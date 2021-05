Servizio Ready Vodafone: costo, funzionalità e su quali offerte è attivabile

Una delle caratteristiche distintive di Vodafone come provider di rete fissa e la sua attenzione al cliente. L’operatore ha infatti predisposto un efficiente servizio di assistenza per permettere agli utenti di ottenere supporto dal lato tecnico e amministrativo per quanto riguarda il funzionamento della propria offerta Internet casa. Proprio per questo motivo l’azienda ha deciso di associare alla Vodafone Station, ovvero il router di ultima generazione incluso in tutte le sue tariffe, il servizio Ready Vodafone.

Servizio Ready Vodafone: costo e funzionalità

Vodafone Ready è il servizio di assistenza incluso con Vodafone Station che prevede:

Instant Activation con 15 GB al giorno per navigare sulla Giga Network 4.5G in attesa dell’attivazione della linea fissa

con 15 GB al giorno per navigare sulla Giga Network 4.5G in attesa dell’attivazione della linea fissa Assistenza e configurazione garantite da remoto in totale sicurezza

garantite da remoto in totale sicurezza Sempre connessi per continuare a navigare su Internet in qualsiasi circostanza

Il servizio Ready Vodafone ha un costo di 288 euro con inclusa la Vodafone Power Station. E’ possibile pagare con lo stesso metodo scelto per la linea fissa in un’unica soluzione o dilazionando la spesa su rate da 6 euro per 24 mesi più 144 euro una tantum o 6 euro al mese per 12 mesi più 216 euro una tantum. In caso di recesso anticipato dall’offerta Internet casa, l’utente è tenuto al pagamento delle eventuali rate residue in un’unica soluzione o con con la stessa cadenza e metodo di pagamento scelto in precedenza. In assenza di una decisione, è previsto in automatico l’addebito in un’unica soluzione. Il servizio Ready Vodafone si disattiva solo contestualmente all’offerta fibra ottica.

La Vodafone Station è disponibile nei seguenti modelli:

Vodafone WI-FI 6 Station

Wi-Fi quattro volte più veloce rispetto a un modem tradizionale

Copertura migliore del 30% rispetto a un modem tradizionale

4 porte Gigabit Ethernet

Riduzione delle interferenze prodotte dai modem dei vicini per migliorare la stabilità della connessione

Riduzione del consumo della batteria dei dispositivi collegati (con funzione target wake time attiva)

2 porte USB

2 porte telefono

Porta Wan

Porta ottica con fibra integrata

Vodafone Power Station

Wi-Fi ultra veloce fino a 1,7 Gigabit al secondo

7 antenne in dotazione

4 porte Gigabit Ethernet

Doppia banda 2,4 e 5 GHz per ridurre le interferenze e stabilizzare il segnale

2 porte USB

2 porte telefono

Porta Wan

Porta ottica con fibra integrata

Entrambi i modelli includono poi le seguenti funzioni:

Giga Wi-Fi per connettere fino a 100 dispositivi contemporaneamente in ogni angolo della casa

per connettere fino a 100 dispositivi contemporaneamente in ogni angolo della casa Wi-Fi auto channell connection che grazie all’analisi del dispositivo permette di utilizzare le app in modo più fluido selezionando il miglior canale Wi-Fi disponibile in base alle sue particolari caratteristiche

che grazie all’analisi del dispositivo permette di utilizzare le app in modo più fluido selezionando il miglior canale Wi-Fi disponibile in base alle sue particolari caratteristiche Manutenzione da remoto in caso di gusti o malfunzionamenti o sostituzione gratuita della Vodafone Station

da remoto in caso di gusti o malfunzionamenti o della Vodafone Station App Vodafone Station

Vi ricordiamo che prevede la delibera AGCOM sul modem libero è sempre possibile utilizzare un proprio router alternativo alla Vodafone Station. Potete trovare le caratteristiche tecniche minime per poter usufrire al meglio del servizio di connettività fissa sul sito dell’operatore.

L’app Vodafone Station permette di:

Utilizzare lo smartphone come un telefono cordeless per ricevere ed effettuare chiamate con il proprio numero di rete fissa

Accedere o spegnere da remoto il Wi-Fi

Aumentare la potenza del segnale per un singolo dispositivo

Visualizzare i dispositivi connessi e controllare la linea fissa ovunque ci si trovi

Modificare la password del Wi-Fi

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Servizio Ready Vodafone: le offerte su cui è attivabile

Il servizio Ready Vodafone si può attivare contestualmente a tutte le offerte Internet casa dell’operatore britannico. A seconda della copertura disponibile (potete verificarla gratuitamente a questo link con l’apposito servizio di SOStariffe.it) è possibile accedere a diverse tipologie di connessione. La migliore tecnologia oggi disponibile è sicuramente la fibra ottica. Vodafone con la sua rete permette di navigare fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload con la FTTH (Fiber to the Home) o fino 100/200 Mbps in download e 20 Mbps in upload con la FTTC (Fiber to the Cabinet) con tecnologia VDSL2/eVDSL. Nel secondo caso la velocità di navigazione dipende dalla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. In alternativa, è sempre disponibile l’ADSL fino a 20 Mbps in download.

Internet Unlimited

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Modem Wi-Fi optimizer

L’offerta ha un costo di 27,90 euro al mese senza vincoli di durata e non prevede attivazione. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi l’utente dovrà resistituire la Vodafone Station. Il costo di disattivazione della linea è di 28 euro.

Annunci Google

Attiva Internet Unlimited »

Internet Unlimited + Chiamate

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Wi-Fi optimizer

SIM dati con 150 GB

Attivazione inclusa invece di 49 euro

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese senza vincoli di durata. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi l’utente dovrà resistituire la Vodafone Station. Il costo di disattivazione della linea è di 28 euro.

Giga Family Infinito Edition

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Wi-Fi optimizer

SIM mobile con minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare fino a 10 Mbps

SIM dati con 150 GB

Attivazione inclusa invece di 55,99 euro

L’offerta ha un costo di 39,90 euro al mese senza vincoli di durata. Il costo di attivazione per la SIM mobile è di 6,99 euro. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi l’utente dovrà resistituire la Vodafone Station. Il costo di disattivazione della linea è di 28 euro.

Attiva Giga Family Infinito Edition »

Dove non arriva la fibra ottica, come nei piccoli Comuni o nelle zone rurali, è possibile scegliere la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), in cui il segnale raggiunge il modem dell’utente attraverso la rete mobile:

Vodafone Casa Wireless + 30 Mbps

Navigazione fino a 30 Mbps in download e 10 Mbps in upload per i primi 200 GB, poi la velocità scende a 3 Mbps in download e 1 Mbps in upload

Chiamate a consumo

Modem incluso

Attivazione inclusa (6 euro al mese per 24 mesi)

IP privato dinamico incluso (su richiesta anche un IP pubblico dinamico)

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi. In caso di recesso anticipato, l’utente è tenuto a versare un importo di 6 euro per ogni mese mancante al 24esimo.

Attiva Vodafone Casa Wireless + 30 Mbps »

Vodafone Casa Wireless + 100 Mbps

Navigazione fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Superata la soglia di 3.5 x consumo medio mensile (142 GB negli ultimi 9 mesi) potrebbero essere applicate limitazioni alla velocità

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Modem incluso

Attivazione inclusa (6 euro al mese per 24 mesi)

IP privato dinamico incluso (su richiesta anche un IP pubblico dinamico)

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi. In caso di recesso anticipato, l’utente è tenuto a versare le eventuali rate residue per l’attivazione in un’unica soluzione o su richiesta con la stessa rateizzazione e metodo di pagamento precedentemente scelto.

Attiva Vodafone Casa Wireless + 100 Mbps »

A seconda della copertura disponibile è prevista l’installazione di un apparato indoor od outdoor. Il primo è collegato direttamente alla Vodafone Power Station e trasmette il segnale in modalità Wi-Fi o Ethernet permettendo di collegare fino a 64 dispositivi. Non è previsto l’intervento di un tecnico ma è possibile ottenere assistenza per la verifica della corretta installazione, risolvere eventuali difficoltà e confermare la qualità della linea. L’apparato outdoor richiedere l’installazione da parte di un tecnico di Vodafone, e permette di collegare in modalità wireless o via cavo fino a 99 dispositivi.

Per entrambe le offerte è previsto un costo di 72 euro per la copertura del modulo indoor e di 96 euro per quello outdoor. L’importo può essere pagato in prima futura o suddiviso in rate rispettivamente di 3 e 4 euro al mese per 24 mesi. Il costo di disattivazione dell’offerta in caso di passaggio ad altro operatore o disattivazione della linea fissa è di 25 euro.