiamate verso i numeri nazionali senza limiti

servizio WOW Fi per collegarsi alle reti fisse Fastweb anche fuori casa

WOW Space, cloud illimitato in promo per un anno

assistenza My Fastweb

Attiva Fastweb Casa e Mobile e ottieni uno sconto sul canone

La promo di Vodafone

Anche Vodafone ha nel suo catalogo di offerte un piano per avere la connessione domestica, il servizio di telefonia fissa e mobile in un’unico abbonamento. La promozione dell’operatore britannico è la Giga Family Infinito Edition, per i nuovi clienti sarà possibile attivare questa tariffa a 39,90 euro al mese.

Il piano internet include:

internet senza limiti

Wi-Fi optimizer per massimizzare le performance di rete

Vodafone Ready con la Vodafone Station

chiamate senza limiti verso fissi e mobili nazionali

attivazione della Vodafone Tv gratis (solo per clienti fibra, per gli altri utenti 2 euro al mese per 4 anni)

una sim con 30 GB per navigare da dispositivi mobile

6 mesi di Amazon Prime gratis

costi di attivazione dell’offerta

All’offerta Internet Unlimited del gestore si aggiunge una tariffa per il vostro smartphone, ecco in dettaglio cosa comprende la parte mobile di questa promozione:

minuti illimitati per chiamare fissi e mobili nazionali

sms senza limiti

Giga illimitati (velocità massima limitata a 10 Mbit/s)

Scopri come acquistare Giga Family Infinito

Come trovare le tariffe per risparmiare

Al momento queste sono le migliori tariffe fisso e mobile di Luglio 2020, se i piani integrati di questi gestori sono troppo costosi potete sempre attivare due offerte distinte. Utilizzate il comparatore di SosTariffe.it, vi basterà cliccare sul bottone qui in basso, questo tool vi permetterà di individuare le offerte mobile e quelle per il fisso più convenienti del mese.

Lo strumento analizzerà tutti i piani attivabili e vi restituirà i risultati della ricerca indicandovi una classifica delle offerte in base al costo del canone. Potrete anche personalizzare l’analisi indicando delle caratteristiche particolari che vorreste che le tariffe avessero: traffico voce incluso, sms o un preciso bundle dati. Potrete anche indicare il vostro attuale fornitore di servizi, in questo modo l’algoritmo vi mostrerà solo le promozioni speciali riservate a voi dai gestori.

Trova le promozioni casa e mobile più vantaggiose

Le offerte per lo smartphone

Ecco quali sono i 5 migliori piani mobile tra cui scegliere per risparmiare a Luglio:

Very Mobile a 4,99 euro

Kena Flash a 5,99 euro

Ho. mobile a 5,99 euro

Iliad Giga 50 a 7,99 euro

Fastweb Mobile a 8,95 euro

1. Very Mobile a 4,99 euro

Questa promozione può essere attivata da chi acquisti una sim Very o da chi chieda la portabilità da uno dei principali MVNO (Iliad, PosteMobile, Linkem, Optima, ecc.). A fronte di un canone di circa 5 euro gli utenti avranno ogni mese:

minuti e sms senza limiti

30 GB (velocità massima di connessione 30 Mbit/s)

2,4 GB in UE

Attiva la promozione Very Mobile a 4,99 euro

Se volete ottenere più Giga dalla nuova offerta mobile potrete anche decidere di scegliere il piano Very a 7,99 euro che include 100 GB. Per i clienti che chiedono il passaggio da un operatore virtuale verso Very l’offerta con il bundle Giga più ampio costerà solo 6,99 euro al mese.

Per chi attivi le offerte di questo gestore online sarà richiesto un contributo di 5 euro, per chi invece si rechi nei negozi o chiami il centralino di Very le spese di attivazione saranno di 9,99 euro.

2. Kena Flash a 5,99 euro

Annunci Google

Primo mese in offerta per chi scelga Kena Flash, il canone mensile adottando questa tariffa sarà di 5,99 euro. Saranno compresi nella promozione:

minuti illimitati verso numeri nazionali

sms senza limiti

70 GB in 4 G (di cui 3 GB da usare in UE)

Questo piano può essere attivato dai clienti che chiedano la portabilità da uno dei principali MVNO presenti in Italia (Ho., PosteMobile, Lycamobile, et al.) e da Iliad.

Scopri come avere Kena Flash

Anche Kena ha un altro piano da 11,99 euro, attivabili solo da chi acquisti una sim con numero Kena, con un bundle Giga più ampio. L’offerta include però solo 10 minuti di chiamate e traffico voce senza scatto alla risposta, 10 sms e 100 GB di traffico dati.

3. Ho. mobile a 5,99 euro

Chi abbia un numero Iliad, Fastweb, Coop Voce o di un altro gestore virtuale e decida di passare a Ho. potrà attivare questa offerta. Nel canone mensile di 5,99 euro sono compresi:

minuti illimitati verso i numeri nazionali

sms senza limiti

70 GB in 4G (2,9 GB in UE)

L’operatore fornisce anche una serie di servizi gratis ai propri clienti, ad esempio sono attive le funzioni ho. chiamato, avviso e trasferimento di chiamata.

Attiva la migliore tariffa ho. mobile

4. Iliad Giga 50 a 7,99 euro

Il gestore francese offre a tutti i clienti che lo scelgano, sia attivando una nuova sim sia chiedendo la portabilità del loro vecchio numero, lo stesso piano. Iliad nella sua offerta comprende:

50 GB per navigare in 4G

4 GB da utilizzare all’estero

minuti illimitati sia verso numeri nazionali che verso 60 destinazioni estere

sms senza limiti

costi di attivazione 9,99 euro

In ogni offerta di questo gestore sono anche inclusi i servizi di segreteria telefonica, di controllo del credito e gli avvisi di chiamata quando non si è raggiungibili.

Scopri come può essere tua Giga 50

5. Fastweb Mobile a 8,95 euro

L’offerta mobile di Fastweb è la stessa descritta nel piano combinato fisso e mobile. Ai clienti che acquistino questo pacchetto online vengono azzerati i costi per la consegna della sim e per l’attivazione dell’offerta, spese che in genere ammontano a 15 euro.

Le migliori offerte fisso del mese

Per avere un termine di paragone anche tra le proposte internet casa e per capire quanto costerebbe attivare separatamene la migliore promozione mobile e il piano fisso più conveniente, ecco quali sono le tariffe di telefonia fissa del mese:

Super Fibra Unlimited

TIM Super Fibra

Ci concentriamo solo su questi due piani dato che abbiamo già analizzato i costi e le condizioni dei piani Fastweb e Vodafone.

1. Super Fibra Unlimited

L’offerta di WindTre è la più economica di Luglio, il canone proposto da questo gestore è di 26,98 euro al mese. Il costo è fisso e comprende:

attivazione

modem (5,99 euro al mese per 48 mesi)

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

assistenza

Giga illimitati sul vostro numero WindTre e su altre 2 sim familiari

Il gestore pone un vincolo minimo di permanenza di 2 anni, se decidete per qualunque motivo di disdire il contratto prima dovrete pagare le rimanenti rate per saldare il costo del modem e versare una mensilità extra come penale.

Attiva Super Fibra Unlimited

2. Super Fibra di TIM

La proposta di abbonamento di TIM è di 29,90 euro al mese, la rete di questo gestore è una delle migliori attive in Italia. L’operatore inoltre offre uno dei servizi di assistenza e di intervento in caso di guasti e malfunzionamenti più efficiente del settore.

Sono compresi nel canone di Super Fibra:

modem TIM HUB con garanzia illimitata

attivazione

internet senza limiti

chiamate verso i numeri nazionali senza limiti

abbonamento a Disney + gratis per 6 mesi

TIMVision, streaming tv gratuita

Scopri la Super Fibra di TIM

Questo è il quadro delle principali proposte di offerte sia per mobile che per fisso. Dipenderà da voi capire qual sarà la combinazione più adatta alle vostre esigenze, sia economiche che rispetto ai servizi.

Stando alle offerte mostrate dal comparatore di SosTariffe.it, la combinazione più economica che potreste attivare sarebbe: Very Mobile da 4,99 euro e Super Fibra di WindTre a 26,98 euro, il costo complessivo dei due abbonamenti vi porterebbe a spendere 31,97 euro al mese.

Annunci Google