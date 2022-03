Continua la procedura di Switch Off che porterà all'arrivo di quello che viene definita la " nuova TV digitale " e a partire da oggi 8 marzo , si registra un nuovo passo in avanti del programma. Da oggi, infatti, si completa il passaggio alla codifica MPEG-4 che permetterà di accedere ai canali in alta definizione delle emittenti televisive nazionali. Per completare questo nuovo passaggio dello switch off del digitale terrestre sarà necessario risintonizzare i canali del proprio TV . Al termine di questa procedura, sarà possibile tornare a visualizzare tutti i canali beneficiando della nuova codifica MPEG-4. Ecco tutti i dettagli:

Switch - off nuovo digitale TV: come vedere tutti i canali dall'8 marzo 2022

A partire da oggi, 8 marzo, si registra un passaggio chiave del programma di Switch Off che porterà all’arrivo della Nuova TV Digitale. Con l’adozione della codifica MPEG-4, infatti, tutti i canali nazionali, tra il numero 1 e il numero 9 e a partire dal numero 20 del telecomando potranno essere visibili in alta definizione. Con questo passaggio, quindi, il canale Rai 1 HD, precedentemente accessibile al numero 501, verrà spostato al numero 1 del telecomando. Per visualizzare correttamente i canali trasmessi con la nuova codifica MPEG-4 sarà necessario avere un TV o un decoder che supporti i contenuti in HD. Non ci sono ulteriori requisiti da rispettare.

Come vedere di nuovi i canali TV del digitale terrestre dopo oggi 8 marzo 2022?

Chi ha un TV o un decoder con supporto ai contenuti in HD potrà, semplicemente, risintonizzare il proprio TV (andando nel menu Impostazioni accessibile tramite il telecomando e scegliendo “sintonizzazione automatica”). La procedura dura pochi minuti e consentirà di visualizzare tutti i canali del digitale terrestre beneficiando della nuova codifica MPEG-4. Per quanto riguarda i canali RAI, quindi, a partire da oggi 8 marzo, RAI 1, RAI 2 e RAI 3 saranno visibili in alta qualità. La procedura di attivazione della nuova codifica MPEG-4 coinvolge anche le reti locali, sempre a partire da oggi, e si concluderà nel corso dei prossimi giorni.

In sostanza, con la nuova sintonizzazione dei canali diventerà ancora più facile accedere a tutti i principali canali TV del digitale terrestre in alta definizione. La maggior parte dei TV e dei decoder attualmente disponibili è già compatibile con la codifica MPEG-4. Di conseguenza, non sarà un problema adeguare le frequenze con una sintonizzazione dei canali e accedere a tutti i contenuti desiderati sul digitale terrestre senza alcuna limitazione.

Gli utenti che hanno dispositivi non compatibili, invece, hanno la possibilità di sfruttare i Bonus TV per acquistare a prezzo scontato un nuovo dispositivo (un TV o un decoder, in base alle proprie esigenze) e tornare a guardare, senza problemi, il digitale terrestre e tutti i canali nazionali trasmessi ora in alta definizione grazie alla codifica MPEG-4. Da notare che le agevolazioni possono essere richieste anche da chi ha un TV o un decoder compatibile e punta ad acquistare un nuovo modello a prezzo scontato.

Come funziona il Bonus TV e perché utilizzarlo per guardare la nuova TV Digitale

Per poter accedere al digitale terrestre anche dopo lo switch in arrivo il prossimo anno è necessario poter contare su di un dispositivo che supporti le specifiche DVB-T2 HEVC Main10. Con l’aggiornamento di oggi, invece, è sufficiente poter contare sul supporto alla codifica MPEG-4. In ogni caso, per passare ad un modello nuovo di TV o di decoder è possibile richiedere il Bonus TV, un’agevolazione prevista dallo Stato italiano per tutti i cittadini italiani.

Il Bonus TV è disponibile in due versioni. La prima è rappresentata dal Bonus TV Rottamazione. Quest’agevolazione garantisce uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto di un nuovo TV o di un decoder (fino ad un massimo di 100 euro) in caso di rottamazione di un dispositivo acquistato prima del 22 dicembre 2018. Come prevede la normativa, in caso di rottamazione di un TV, sarà possibile acquistare un nuovo TV utilizzando il bonus. Allo stesso modo, rottamando un decoder sarà possibile acquistare un decoder.

La rottamazione del dispositivo potrà avvenire recandosi in un centro di raccolta RAEE (prima dell’acquisto del TV) oppure direttamente in negozio, consegnando il dispositivo da rottamare in fase di acquisto. Non tutti i rivenditori sono obbligati ad aderire al Bonus TV Rottamazione che, in ogni caso, è ampiamente supportato dalla maggior parte dei negozi di elettronica e anche da alcuni negozi online. Da segnalare anche la possibilità di richiedere il Bonus TV ISEE (riservato alle famiglie con ISEE inferiore a 20 mila euro).

Tale bonus si traduce in uno sconto di 30 euro sul prezzo d’acquisto del decoder o del TV scelto. La richiesta di adesione al Bonus TV ISEE avviene direttamente in fase di acquisto. Anche in questo caso, i rivenditori non sono obbligati ad aderire all’agevolazione che è però ampiamente supportata. Il Bonus TV Rottamazione e il Bonus TV ISEE sono compatibili tra di loro e, quindi, cumulabili nel caso in cui il richiedente rientri nei requisiti ISEE previsti dal Bonus TV ISEE ed abbia un dispositivo da rottamare per l’accesso al Bonus TV Rottamazione.