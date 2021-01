Tariffe a fasce orarie di Enel Energia: le offerte del mese

Una guida completa alle attuali migliori promozioni di Enel Energia. A Gennaio ci sono soluzioni monoraria e bioraria dedicate ai nuovi clienti del libero mercato o a chi è in cerca di un'offerta più conveniente. Ecco quali sono le tariffe luce e gas per chi sceglie questo gestore e quali altri servizi sono disponibili per gli utenti Enel

Attivare una promozione bioraria o monoraria? Questa è una delle domande da porsi quando si valuta di cambiare la propria offerta luce e gas. Gli utenti possono valutare questo aspetto delle tariffe solo conoscendo molto bene le abitudini della famiglia. Le caratteristiche dei piani a fasce orarie infatti sono la suddivisione della giornata in 2 o più periodi e dell’applicazione di un costo delle materie prime diverso.

Per essere più precisi, chi sceglie un’offerta monoraria è una persona che trascorre gran parte della giornata in casa e che utilizza gli elettrodomestici anche nelle fasce orarie di maggior consumo (la mattina e durante la settimana). Di contro, gli utenti che optano per una promozione bioraria sono coloro i quali concentrano le faccende domestiche (quindi anche l’uso di lavastoviglie, lavatrice, ecc…) nelle ore serali e nei weekend.

Ci sono poi anche le offerte triorarie, in questo caso i prezzi applicati ai consumi sono 3 e la fascia oraria più conveniente per utilizzare l’energia elettrica è quella notturna, oltre ai weekend. Le fasce orarie in vigore con le offerte di Enel sono:

F1: dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì

F2/3: dalle 19 alle 8 dal lunedì al venerdì, sabato e domenica tutto il giorno e nei festivi

Libero mercato, le migliori promozioni luce e gas

Per passare alle tariffe Enel Energia per il libero mercato l’utente ha bisogno solo di un documento di identità, del codice fiscale e di una vecchia bolletta. Ma come si fa a scegliere una nuova promozione luce e gas? Si confrontano le offerte e si legge con attenzione la propria bolletta. Per attivare un piano che sia realmente conveniente è infatti importante che il cliente conosca bene le abitudini di consumo della famiglia, in questo modo potrà capire se nel suo caso è più adatta una promozione bioraria o monoraria.

Ci sono però anche altri elementi che possono incidere sulla scelta. Le tariffe dual fuel sono in genere più economiche e si può pagare un’unica bolletta sia per il servizio luce che per quello gas. Si devono inoltre considerare bene i bonus offerti per le nuove attivazioni. Questa può sembrare un’affermazione banale ma in molti sottovalutano o sopravvalutano questo aspetto.

Se si utilizza il comparatore di SOStariffe.it diventa invece chiaro quanto un’offerta possa essere conveniente. Per chi non conoscesse questo nostro strumento, si tratta di un sistema automatico di analisi delle promozioni luce e gas che restituisce uno schema sintetico delle condizioni contrattuali ed economiche, calcola una stima delle bollette in base ai consumi dichiarati e alle offerte applicati dal gestore.

Uno degli elementi che influenza maggiormente le bollette è il costo della materia prima. In media pesa intorno al 40% delle fatture energia e al 35/36% delle bollette del gas. L’analisi delle offerte mostra come a volte promozioni con un prezzo di luce e gas maggiore di altre siano in realtà poi più convenienti proprio grazie agli sconti applicati per i nuovi clienti.

Scopri le offerte di Enel Energia »

Passare ad Enel Energia

Con il servizio di Maggiori tutele una famiglia di tre persone che utilizza forno, frigo, lavatrice e lavastoviglie spende 566 euro circa stimando un consumo energetico 2900 kWh. Se la famiglia decide di passare al libero mercato, ecco quali sono le migliori offerte Enel Energia.

1. Sempre con Te

Il piano Sempre conTe è una promozione ad energia verde, si tratta di una tariffa bioraria che applica i seguenti prezzi della materia prima:

F1 0,0634o euro/kWh

F2/3 0,04340 euro/kWh

Questa offerta è riservata solo ai clienti che effettuino il passaggio dal mercato a Maggiori tutele a quello libero.

Attiva Sempre con Te »

2. Valore Luce Plus

Valore Luce Plus è una offerta destinata agli utenti che abbiano un profilo di alto consumo ed è un piano monorario. Il costo della materia prima applicato ai consumi degli utenti che scelgono questa promozione è 0,04660 euro/kWh. Come plus per chi sceglie questa tariffa Enel offre la possibilità di aumentare la potenza del contatore senza pagare oneri commerciali.

Scopri la promozione Valore Luce Plus »

3. e-light

La terza proposta di Enel è e-light, piano monorario a prezzo bloccato per 1 anno. Il costo dell’energia offerto a Gennaio è 0,05800 euro/kWh. La stessa promozione è disponibile anche per chi è in cerca di un pacchetto biorario, chi sceglie questa formula pagherà l’energia consuma in F1 0,07140 euro/kWh e in F2/3 0,0514 euro/kWh.

Attiva il piano e-light più adatto a te »

4. Luce 30

La soluzione Luce 30 è un’altra promozione monoraria a prezzo fisso per 1 anno. Chi attiva questa tariffa vedrà applicato ai propri consumi uno sconto speciale del 30% sul costo della materia prima. Per questo mese le condizioni offerte a chi attiva Luce 30 sono di un prezzo dell’energia di 0,06230 euro/kWh. Con questa promozione è incluso anche il pacchetto Assistenza casa 24 ore su 24.

Scopri la tariffa Luce 30 »

5. Scegli tu senza orari

L’ultima offerta luce di Enel che analizziamo è Scegli tu senza orari. La promozione è un piano ad energia verde, questa tipologia di tariffe offre ai clienti una garanzia di origine dell’elettricità consuma. Le offerte green sono dei piani che certificano che l’energia consumata sia stata prodotta da fonti rinnovabili. La tariffa in questione è una promozione monoraria e il prezzo dell’energia è 0,08900 euro/kWh (bloccato per 1 anno). Chi attiva questa offerta ha la possibilità di cambiare piano in qualsiasi momento.

Scopri di più su Scegli tu senza orari »

Le tariffe gas di Enel di Gennaio

Chi volesse scegliere Enel anche come fornitore gas potrà decidere di attivare una delle migliori promozioni gas:

Certa per te gas – prezzo gas 0,1751 euro/smc – costo bloccato per 1 anno

e-light Gas – costo della materia prima 0,2200 euro/smc – disponibile servizio di bolletta elettronica – piano attivabile come tariffa dual fuel con e-light

Gas 30 – sconto 30 % sul prezzo del gas per il primo anno – costo applicato ai consumi 0,23100 euro/smc – metodi di pagamento disponibili bollettino postale, rid, carta di credito

Gas 20 – Servizio Enel X protezione Gas 360 gratuito per 2 anni – sconto speciale incluso del 20% sul costo del gas per 1 anno – prezzo della materia prima 0,2640 euro/smc

Gas 15 – sconto del 15% sulla componente gas – prezzo applicato 0,3300 euro/smc

Speciale Gas 50 – sconto di 50 euro per il primo anno di fornitura se si attiva la tariffa con SOStariffe.it – 5 euro al mese per il primo anno di servizio a partire dalla seconda bolletta – prezzo applicato ai consumi 0,3300 euro/smc

Attiva le promozioni Enel Gas e scopri come avere 50 euro di sconto con SOStariffe.it »

I premi per i clienti Enel

I clienti che passano ad Enel possono partecipare al programma fedeltà a premi del gestore, enelpremia WOW. Un utente che attiva un nuovo contratto può iscriversi online a questa operazione se è maggiorenne e residente in Italia. Per poter attivare il proprio profilo per vincere i premi si potrà decidere di utilizzare l’app o di operare tramite l’Area cliente sul sito di Enel.

Per chi si iscrive al programma a premi entro il 31 Ottobre 2021 è previsto un coupon di benvenuto che potrà essere immediatamente ritirato tramite il profilo virtuale dell’utente (sia sul sito che sull’app). Con enelpremia si può partecipare ad estrazioni settimanali e mensili e alle premiazioni speciali.

Il servizio di assistenza e intervento tecnico

Tra i servizi associati ai piani di Enel c’è un’assicurazione Casa che il gestore permette di attivare. L’assistenza dedicata garantita da questa opzione mette a disposizione degli utenti tecnici e interventi h24 in caso di necessità. Il servizio inoltre assicura un intervento entro 3 ore dalla chiamata inviata dal cliente. I professionisti che potranno essere contattati sono fabbri, idraulici, vetrai, tapparellisti, tecnici per le riparazioni di elettrodomestici e scaldabagni.

Questa polizza Casa viene offerta in associazione con Europ Assistance e come ogni assicurazione impone dei massimali di copertura. I clienti potranno contare su un massimale di 300 euro (IVA inclusa) e nelle spese garantite ci sono la chiamata, l’intervento e anche i materiali necessari alla riparazione.

Le notifiche di Enel via SMS

Con il gestore è anche possibile usufruire di alcuni servizi di notifica via SMS. Per esempio l’utente può richiedere di essere avvisato non appena viene emessa una nuova bolletta, oppure può attivare le notifiche per ricordargli la scadenza della fattura. Si può anche richiedere un sms che comunichi l’avvenuto pagamento della bolletta e la riuscita dell’operazione. Il servizio vale sia per la ricezione di comunicazioni che per l’invio da parte dell’utente, è il caso dell’autolettura del contatore. Questa opzione è gratuita per la parte che riguarda gli avvisi inviati da Enel, mentre per gli sms in partenza il costo dipende dal piano tariffario attivato dall’utente.

Tra le altre operazioni che possono essere fatte da remoto tramite il profilo personale Enel ci sono:

aggiornamenti sullo stato d’avanzamento dell’attivazione delle offerte

ricerca dei punti Spazio Enel più vicini

modifiche ai dati personali